K autu mechanický klíč. Audi přišlo s kuriózním řešením čipové krize

„Idea je samozřejmě taková, že než zdržovat výrobu vozů, tak je výhodnější jej dodat, byť třeba s nějakým kompromisem v podobě jednoho zjednodušeného klíče,“ říká Jiří Rozkošný, mluvčí Audi pro Českou republiku.

Jak však dodává, zákazníci o druhý plnohodnotný klíč ochuzeni nebudou. Přesný termín, kdy jej obdrží, je však aktuálně těžké předvídat „Situace na trhu je velice volatilní a mění se velice rychle, takže predikce, jestli to bude v řádu týdnů, nebo měsíců, by v tuto chvíli nebyly korektní,“ míní Rozkošný.

Aktuální opatření se dotýkají celé Evropy. Vztahují se však pouze k určitým modelům vozů Audi. Rozkošný navíc doplňuje, že jde pouze o dočasné řešení.



Co se týče jiných značek spadajících do skupiny Porsche Holding, všechny vozy Volkswagen, SEAT, Volkswagen Užitkové vozy a CUPRA jsou do Česka dodávány beze změny se dvěma elektrickými klíči.

Problém s nedostatkem čipů pociťují všechny automobilky. Škoda Auto již v minulém měsíci informovala, že právě kvůli nedostatků čipů musí v tuzemských závodech omezit výrobu, závod v Kvasinách se v červnu na týden zastavil celý. Pozastavení výroby v červnu neminulo ani automobilku Hyundai v Nošovicích. V březnu přerušila výrobu na devět dní i kolínská Toyota.