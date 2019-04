Tisíce míst kvůli svátkům navíc. Dráhy vypravují i velikonoční pendolino

„Velikonoce jsou prvním obdobím, kdy očekáváme poprvé masivní využití slev pro studenty a seniory pro turistické výlety,“ řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Plnější by kvůli zvýhodněným výletníkům mohly být spoje během celého prodlouženého víkendu, ne jen na jeho začátku a konci, jak bylo doposud zvykem.

Tříčtvrtinové slevy platí od loňského září, zatím ale v železniční i vlakové dopravě zvýšily počet cestujících jen řádově o jednotky procent. Dopravci proto doporučují, aby si cestující místa ve vlacích a autobusech na toto období rezervovali s předstihem.

Podle počtu rezervací totiž budou například České dráhy přidělovat posilové vozy na jednotlivé tratě. Podobně jako žlutý dopravce plánují posilovat především linku mezi Prahou a Ostravou.

„Tradičně posilujeme vlaky linek z Prahy na Moravu jako jsou linky „Ostravan“, „Slovácký expres“, „Valašský expres“, ale s posilami počítáme i na dalších linkách mezi Prahou a krajskými městy, např. ve směru Plzeň - Cheb, České Budějovice nebo Hradec Králové - Trutnov,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Navíc společnost na trase do Ostravy vypravily ve středu, čtvrtek a ještě o Velikonočním pondělí mimořádný spoj pendolino. Ten za pražského hlavního nádraží vyjíždí v 15:35 a na ostravské hlavní nádraží dorazí v 18:44.

Zpět poté jede v 19:19 a do Prahy dorazí ve 22:22. Počet míst mezi Prahou a Slovenskem pak ještě rozšíří posílení nočních vlaků EN 444/445 Bohemia z Prahy do Košic, které budou od 16. dubna do 29. dubna v provozu denně.

Zvýšení počtu spojů nachystal i autobusový dopravce Flixbus. „Nejvyšší obsazenosti aktuálně dosahují naše čtvrteční a páteční spoje ve směru z Prahy. Už máme vyprodané některé páteční spoje do Košic, Krakova nebo Vratislavi,“ uvedla mluvčí společnosti Martina Čmielová.

Proti běžnému provozu přitom společnost navýšila na vnitrostátních linkách po Česku počet sedaček o pětinu.