Na Aukru lidé vydražili vzácný dukát za více než dva miliony. Zaujaly i hračky

Autor: ,
  11:57
Na aukčním portálu Aukro lidé v únoru vydražili starožitné a sběratelské předměty zhruba za 3,1 milionu korun, což představuje meziroční pokles zhruba o 98 procent. Ve srovnání s lednem útraty naopak vzrostly o více než 80 procent. Nejdráže vydraženou položkou byl za minulý měsíc svatováclavský dukát z roku 1938, jehož hodnota přesáhla dva miliony korun.
Podoba zlatého svatováclavského dukátu z produkce Pražské mincovny.

Podoba zlatého svatováclavského dukátu z produkce Pražské mincovny. | foto: Pražská mincovna

Svatováclavské dukáty z produkce Pražské mincovny
Líc svatováclavské zlaté medaile.
Razidla pro svatováclavské dukáty.
Takto vznikají svatováclavské dukáty.
5 fotografií

„Jde o extrémně vzácnou minci - náklad činil pouhých 56 kusů a jen zlomek z nich se dochoval v podobně špičkové zachovalosti,“ píše o minci z roku 1938 portál. Další svatováclavský dukát z roku 1923 obsadil druhé místo a prodal se za 806 tisíc korun.

Třetí nejdražší únorovou položkou byly pánské sběratelské hodinky Prim Spartak K25 za 50 500 korun. Pochází ze 40. či z 50. let minulého století a musí se ručně natahovat.

Desetikoruna se prodala za 160 tisíc. Vysokou cenu má díky drobnému detailu

Za podobnou cenu se prodalo 74 alb poštovních známek a grafika Olbrama Zoubka. Oba předměty se vydražily za více než 45 tisíc korun. Za nimi se na šestém místě umístilo dvousvazkové vydání románu Jangada, osm set mil na řece Amazonce od francouzského spisovatele Julese Verna. Vydání pochází z roku 1883 a prodalo se za 30 100 korun.

„Titul vydaný nákladem knihtiskárny Aloise R. Lauermanna v Praze se dochoval ve volné broži, byť se silnými známkami používání - s potrhanou obálkou i hřbetem, trhlinkami, oděrkami a lehkým zápachem kouře,“ uvádí portál.

Sběratele také v únoru zaujaly hračky. Například plechovou městskou cisternu na klíček Škoda Trambus ocenili na 28 200 Kč, pískací hračku kozel/koza od české designérky Libuše Niklové na 21 150 korun.

Pokémoni, hokejisti i fotbalisti. Češi stále více investují do sběratelských karet

Na posledním místě únorového žebříčku se pak umístila digitální hra na motivy sovětského kresleného seriálu Jen počkej, zajíci!, která se prodala za 12 391 korun. O zhruba sedm tisíc korun více zaplatili sběratelé za původní ceduli plzeňských pivovarů. Zájem o podobné hospodské kousky podle Aukra nyní narůstá.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Na Aukru lidé vydražili vzácný dukát za více než dva miliony. Zaujaly i hračky

Podoba zlatého svatováclavského dukátu z produkce Pražské mincovny.

Na aukčním portálu Aukro lidé v únoru vydražili starožitné a sběratelské předměty zhruba za 3,1 milionu korun, což představuje meziroční pokles zhruba o 98 procent. Ve srovnání s lednem útraty naopak...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.