Lidí v dopravě přibylo, MHD míří k rekordu. Potíže mají zájezdové autobusy

Jeden druh dopravy však v posledních letech stagnuje – zájezdové autobusy. Silná konkurence nízkonákladových leteckých společností ubírá zájezdovým autobusům cestující, takže loni tento segment skončil ještě hůře než během pandemického roku 2020. Důvodem je to, že se postupně vytrácí cenová výhoda autobusů. Lidé tak raději volí rychlejší leteckou dopravu.

„U letních dovolených jsme ještě zachovali autobusy do Chorvatska, do ostatních destinací, kam se dříve jezdilo autobusem, se dnes primárně létá,“ řekla MF DNES mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková. „Z celkové nabídky využíváme z 90 procent letadla, autobusy představují už jen 2,5 procenta a jejich podíl klesá,“ dodala.

Autobus zatím neztratil pozice pouze u poznávacích zájezdů, při nichž se během dovolené víckrát mění lokality. Flexibilita cestování je totiž důležitější než pohodlí nebo rychlost přesunu.

„Autobusem jezdíme také na jednodenní adventní zájezdy před vánočními svátky. Stále oblíbená je doprava autobusem také pro lázeňské pobyty, například pravidelně po celý rok do maďarského města Harkány,“ dodala Pavlíková.

Takzvaná nepravidelná autobusová doprava zaznamenala podle statistik ministerstva dopravy loni propad přepravených osob na zhruba 20 milionů oproti 26 milionům z předminulého roku. Čísla dokonce spadla až na úroveň výsledků během pandemie, a to přitom tehdy tento typ dopravy přišel o další ze svých hlavních zdrojů příjmů – školní výlety.

Podle tajemníka Sdružení dopravců Česmad Bohemia Vojtěcha Hromíře za pokles může i skutečnost, že v předchozích letech řada provozovatelů ukončila činnost. Skromnější nabídka se následně podepsala na nižším počtu cestujících.Naopak linková autobusová doprava byla loni na vzestupu. Na vnitrostátních i přeshraničních trasách tyto autobusy přepravily na 347 milionů pasažérů, přičemž na přeshraniční dopravu připadají necelé čtyři miliony cestujících. Meziročně linková autobusová doprava přepravila o 3,6 procenta více lidí než předloni.

Drtivou většinu přeprav přitom tvořily spoje v takzvaném závazku veřejné dopravy. Pouze přibližně jedenáct milionů pasažérů přepravily spoje provozované na komerční riziko dopravce bez doplatku z veřejných peněz.

Nejvíce lidí v tuzemsku využívá městskou hromadnou dopravu, která loni zaznamenala také největší procentní nárůst. Svezlo se jí podle statistik přes 1,96 miliardy cestujících. Do rekordu zbývá ještě zhruba 270 milionů přepravených pasažérů, v některých městech už ale jezdilo MHD více cestujících než před pandemií.

„Nárůst zaznamenáváme hlavně na tržbách, protože ty už se vrátily na předcovidovou úroveň,“ řekl MF DNES výkonný ředitel Sdružení dopravních podniků ČR Martin Chval. Podle něj je navíc po prvních letošních měsících velmi pravděpodobné, že rekord z roku 2019 padne.

Chval tvrdí, že narůstající počty cestujících se zatím neprojevují tím, že by metro, autobusy, tramvaje a trolejbusy byly často přeplněné. Jedním z měst, kde počty cestujících atakují rekordy, je nicméně třeba Praha. Dopravní podnik hlavního města během covidových karantén trpěl výpadkem tržeb z jízdenek od turistů, ale ti už se do metropole mezitím stihli vrátit.

Podle Chvala v sezoně tvoří kolem třetiny cestujících.Bezmála šestiprocentním tempem rostl rovněž počet cestujících na železnici. Ta má ve srovnání s linkovou autobusovou dopravou zhruba o třetinu menší podíl na množství přepravených cestujících, dlouhodobě ji ovšem dohání. Zatímco v roce 2010 cestovalo autobusem za rok 372 milionů cestujících, vlak využilo 165 milionů osob. Loni autobusem jelo zmíněných 347 milionů pasažérů, kdežto železnice přepravila 185 milionů lidí.

Ještě výrazněji než množství pasažérů rostl vlakové dopravě přepravní výkon, což je kategorie, která zachycuje i ujetou vzdálenost. „Čísla ukazují, že se opět zvýšila průměrná přepravní vzdálenost, a to na 56,8 kilometru. To znamená, že počet cestujících v dálkové dopravě roste rychleji než v regionální. Je to dáno jak pokračujícími modernizacemi hlavních tratí, tak investicemi do vozidel,“ uvedl prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka.