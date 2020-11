Dotace míjí malé firmy. Kdo nemá svaz, jako by nebyl, říká šéf HistoryParku

„Budoucnost nebude současným předmětům rozumět“ Radomír Tichý zároveň působí na Univerzitě v Hradci Králové. Minulý rok navíc úspěšně vedl expedici Monoxylon III, v rámci které skupina archeologů přeplula na člunu z dubového kmene Egejské moře. Proto na něj směřuje otázka, co po současné době zbude a co po ní najdou budoucí archeologové. „V minulosti a možná to bylo až do konce 20. století, se věci používaly dlouhodobě. Předávaly se z generace na generaci, donekonečna se opravovaly. Když se rozbila kamenná sekera, tak z ní lidé přeštípali menší sekery nebo z ní udělali drtiče, tedy nástroje na výrobu dalších seker. Popravdě ale i my částečně věci recyklujeme,“ uvádí Tichý. „Na dochování mají současné předměty možná větší naději, na rozdíl třeba od kamene mají současné materiály v tomto ohledu větší šanci. Když někdo bude zkoumat naše pozůstatky za pět set let, tak toho na jednu stranu najde strašně moc třeba na skládkách. V tom rovněž není rozdíl, protože i současný archeolog pracuje s odpadem.“ „Avšak na rozdíl od předmětů, které archeolog dnes nachází, se současné předměty velice rychle mění po formální stránce. Je pravděpodobné, že budoucnost jim rychle přestane rozumět. Když keltové našli sekeru z pravěku, tak nejspíš pořád rozpoznali, co to je, a k čemu se to používá. My máme kolem sebe předměty, u kterých je problém identifikovat, o co jde, pokud nejste specialista na elektroniku. Po této stránce to bude horší, protože bude chybět porozumění funkčnosti předmětů,“ dodává Tichý. Ředitel archeoparku ve Všestarech Radomír Tichý u pravěkého obydlí.