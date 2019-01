Aukce unikátních láhví Pilsner Urquell vynesla rekordních 2 759 988 korun

„Klepu se a samozřejmě mám velikou radost,“ řekl iDNES.cz vítěz, který se aukce účastnil pod přezdívkou „Chlast Slast“. Za svou láhev zaplatí 700 tisíc, což je bezkonkurenčně nejvyšší částka v sedmileté historii.

Dražby se letos zúčastnil potřetí s vědomím, že přispívá na dobrou věc. „Dobře se to draží, když víme, že to půjde lidem, kteří to potřebují,“ podotkl s tím, že vyráží na oslavu, kde si s kamarády přiťukne nejen šampaňským, ale i plzeňským pivem.

Letošní aukce pivních láhví Pilsner Urquell byla rekordní v několika ohledech. Vynesla vozíčkářům nejvyšší sumu 2 759 988 korun, jen první tři dražitelé překonali svými příhozy celý výnos loňské aukce a rekordní byl i čas, o který se dražba protáhla.

Výtěžek dostane Centrum Paraple, jež pomáhá vozíčkářům s poškozením míchy. „Raduji se z toho, opravdu jsem to nečekal,“ svěřil se iDNES.cz Zdeněk Svěrák, který stál u zrodu centra. „Jestli mě paměť nešálí, je to o více než milion korun více než loni. Myslím, že to bude nejdražší pivní láhev na světě,“ dodal.

Designéři Václav Mlynář a Jakub Pollág ze studia deFORM vložili do letošních aukčních láhví symboliku stého výročí vzniku republiky prostřednictvím sta vybroušených faset po obvodu láhve nebo užitím trikolory v křišťálové zátce.

Ve sklárně Bomma ve Světlé nad Sázavou každou z láhví ozdobili pískovaným letopočtem a přípitkem, který upomíná na významnou událost ze staleté historie samostatného státu. Snímky všech láhví najdete ve fotogalerii.

Aukce odstartovala už ráno, nejprve přibývaly stokorunové příhozy, po pár desítkách minut naskakovaly desetitisíce, ve finále se suma za jednu láhev vyšplhala k 700 tisícům korun.

Konec aukce byl plánovaný na 16 hodin, ale finále bylo napínavé a protáhlo se o více než hodinu a půl. Dražba totiž končí až tehdy, když poslední nejvyšší nabídku nikdo nepřebije po dobu tří minut.

Centrum Paraple využije peníze z aukce na polohovací lůžka, matrace, noční stolky nebo sportovní pomůcky pro lidi upoutané na invalidní vozík. Společná akce Plzeňského Prazdroje a iDNES.cz přinesla za sedm let trvání už bezmála devět milionů korun. Dobročinné dražby a finanční sbírky mají na iDNES.cz dlouhou tradici.