Hlavní město má za sebou podle dat Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR) silný start roku. V lednu dosáhly pražské čtyřhvězdičkové hotely téměř o pět procent vyšší obsazenosti než před rokem i přes to, že navýšily průměrnou cenu pokoje o tři eura na 104 eur za noc (přibližně 2 530 korun).
V porovnání se středoevropskou konkurencí si Praha drží silnou pozici. V obsazenosti ji předstihla pouze Varšava, ovšem s nižší průměrnou cenou. V cenové hladině vede Vídeň, kde je rozdíl proti Praze zhruba dvacet eur za pokoj. Prezident AHR ČR Václav Stárek k tomu uvedl, že rozdíl nespočívá v kvalitě služeb. „Naše hotelnictví je srovnatelné s rakouským i švýcarským. Každá destinace má ale jinak nastavenou cenovou hladinu a některá města jsou dlouhodobě vnímána jako dražší,“ řekl Stárek.
Podle něj zatím nelze z jednoho měsíce vyvozovat celoroční prognózy. „Je to dobrý signál, ale před námi je ještě jedenáct měsíců. Hodně bude záležet na vývoji příjezdového cestovního ruchu, velikonoční a letní sezoně i na velkých kulturních a sportovních akcích,“ doplnil. Významnou roli hraje také kongresová turistika, která do měst přivádí specifickou klientelu a stabilizuje poptávku mimo hlavní sezonu.
|Obsazenost hotelů a tržby srovnání leden 2026 vs leden 2025
|2026
|Occ %*
|Tržby na pokoj a noc (REVPAR)
|% změna od roku 2025
|Occ.
|REVPAR
|Praha
|58,5
|61,22 EUR
|+9,55%
|+12,89%
|Vídeň
|51,4
|63,83 EUR
|+3,84 %
|+6,35%
|Budapešť
|54,6
|56,72 EUR
|+7,48%
|+0,23%
|Bratislava
|45,2
|44,14 EUR
|+8,13%
|+10,52%
|Berlín
|56,3
|54,04 EUR
|+4,65%
|+ 6,69%
|Varšava
|61,7
|54,92 EUR
|-3,59%
|-2,80%
|*Occ% je průměrná obsazenost pokojů
|Zdroj: Asociace hotelů a restaurací ČR
Dvě reality jednoho trhu
Odlišný obrázek nabízí gastronomie. Rychlý únorový průzkum AHR ČR mezi více než dvěma stovkami podniků ukázal, že samostatné restaurace čelí výrazně silnějšímu ekonomickému tlaku než ty hotelové. Stabilní návštěvnost hlásí jen zhruba třetina z nich, zatímco hotelové podniky těží z provázanosti s ubytováním a hodnotí tak svou situaci příznivěji.
Společným jmenovatelem jsou rostoucí náklady na mzdy, suroviny a energie a zároveň vyšší citlivost hostů na cenu. Téměř polovina dotázaných uvedla, že zákazníci při výběru restaurace primárně porovnávají cenu s celkovou hodnotou zážitku. Na druhém místě rozhoduje úroveň servisu, následovaná kvalitou surovin.
Mění se i spotřební chování. Běžné polední menu je podle podnikatelů silně cenově orientované, zatímco večerní a víkendové návštěvy se posouvají k „zážitkové“ gastronomii – méně často, ale s vyšším očekáváním kvality. „Večer jsou lidé ochotni si připlatit za kvalitní večeři, protože hlavním důvodem je setkávání. Polední stravování vnímají spíše jako každodenní potřebu,“ popsal Stárek.
Ačkoli rozvoz jídla restauracemi zůstává stabilní součástí trhu, zdaleka ne všechny ho využívají. Naprostá většina hotelových restaurací tuto službu nenabízí, u samostatných podniků ji stále nevyužívají téměř dvě třetiny. Tam, kde funguje, tvoří zhruba desetinu obratu. Podnikatelé však upozorňují na vyšší náklady spojené s distribucí a balením.
Pro letošní rok plánuje část provozovatelů další zefektivnění nákladů, třetina zvažuje úpravu cen. Pozitivní zprávou je, že téměř pětina chce investovat do technologií či modernizace provozu. Asociace podnikům doporučuje pracovat s tzv. menu engineeringem (optimalizací jídelního lístku, pozn. red.), oddělovat cenově citlivý obědový segment od večerní nabídky a systematicky budovat značku i reputaci v online prostředí.
EET 2.0 vyrovná podmínky
AHR ČR patří mezi zastánce znovuzavedení elektronické evidence tržeb v podobě EET 2.0. „Musí být ale plošné a bez výjimek,“ dodal Stárek. Podle interního průzkumu z loňského října jej podporují více než dvě třetiny členů asociace.
„EET vnímáme jako nástroj k narovnání podmínek podnikání. Stejně jako jsme podporovali její zavedení, kritizovali jsme i její zrušení,“ uvedl Stárek. Dodal, že asociace chce k tématu přistupovat pragmaticky a apoliticky.
Členové vítají zejména úpravy sazeb DPH u nealkoholických nápojů, jasnější režim spropitného a rozšíření limitu pro zaměstnanecké benefity, což může pomoci v době nedostatku pracovníků. Technickou stránku zavedení nepovažují hoteliéři za zásadní problém. Podle asociace jde především o nastavení pokladních systémů a metodickou podporu podniků, kterou chce AHR ČR zajistit prostřednictvím regionálních setkání a vzdělávacích programů.
Data o hotelích vycházejí z pravidelných reportů monitorujících pražský trh, který tvoří přibližně polovinu tuzemského cestovního ruchu. Výsledky z hlavního města tak podle asociace naznačují i širší trend v republice, byť konkrétní regionální rozdíly mohou být výrazné.