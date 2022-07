Ve Škodě Auto začala celozávodní dovolená, v Kvasinách potrvá tři týdny

Postupný výběh výroby nastal podle týdeníku Škodovácký odborář již v pátek. V závodě Kvasiny bude volno o týden delší kvůli nutné úpravě linek a nových pracovišť souvisejících s novými legislativními požadavky na vyráběné vozy. Tento třetí týden ale Odbory KOVO pro zaměstnance v Kvasinách vyjednaly jako překážku na straně zaměstnavatele s náhradou mzdy tak, aby nepřišli o všechny dny zbylé dovolené.

Spolu s odstávkou ve Škodě Auto zastaví či omezí výrobu některé integrované firmy a dodavatelé. Volno čeká rovněž agenturní pracovníky.

Náběh výroby vozů nastane v Mladé Boleslavi a Vrchlabí noční směnou z neděle na pondělí 8. srpna. V Mladé Boleslavi to platí pro svařovny, montáže naběhnou pondělní ranní směnou. V Kvasinách pak výrobu obnoví o týden později noční směnou z neděle na pondělí 15. srpna.

Hromadné volno měla velká část zaměstnanců Škody již v týdnu od 4. do 10. července. „Toto hromadné volno zahrnuté v kolektivní smlouvě jsme takto vyjednali poprvé. Je vyvoláno nedostatkem dílů pro výrobu vozů Škoda. Má to své výhody i nevýhody,“ řekl týdeníku Škodovácký odborář předseda podnikové rady Jaroslav Povšík. Zaměstnanci si vyčerpali tři dny své dovolené na celotýdenní volno, a to díky dvěma dnům státního svátku.

Automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic v Kolíně chystá pravidelnou letní odstávku výroby na první dva týdny v srpnu. I Toyota využije odstávku k údržbě a investicím.

Škoda Auto loni zákazníkům na celém světě dodala 878 200 vozů, což je o 12,6 procenta meziročně méně. Automobilka loni zvýšila nekonsolidovaný čistý zisk o 48 procent na 22,41 miliardy korun. Nekonsolidované tržby se snížily o 0,4 procenta na 422,6 miliardy.