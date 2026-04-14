Posádka mise Artemis II na sobě při obletu Měsíce měla vlněné prádlo ze Sokolova

Čtveřice astronautů amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) obletěla začátkem dubna Měsíc ve vlněném prádle vyrobeném českou rodinnou společností Lasting sídlící v Sokolově. V úterý to řekl spolumajitel firmy Martin Walter.
Skupinové selfie posádky (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová a Jeremy Hansen) mise Artemis II pořízené iPhonem 17 Pro Max | foto: NASA

Spolumajitel textilní firmy Lasting v Sokolově Martin Walter. (14. dubna 2026)
Oblečení textilní firmy Lasting v Sokolově. (14. dubna 2026)
NASA si prádlo pro svůj vesmírný program vybrala v roce 2020. Posádka mise Artemis II na sobě měla podle fotografií z letu trika z vlákna o průměru 16 mikrometrů (mikronů), tedy 0,016 milimetru. Tato vlna má podstatně lepší izolační schopnost a prodyšnost než běžná vlna a při nošení nekouše.

„Pořád jsme nevěděli, jestli se to stane, jestli naše prádlo skutečně poletí do vesmíru, byť v objednávce stálo, že oblečení bude součástí letu. Potom jsme to sledovali, a když to oblečení znáte, jeho detaily, tak to člověk pozná, i ten střih. Jsme strašně rádi, že se to stalo,“ řekl Walter.

Vesmírná společnost oblečení před misí Artemis II testovala přes pět let. „NASA objevila naše merino prádlo na veletrhu a oslovili nás, že by ho chtěli vyzkoušet. Jsme strašně rádi, že jim prádlo bylo pohodlné, že se jim dobře nosilo a že jim sedělo a nic kosmonauty nikde nekousalo. Díky tomu vlastně dneska naše nejprodávanější modely, které už děláme 20 let, letěly kolem Měsíce. Jsme také strašně rádi, že se prádlo vyrábí v Sokolově,“ řekl Walter.

Zvládli přetížení i plazma. Astronauté mise Artemis II se vrátili po obletu Měsíce

Americká vesmírná společnost poprvé oslovila vedení sokolovské firmy v létě 2020. „Předtím si nás pravděpodobně vyhlédli na veletrhu v Denveru. Dostali jsme e-mail, že pracují na vesmírném obleku příští generace a že by chtěli použít naše vlněné prádlo, aby ho nosili během testování a při cestě kolem Měsíce,“ řekl Walter.

Lasting se s Američany domluvil na první objednávce vzorků. „Chtěli spodky ATOK a trika s dlouhým rukávem ATAR, což je taková naše stálice v sortimentu. Postupně potom NASA udělala další objednávku na jaře 2024 a třetí v září 2025,“ popsal Walter.

Astronauti měli zájem o trika i spodní kalhoty v celé škále velikostí, vyrobené ze stoprocentní nejjemnější vlny. „Myslím, že si řekli, že vlna by mohla být dobrá, kosmonauti budou na palubě více než týden, nebude možnost prát. Ono v té 16,5mikronové kvalitě vlny na světe moc producentů nebude. Když jsme s tím začali před 25 lety, tak to nedělal nikdo. Dnes je těch firem už asi několik,“ uvedl Walter.

Vesmírný triumf rozbouřené země. Artemis II vrátila Američanům pocit sounáležitosti

Žádné speciální požadavky NASA neměla. Američtí astronauti Reid Wiseman, Victor Glover a Christina Kochová a Kanaďan Jeremy Hansen oblékli trika, která se v Česku prodávají za zhruba 1500 korun, na 1,12 milionu kilometrů dlouhý let. Loď Orion se dostala 406 771 kilometrů od Země, čímž posádka překonala dosavadní rekord v největší vzdálenosti.

Firma Lasting vznikla v Kynšperku nad Ohří v roce 1991. Založili ji rodiče Martina Waltera, kteří se na jejím chodu dodnes aktivně podílejí. Prvních téměř deset let byly hlavním produktem ponožky na denní nošení.

Zhruba od roku 2003 šije a plete Lasting z merino vlny. Reaguje tak na trend návratu k přírodním materiálům. Při výrobě oblečení a ponožek je ale kombinuje v různém poměru se syntetickými materiály a vyrábí oblečení pro sport i volný čas. Firma sídlí v Sokolově, poslední tři roky v nové budově s většími prostory pro výrobu. Zaměstnává zhruba 55 lidí a v loňském roce měla obrat okolo 130 milionů korun.

Čeští studenti byli u startu mise Artemis II. V Rozstřelu popsali ohlušující výbuch

Lasting vyrobí zhruba 100 tisíc kusů oblečení ročně. Z jedné osmihodinové směny vzejde z poloautomatizované pletárny 120 párů ponožek nebo podkolenek.

Zhruba 95 procent produktů Lasting prodá v sítích nezávislých prodejen se sportovním nebo speciálním zbožím, část z toho jsou větší objednávky pro ozbrojené složky. Lasting vlněné prádlo nosí například strážníci a policisté nebo příslušníci nizozemské armády.

Firma dodává produkty do více než 50 zemí na celém světě. Pět procent svých výrobků prodá ve vlastním e-shopu a v podnikové prodejně v Sokolově.

