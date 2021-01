Pandemie dláždí cestu robotům. Krize nutí firmy přemýšlet nad produktivitou

Tři pětiny firem tvrdí, že jim předchozí investice do digitalizace, robotizace nebo umělé inteligence pomohly lépe zvládnout koronavirovou krizi. A obdobný podíl firem plánuje, že díky zkušenostem, které s sebou pandemie přinesla, budou v těchto oblastech do budoucna investovat víc. Ukazuje to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, který má MF DNES k dispozici.