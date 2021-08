Proč něco tak jednoduchého jako covid pas drhne? ptá se šéf Avastu

Nedávno jste uvedl, že trh kyberbezpečnosti uvízl v devadesátých letech u antivirů. Když tedy už nejsou počítačové viry tou největší hrozbou, jaké nebezpečí teď na uživatele čeká?

V době původního rozkvětu antivirového byznysu, což už nejsou devadesátky, ale spíše období po přelomu tisíciletí, se bez antitviru nedalo připojit k internetu. Člověk, který by to udělal, by musel být blázen a riskoval by, že do pěti minut bude jeho počítač viry úplně rozebraný a nepoužitelný. To způsobilo, že se z antiviru stala masová záležitost. Každý, kdo tenkrát pracoval s počítačem, a chytré mobily tehdy ještě nebyly, si nějaký antivirový program pořídit musel. Takto věci fungovaly a nikdo o tom nepřemýšlel, protože to byla samozřejmost.