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

Na prodej je vila Ozzyho Osbourna v Los Angeles. I s Elvisovým podpisem na krbu

V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou...

Na prodej je jedna z historických luxusních nemovitostí v Los Angeles. V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou Sharon. Ti nemovitost ukrytou za vysokými ploty...

OBRAZEM: Když se ze špatného stane ještě horší. Ropná krize očima Kubánců

kuba paliva krize benzín blokáda trump

Deset milionů obyvatel Kuby čelí opakovaným výpadkům elektřiny, protože vláda se potýká s chronickým nedostatkem paliva. Teplárny v zemi potřebují k pokrytí poptávky zhruba 100 000 barelů ropy denně,...

14. dubna 2026

Posádka mise Artemis II na sobě při obletu Měsíce měla vlněné prádlo ze Sokolova

Skupinové selfie posádky (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová a...

Čtveřice astronautů amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) obletěla začátkem dubna Měsíc ve vlněném prádle vyrobeném českou rodinnou společností Lasting sídlící v Sokolově. V úterý...

14. dubna 2026  19:27

Kratší zkušenost, menší projekty. Správa železnic zvolňuje podmínky pro tendry

Modernizace českotřebovského uzlu vstoupila do druhého roku. Kromě nové lávky...

Uchazeči o zakázky Správy železnic už nebudou muset dokazovat, že mají za sebou výstavbu obdobně velkých projektů. Nově postačí zakázka s poloviční cenou. Zkracuje se i délka zkušeností...

14. dubna 2026

Označení Bomba cena může být beze slevy nekalá praktika, říká ombudsman

Jindřich Fialka, dlouholetý vrchní ředitel potravinářské sekce na ministerstvu...

Supermarkety oblíbená označení jako Naše cena, Bomba cena nebo Super cena v případě, že ve skutečnosti nejde o slevovou akci, jsou podle potravinového ombudsmana Jindřicha Fialky na hraně nekalé...

14. dubna 2026  16:28

Luxus pro kapelu či tým. Lufthansa představila svou vizi VIP cestování

Lufthansa představila luxusní letadlo The BOW pro VIP skupiny.

Jak by mohlo vypadat létání pro kapelu na turné nebo tým před velkým utkáním? Místo běžného letu v první třídě vlastní prostor pro odpočinek, schůzky i společné chvíle. Právě tak si německá letecká...

14. dubna 2026  16:20

Na obzoru je letecká fúze století. Vznikly by největší aerolinky na světě

Generální ředitel společnosti United Airlines Scott Kirby (24. března 2026)

Už za několik měsíců by mohl vzniknout největší letecký dopravce na světě. Zahraniční média informují o tom, že šéf společnosti United Airlines Scott Kirby zvažuje fúzi s konkurenční American...

14. dubna 2026  14:49

Benzinka u Olomouce prodělává na každém litru nafty. Prodej přerušily i další pumpy

Čerpací stanice Bot-Oil u Těšetic

Se ztrátou až tři koruny z každého prodaného litru nafty nyní Jaroslav Botek provozuje malou čerpací stanici Bot-Oil u Těšetic na Olomoucku. Kvůli státem stanoveným maximálním cenám totiž musí hlavně...

14. dubna 2026  13:35,  aktualizováno  13:57

Evropská komise schválila český biometanový program. Peníze půjdou z místních zdrojů

Kogenerační jednotka TEDOM v Polsku. Firma prodává své výrobky v desítkách zemí...

Evropská komise schválila český program v hodnotě 3,7 miliardy eur (90,2 miliardy Kč) na podporu výstavby biometanových stanic. Opatření má přispět k přechodu na ekonomiku s nulovými emisemi....

14. dubna 2026  12:57

Zestátnění ČEZ zahájíme v červnu, řekl Babiš. Vyhlíží valnou hromadu

ilustrační snímek

První kroky k zestátnění energetické společnosti ČEZ provede stát na letošní valné hromadě firmy v červnu, řekl premiér Andrej Babiš. Konkrétní kroky ale nespecifikoval. Potvrdil, že nadále platí...

14. dubna 2026  12:33

Děravá Trumpova blokáda. Hormuzským průlivem se prosmýkl čínský tanker

Loď v Hormuzském průlivu na snímku z 12. dubna 2026

Blokáda Hormuzského průlivu oznámená Spojenými státy není úplně nepropustná. Čínský tanker, na který USA v minulosti uvalily sankce, v úterý průlivem bez problémů proplul, ukazují údaje o lodní...

14. dubna 2026  10:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Byrokracie v Česku je strašná, řekl Babiš. Vyzval podniky, ať navrhnou řešení

Premiér Andrej Babiš

České firmy a živnostníci čelí neustálému nárůstu regulací. Jen za loňský rok přibylo ve Sbírce zákonů skoro šest set nových legislativních norem a z Bruselu jich dorazilo přes dva a půl tisíce....

14. dubna 2026  10:44

Hodnota OpenAI je nižší, než společnost uvádí. Skupinu kritizují její investoři

Logo OpenAI

Někteří investoři americké společnosti OpenAI zpochybňují její ohodnocení na 852 miliard dolarů (17,6 bilionu korun). Skupina se začíná více zaměřovat na segment firemních zákazníků, kde podle...

14. dubna 2026  10:14

