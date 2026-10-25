Audi z koncernu Volkswagen postaví v Georgii továrnu za 4,2 miliardy dolarů

Automobilka Audi v tiskové zprávě uvedla, že továrna vytvoří kolem 4500 pracovních míst a bude mít výrobní kapacitu až 200.000 vozů ročně. "Bude to největší jednotlivá investice v historii amerického automobilového průmyslu, v jeho novodobé historii," prohlásil Trump na předvolebním shromáždění ve státu Georgia. Investici Audi se snažil prezentovat jako úspěch své celní politiky. "Nebýt cel, tak by sem nepřišli," uvedl.
Koncern Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Jeho dozorčí rada minulý měsíc schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku. Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100.000 pracovních míst či omezit počet modelů. Na konci loňského roku koncern zaměstnával kolem 663.000 lidí.
Podle českého odborového svazu KOVO požaduje Volkswagen rovněž zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Odbory požadavek, který se podle nich týká také dalších složek odměňování včetně bonusů a prémií, odmítají. Škoda Auto dříve opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.
Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Ve svých třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36.500 lidí včetně agenturních pracovníků.