Dění kolem zkrachovalé společnosti Arca vrcholí. Reorganizaci potvrdil soud

Při svém rozhodnutí se soud přiklonil především k tomu, že pro přijetí plánu hlasovala většina věřitelů s nezajištěnými pohledávkami, kteří jsou podle soudu nejvíce zasaženi. Věřitelé, kteří byli proti, se mohou odvolat.

Pro přijetí plánu se vyslovily tři ze čtyř věřitelských skupin. Pro hlasoval zajištěný věřitel, většina individuálních nezajištěných věřitelů (kteří drží zdaleka největší část hodnoty pohledávek) i skupina akcionářů dlužníka. Skupina tzv. skupinových věřitelů hlasovala proti.

„Přijetí reorganizačního plánu ze strany věřitelů vnímáme pozitivně a jsme rádi, že námi navrhované řešení našlo podporu,“ říká Peter Janiga, manažer odpovědný za restrukturalizaci Arca investments.

Základem reorganizačního plánu, který vyhotovili poradci z PwC Česká republika a advokáti Dentons, je vytvoření zcela nové firmy Noah, kam se přesune veškerý majetek Arca Capital. Společnost bude založena na dobu určitou - konkrétně na pět let. „Na jednu stranu tak zde nebude tlak na zpeněžování majetku v co nejrychlejším čase i za situace, kdy to nemusí být ekonomicky výhodné. Na druhou stranu nebude možné vyčkávat se zpeněžováním donekonečna,“ píše se ve shrnutí reorganizačního návrhu.

Pohledávky za 18,5 miliardy

Zajištěný věřitel dostane sto procent hodnoty svých pohledávek, nezajištění věřitelé by měli dostat okolo poloviny hodnoty pohledávek (v součtu se slovenskou částí insolvenčního řízení). Akcionáři dlužníka nedostanou žádné plnění.

Věřitelé přihlásili do insolvence 23 miliard korun. Na zvláštním přezkumném jednání 17. června byly přezkoumány zbylé přihlášené pohledávky za 6,9 miliardy korun. V tomto objemu přihlášek insolvenční správce nepopřel pohledávky za 2,9 miliardy. Celkový stav dosud zjištěných přihlášených pohledávek v tomto řízení tak činí přibližně 18,5 miliardy.

Mezi věřiteli, kteří u Arky mají pohledávku, je řada vlivných a majetných lidí. A také řada renomovaných institucí. Pohledávku za více než pět milionů korun ohlásil například miliardář a majitel holdingu Koh-i-noor Vlastislav Bříza. Arcibiskupství olomoucké vedené Janem Graubnerem přihlásilo pohledávku za 106 milionů korun (včetně úroků z prodlení), Syndikát novinářů téměř 68 milionů.

Problémy s nástupem pandemie

Arca Investments je česko-slovenská skupina, kterou založil finančník Pavol Krúpa. Skupina zastřešovala ve skupině Arca Captital více než dvě stovky firem různého zaměření, které sídlily zejména v Česku a Slovensku. V posledních letech firma získávala finance především prostřednictvím prodeje směnek. S cílem zhodnotit své prostředky směnky nakoupilo asi 1900 věřitelů.

V roce 2020 ale společnost začala mít problémy kvůli přerušenému financování. Podle vyjádření firmy totiž v hlavních sektorech podnikání skupiny panovala značná nejistota ohledně dalšího vývoje ekonomiky, což mělo za následek omezení investic napříč těmito sektory.

Insolvenční řízení s Arca Investments pak zahájil pražský městský soud loni v květnu. Věřitelé přihlásili pohledávky za zhruba 23 miliard korun, z nichž menší část nebyla uznána. O řešení úpadku reorganizací, nikoli konkurzem, rozhodla schůze věřitelů na počátku října 2021. Arca uvedla, že reorganizace věřitelům zajistí aspoň padesátiprocentní uspokojení pohledávek v průběhu pěti let. Arca Investments byla mateřskou společností skupiny Arca Capital.