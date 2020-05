Krize přeje investicím do „reálných hodnot“. Arca skupuje nemovitosti a soláry

„Chceme dál investovat do fixních aktiv. Vždy říkám, že jakýkoliv z majetků naší skupiny si můžete vyfotit,“ říká v rozhovoru pro MF DNES Juraj Dvořák, člen představenstva Arca Investments.



Juraj Dvořák, člen představenstva Arca Investment

„Tato krize, kdy vlády musely zastavit život, aby se nešířil virus, může vést k tomu, že se lidé při investování více vrátí k reálným hodnotám. Budou si více vážit aktiv s pevným výnosem, bude se víc nakupovat půda, lesy, nemovitosti k bydlení či stavební pozemky,“ myslí si Dvořák.

Aktuálně Arca chystá další akvizice v energetice a v realitním sektoru. Na spadnutí je převzetí dvou solárních parků v Česku a na Slovensku. A navíc investuje do další fotovoltaické elektrárny v maďarském Csabrendeku. Podle Dvořáka jde o perspektivní obor, přestože česká vláda nyní snižuje solárním elektrárnám podporu.

„Jsme také připraveni naskočit do nemovitostí, zejména kancelářských budov od 10 do 30 tisíc metrů čtverečních. Aktuálně jsou rozjednané dva projekty, jeden v Česku a jeden na Slovensku,“ říká Juraj Dvořák.

Domácí turismus bude vzkvétat

Krize kolem koronaviru však automaticky nemusí okamžitě snížit ceny nemovitostí. „Každý by teď chtěl kupovat hotely v Praze. A každý čeká, že budou za polovic, protože jsou teď prázdné. Nemusí to tak být. Bude to nějaký čas trvat, než zlevní. Za poslední dva týdny jsme dostali na stůl deset dvanáct projektů v oblasti nemovitostí v Praze, Brně, Bratislavě i Vídni, budeme je vyhodnocovat. Ale nejsou to případy, kdyby ti lidé byli přinuceni pod tlakem prodávat,“ tvrdí Dvořák.

Problémy podle něj mohou mít lidé, kteří si vzali hypotéky na několik bytů a pronajímají je turistům přes ubytovací platformy, jako je Airbnb. „Zahraniční cestovní ruch bude velmi těžké obnovit do konce roku, bude to psychologická záležitost. Vůbec není jisté, že lidé začnou létat na prodloužené víkendy, i když jim to vláda umožní,“ říká Dvořák.

Vnitrozemský turismus však podle něj v následujícím roce a půl bude naopak vzkvétat, dobré dovolenkové destinace mohou vydělávat. Arca chce investovat 40 milionů eur (přes miliardu korun) do svého resortu Gothal v Nízkých Tatrách. Zdvojnásobí kapacitu na 800 lůžek, vybuduje venkovní sportoviště a vodní svět.

Arca před necelými dvěma týdny ohlásila, že koupila podíl 47,5 procenta v holdingu M&M Reality – podle odhadů trhu za 150 milionů korun. Okamžitě se spustila vlna spekulací, co se za překvapivě rychlým prodejem může skrývat. Síť realitek se totiž dlouhodobě potýká s vysokým zadlužením, což by podle expertů mohl být hlavní důvod pro vstup finančního partnera.

„Víme, že se o ně zajímaly různé subjekty na trhu. Z naší analýzy nám nevyšlo, že by byly nějaké problémy. Firma rostla. A dokonce i během dubna dosáhla zhruba na stejná čísla jako loni,“ uvádí Dvořák.

Manažer Arky bere kapitálový vstup do M&M Reality jako doplnění dalšího byznysu. Skupina spoluvlastní také slovenskou dvojku mezi finančními zprostředkovateli Finportal. „S M&M Reality chceme expandovat na slovenský a později i na rakouský trh. Ať je krize jakákoli, nemovitosti „z druhé ruky“ – a M&M se zaměřuje právě na tento sekundární trh – se budou vždy prodávat nebo pronajímat. Lidé mohou být opatrnější, ale neznamená to, že se trh úplně zastaví,“ vysvětluje Dvořák.



Směnky za půl miliardy eur

Většinu nákupů pořizuje Arca Capital kombinací vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Ať už jde o bankovní úvěry, či peníze od soukromých investorů získané přes dluhopisy, nebo prostřednictvím směnek.

Ještě před nástupem koronaviru Národná banka Slovenska schválila Arce směnkový program za půl miliardy eur (13,7 miliardy korun). Peníze od investorů chce využít na expanzi a nové akvizice. „Je to maximální rozsah. Cílem není vybrat od investorů tolik peněz za tři čtvrtě roku, to by se nedalo nikde rozumně zainvestovat. Je to určené na čtyři roky pro tři země – Slovensko, Česko a Rakousko,“ říká Dvořák.

Směnky jsou určeny pro velké investory od 25 tisíc eur (v Česku od půl milionu korun), ale vedle klíčových zemí chce oslovit také investory v západní Evropě. Pro retailové investory vydává Arca pravidelně emise dluhopisů v nižších objemech – například teď v květnu jdou na trh dvě emise dluhopisů za 30 milionů eur.

„Od ledna se skoro všechny vyprodaly. Všichni se lekli, že přichází konec světa, tak si pořídili aktiva s fixním výnosem. A třeba cítíme, že je relevantní poptávka o česká realitní aktiva od rakouských investorů,“ říká Dvořák.

Dobývání Vídně

„Pokud jde o směnky, vybereme tolik peněz, jak se objeví investiční příležitosti. Ale těch 500 milionů eur na čtyři roky není mimo náš strategický rámec. Nákupy podniků či podílů v různých segmentech, které jsme v posledním roce realizovali, dosáhly více než 300 milionů eur,“ říká Dvořák. Mezi nimi je například podíl ve Wiener Privatbank – v plánu je nyní otevření jejích poboček v Praze a Bratislavě – či Vienna Estate, která má ve Vídni několik tisíc bytů.

Právě v souvislosti s majetkovým vstupem do privátní rakouské banky se urychlil postupný odchod Pavola Krúpy z Arky. Nejprve snížil podíl na pět procent, před rokem pak na nulu. „Samozřejmě nám to tehdy nikdo nevěřil, že by se Pavol po tolika letech rozhodl odejít. Ale naše aktivity jsou nyní rozdílné. Arca jde spíše do regulovaného byznysu, Pavol Krúpa se věnuje hedgeovým fondům, v tom je machr,“ říká Dvořák.

„Už dva roky není v řídících strukturách skupiny, není akcionářem, dotahoval jen některé transakce. Pochopitelně je za dvě dekády působení v Česku známou osobou, je přirozené, že občas využijeme jeho kontakty. Arca prošla obrovským přerodem, z obchodníka s cennými papíry až po standardizovanou private equity skupinu se středoevropskou působností,“ dodává Dvořák.

Nyní skupinu ze 60 procent ovládá Rastislav Velič, Peter Krištofovič má 30 procent akcií a desetinu vlastní Henrich Kiš. Kromě zmíněných oblastí investuje do výstavby bytů v Bratislavě, vlastní kancelářské budovy a obchodní centra, personální agenturu Manuvia, síť potravin Delia či průmyslový park poblíž Topoľčan.