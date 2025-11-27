Módní značka Arket otevřela v Praze. Obchod nabídne také čerstvou kávu

  13:38
Severská lifestylová značka Arket otevřela svou první vlajkovou prodejnu v Praze. Nový obchod je zároveň prvním fyzickým místem značky v České republice. Značka usídlila v historické budově na v ulici Na Příkopě, jedné z prestižních nákupních tříd v zemi. První zákazníky obchod přivítal ve čtvrtek.
V pražské ulici na Příkopě nově otevřel skandinávský obchod Arket. (24....

V pražské ulici na Příkopě nově otevřel skandinávský obchod Arket. (24. listopadu 2025) | foto: Arket

Cenově se bude zboží pohybovat ve střední kategorie. (24. listopadu 2025)
Pražský Arket bude mít dvě patra. (24. listopadu 2025)
Pražská pobočka nabídne kurátorovaný výběr dámské i pánské módy, doplňků,...
Součástí pražského obchodu bude je také Arket Café, které navazuje na...
Nový prostor o rozloze 416 metrů čtverečních se rozkládá na dvou podlažích a nese všechny typické prvky vizuální identity značky. Nechybí tlumené odstíny, přírodní materiály, dubové detaily a množství zeleně. Podle značky jde o kombinaci moderní estetiky, funkčního designu a důrazu na dlouhou životnost.

„Máme velkou radost, že můžeme otevřít naši první prodejnu právě v Praze. Těšíme se na setkání s českými zákazníky a na to, že jim představíme naši vizi krásnějšího každodenního života,“ uvedla ředitelka značky Pernilla Wohlfahrt.

Arket míří do Prahy. Značka nabídne severskou módu, styl i gastronomii

Pražská pobočka nabídne výběr dámské i pánské módy, doplňků, dětské kolekce, přírodní kosmetiky a produktů pro interiér. Značka se cenově pohybuje ve středním segmentu. Ačkoli Arket zasílá své produkty do České republiky prostřednictvím e-shopu, pražská prodejna nebude fungovat jako výdejní místo online objednávek. Otevírací doba je od pondělí do soboty od 10 do 19 hodin, v neděli od 11 do 18 hodin.

Součástí i kavárna

Součástí pražského obchodu je také Arket Café, které navazuje na skandinávskou filozofii jednoduchosti a práce se sezonními surovinami. Koncept gastronomicky vede švédský šéfkuchař Martin Berg, jenž má zkušenosti z michelinských restaurací a dlouhodobě se věnuje hnutí New Nordic Food, kulinářské hnutí, které se v severských zemích rozvíjí od poloviny 21. století.

Kavárna podává výhradně certifikovanou výběrovou kávu a nabízí jak espresso nápoje, tak i čaje, domácí limonády či horkou čokoládu. V menu se budou objevovat i sezonní speciality jako Ginger Lemonade, Black Pepper Green Tea nebo zimní Polkagris Latte z tradičních švédských mátových cukrovinek.

„Naše kavárny jsou místem, kde lze zpomalit a vychutnat si kvalitní kávu a sezonní nápoje připravované s péčí a záměrem. Těšíme se, až se o náš přístup ke chuti podělíme i v Praze,“ uvedl Berg.

Podle Jana Kotrbáčka ze společnosti Cushman & Wakefield, která se specializuje na maloobchodní pronájmy v regionu, švédský Arket vstupem do Prahy navazuje na strategii výběru těch nejlukrativnějších evropských lokalit. Mezi ně patří například londýnská Regent Street, berlínský Kurfürstendamm nebo Købmagergade v Kodani.

„Ulice Na Příkopě nabízí nejširší výběr značek, vysokou návštěvnost a prostředí, které odpovídá filozofii značek typu Arket,“ říká Kotrbáček.

Značka vznikla v roce 2017 ve Stockholmu jako součást skupiny H&M Group. Dnes má po Evropě 32 obchodů a globálně se profiluje jako moderní lifestyle koncept spojující módu, design a gastronomii. Čeští zákazníci si doposud mohli výrobky pořídit pouze z druhé ruky přes platformu Zalando.

