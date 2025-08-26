Automat na brambory vyjde na milion korun. Farmář ho sleduje přes aplikaci

  13:56
Návštěvníci agrosalonu Země živitelka si mohli vyzkoušet nákup čerstvých brambor z automatu. Vyvinula ho společnost Agrodot z Orlickoústecka. V Česku provozuje zatím dva a prodává v nich vlastní brambory. Cílem bylo dostat brambory blíže k zákazníkům, řekl obchodní manažer společnosti Vítězslav Marek.

Automat na brambory na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích (25. srpna 2025) | foto: ČTK

„Vidíme trend, který se rozšiřuje ve všech větších městech v rámci jiných výdejních boxů, a řekli jsme si, že tou myšlenkou bychom také mohli zkusit jít, vyvíjíme ho okolo tří let. Už máme předprodukční verzi. Začátkem roku 2026 bychom chtěli automaty začít dodávat prvním zákazníkům,“ řekl Marek.

Stroj má na šířku 1,5 metru, délka je přes tři metry a výška okolo tří metrů. Pojme až 1 800 kilogramů brambor. Technologie uvnitř udržuje stálou teplotu kolem sedmi stupňů Celsia, brambory tak vydrží okolo tří týdnů bez újmy. Testovali teploty až minus 15 stupňů a letos v létě až 33 stupňů Celsia. Farmář jen přes aplikaci sleduje aktuální množství brambor, teplotu a další údaje o stroji, může měnit cenu, dodal Marek.

Automat na brambory na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích (25. srpna 2025)

Zákazník si z automatu může koupit od dvou do deseti kilogramů brambor, jen zadá na displeji váhu a zaplatí kartou. Pokud potřebuje víc, nákup opakuje. Na displeji vidí, co automat dělá. Vždy naváží o něco méně, než je požadovaná váha, například o deset dekagramů, z účtu si strhne peníze jen za reálnou váhu a zbytek vrátí, řekl Marek.

Agrodat zatím vyrobil dva kusy, jeden je na agrosalonu, původně byl v Žamberku. Druhý je v Letohradě, kde funguje přes dva roky. Na něm si testovali technologii a zájem lidí. Například loni na podzim v jednom týdnu si lidé koupili kolem 2 200 kilogramů brambor s cenou 14 až 15 Kč za kilogram, řekl Marek.

V současnosti dokončují mechanici další čtyři kusy a firma je nasadí během října. „Automaty nám fungují na 95 procent, ale těch pět procent bychom ještě rádi doladili u nás. Samozřejmě máme rozjednané první bramboráře po celé České republice, kteří příští rok od nás dostanou (automaty) buď do pronájmu, nebo si je koupí,“ řekl Marek.

Mladí nechtěli na pole, tak farmáři pomohl s pěstováním cibule a ředkviček robot

Cena automatu v prodeji by mohla přesáhnout jeden milion korun. „Nicméně automat je stále ve vývoji, takže nejsme schopni říci, jestli cena bude vyšší, nebo nižší. Ale bramboráři jsou schopni na tento automat žádat o dotační titul ze Státního zemědělského intervenčního fondu,“ řekl Marek.

Společnost Agrodot se zabývá prodejem zemědělské techniky se zaměřením na bramborářství a zelinářství. Pěstuje brambory na 35 hektarech, ze své produkce okolo 70 procent dodává přímo zákazníkům. Zaměstnává na 120 lidí a roční obrat je 40 až 50 milionů Kč.

