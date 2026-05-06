Automaty se už objevují i na hřbitovech. Nově své služby nabízí také Svíčkobot

Veronika Bělohlávková
Zapomenutá svíčka už nemusí znamenat cestu zpátky domů nebo marné hledání otevřeného obchodu. Na některých českých hřbitovech se objevují automaty, ve kterých si lidé koupí svíčky i drobné hřbitovní doplňky. Nově se mezi nimi objevuje také Svíčkobot.
Svíčkobot s recyklačními nádobami. (5. května 2026) | foto: Svíčkobot

Automat na svíčky zdobí také hřbitov v Ratiškovicích. (5. května 2026)
Svíčkobot má dotykový displej, mechanismus pro výdej zboží i vzdálený dohled nad zásobami. Součástí boxu je také kamera. Ta slouží ke kontrole zařízení, případně i ke komunikaci se zákazníky.

Projekt podle zakladatele Martina Kozeleka vznikl po dlouholetých zkušenostech s dovozem hřbitovních svíček a doplňků. Před spuštěním projektu v říjnu 2025 navštívili přes 50 moravských hřbitovů, aby si udělali přehled o stavu hřbitovů a jaké se nabízí možnosti pro případné instalace. „Začátky byly náročné. Bez pomoci rodiny a přátel bychom to nerozjeli,“ uvedl jednatel společnosti Svíčkobot.

Samotná společnost si místo pro své výdejní automaty na svíčky vybírá po dohodě s městem nebo správou hřbitova. Podle firmy je cílem, aby zařízení nenarušovalo podobu pietního místa. Ve větších městech firma automat instaluje a spravuje sama, v menších obcích je provoz podle ní podmíněný symbolickým nájmem.

Firma své první automaty zatím umístila na hřbitovech v Břeclavi a ve Velkých Bílovicích. Podle provozovatele jde o venkovní automat na prodej hřbitovních svíček a dalšího zboží. „Sortiment upravujeme podle sezony a podle toho, co lidé na hřbitovech nejčastěji potřebují,“ říká Kozelek.

První Svíčkoboty na Moravě

Břeclav má zatím Svíčkobot na centrálním městském hřbitově. Město firmě pronajalo pozemek, samotný provoz zajišťuje již zmíněná společnost. „Vnímáme automat jako přínos pro návštěvníky hřbitova. Mohou si koupit svíčky nebo drobné dekorace v jakoukoliv hodinu v rámci provozní doby hřbitova,“ řekla mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková. Město zatím sbírá zkušenosti. „Necháváme si ještě nějaký čas na vyhodnocení. Poté zvážíme, zda by automat mohl být i na dalších břeclavských hřbitovech,“ doplnila.

Podobně mluví i ve Velkých Bílovicích. Město si automat nekoupilo ani nepronajímá. Pronajímá jen místo na hřbitově, kde firma zařízení umístila. „O automatu na svíčky jsme uvažovali už dříve, ale nepodařilo se nám žádný zajistit. Společnost Svíčkobot nás oslovila loni a nabídku jsme využili,“ uvedla starostka Lenka Grofová. Podle ní se zařízení podařilo nainstalovat ještě před loňskými Dušičkami, kdy bývá po svíčkách největší poptávka. „Lidé automat využívají a vnímáme jej jako přínos pro návštěvníky hřbitova,“ dodala.

Podle Svazu měst a obcí nejde zatím o běžnou službu. Přehled o počtu podobných zařízení svaz nevede, z dostupných informací ale vyplývá, že jde spíš o nový a okrajový trend. „U hřbitovních služeb je to zatím minoritní oblast. Obvykle jde hlavně o zvýšení komfortu pro návštěvníky a dostupnost služby mimo běžnou provozní dobu,“ uvedla Alexandra Kocková ze Svazu měst a obcí ČR.

Podobné automaty už fungují i jinde

Svíčkobot není v Česku první podobné řešení. Automaty nebo zásobníky na svíčky fungují i jinde, a to i bez spojení se značkou Svíčkobot. Například ve východočeské Úpici mají automat od roku 2020. Přijímá ale jen dvacetikoruny. V Přerově fungují dva automaty. Jeden stojí u vstupu od zimního stadionu, druhý poblíž hlavního vstupu vedle kolumbária. Za 20 korun si lidé koupí svíčku a zápalky podle výběru. Automat peníze nerozměňuje. Ve Hrušovanech nad Jevišovkou je automat od roku 2021.

V Humpolci vznikl svíčkomat díky participativnímu rozpočtu. Město jej umístilo na hřbitov ve spolupráci se soukromou firmou, která se stará o provoz i doplňování. Lidé si v něm mohou koupit několik druhů svíček za jednotnou cenu 20 korun. Ve Vlčnově funguje zásobník na svíčky už od roku 2012. Umístěný je u severní strany obřadní síně.

