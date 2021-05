Největší realitka chystá hromadné aukce bytů. Ceny zvýšíme o statisíce, tvrdí

Aukce nemovitostí z portfolia M&M Reality bude od čtvrtka možné sledovat na jejich stránkách, vybrané momenty pak bude možné shlédnout i v komerčních televizích. Společnost chce tímto způsobem dostat aukce nemovitostí do povědomí veřejnosti a zajistit co nejvíc potenciálních účastníků.

„Čím víc soutěžících, tím lepší služba pro prodávajícího,” říká šéf M&M Reality Petr Morcinek. Primárním kritériem je totiž cena a prodej formou aukce ji může značně navýšit. „Z aukcí, které jsme doposud provedli, byl rekord u jednoho pozemku, kde jsme se z vyvolávací ceny 500 tisíc dostali na 4,5 milionu. Druhý nejvyšší rozdíl byl 2,1 milionu,” popisuje Morcinek.

Někteří analytici jsou však ohledně využívání aukcí skeptičtí. „Historicky nikdy moc nefungovaly, u novostaveb se nevyužívaly téměř vůbec a u starší zástavby pouze částečně, u těch nejžádanějších nemovitostí,” uvádí realitní expert společnosti Deloitte Petr Hána. Připouští však jejich potenciál do budoucna. „Je to poměrně nový způsob prodeje a je otázkou, nakolik jej kupující budou chtít využívat. Pokud se jich sejde hodně, rozhodně lze takto dosáhnout vyšších prodejních cen,” říká.

„Aukce nabízí nejjednodušší způsob, jak férově vybrat kupujícího - všichni mají stejnou šanci vybranou nemovitost koupit. Otázka je, jestli budou ochotni cenu přeplácet,“ dodává šéf portálu Reality.iDNES.cz Petr Makovský.



M&M Reality provedla od loňského října do letošního února 200 aukcí, přičemž u 57 se podařilo cenu zvednout minimálně o půl milionu. Nyní je chce společnost organizovat ve velkém. „Děláme stovku aukcí měsíčně, což představuje zhruba deset procent nemovitostí v naší nabídce, chceme se dostat na nějakých 15 až 17 procent,” uvádí Morcinek.

Aukci zaplatí cenový rozdíl

Kromě streamování chce zájemce přitáhnout také marketingovou kampaní, a to zejména v konkrétních lokalitách, kde se budou nemovitosti tímto způsobem nabízet. Celkově chce do ní firma letos investovat 65 až 100 milionů korun. Náklady na propagaci a organizaci aukce se pak budou hradit z rozdílu mezi vyvolávací a konečnou cenou.

„S klientem se pokaždé dohodneme na nějakém podílu, nyní je to v průměru 68 procent pro něj a 32 procent pro nás. Ale je to individuální, když tu nemovitost propagujeme například v televizi, je to drahé a v tom případě musí být náš podíl vyšší,” vysvětluje Morcinek.

Vyvolávací cenu, od které se výše cenového rozdílu odvíjí, podle něj určuje klient. Pokud by se nemovitost v aukci nepodařilo prodat, hradí organizační náklady společnost. Z rozdílu se kromě nákladů hradí i provize makléři. Ta se v M&M Reality pohybuje v průměru mezi 2,1 až 5,4 procenty ceny nemovitosti.

Aukce se může zúčastnit kdokoli, kdo byl na prohlídce daného bytu či domu nebo uhradil tzv. dražební jistinu. „Pokud na prohlídce nebyl, bude muset složit kauci v řádu jednotek procent,” říká Morcinek. Vratná kauce slouží jako pojistka, pokud by klient během aukce „přihodil“ a pak nabízenou sumu nechtěl zaplatit. Společnost však zatím tyto účastníky nesankcionuje. „Když se toto náhodou stane, tak pak přichází v úvahu druhá nejvyšší nabídka,” tvrdí Morcinek.

V současnosti využívají aukce k prodeji i další velké tuzemské realitní kanceláře. Společnost Next Reality takto prodá necelých deset procent rezidenčních a rekreačních nemovitostí. „Smysl to má zejména u nemovitostí, o které je největší zájem. Tedy malé byty, rekreační objekty, rodinné domy do tří milionů korun a stavební pozemky v dobrých lokalitách,” vyjmenovává generální ředitel Next Reality Robert Hanzl. Během aukce se podle něj prodejní ceny zvednou v průměru o 15 až 20 procent.

Pozor na „gambling“

„Počet aukcí každý měsíc roste. Od listopadu se nám zvýšil na pětinásobek,” potvrzuje také mluvčí realitní sítě Re/Max Tomáš Hejda. Důvodem je podle něj především vysoký zájem o chaty a chalupy. U jedné v Českém Švýcarsku se takto podařilo zvednout prodejní cenu z 2,5 milionu na čtyři.

„Celý proces probíhá přes online systém, do kterého má zájemce vlastní unikátní přístup. Po vypršení celkového času pro podání se vybere a kontaktuje výherce aukce. Makléř vidí výsledky aukce až po jejím skončení,” popisuje Hejda.

Kupující by však k aukcím měli přistupovat obezřetně. “Je to určitá forma hry, takže se může stát, že kupující je do ní ,vtažen’ natolik, že zaplatí víc než původně chtěl,” upozorňuje Petr Hána.

Komplikace mohou podle něj nastat i v případě, že si účastník aukce bere na nemovitost hypotéku. „V tomto případě jsou vlastní zdroje obzvlášť důležité. Nehledě na výsledek aukce je totiž velkou neznámou, nakolik kupovanou nemovitost ohodnotí banka a zda pak bude správně vycházet poměr úvěru a vlastních peněz,” vysvětluje.