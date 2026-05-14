Česká APS Holding získala důvěru evropské banky. Má posílit finanční stabilitu Evropy

Když se řekne problémové úvěry či aktiva, většina lidí si představí vzdálený svět bank a velkých financí. Ve skutečnosti však právě schopnost bank efektivně pracovat s nesplácenými úvěry výrazně ovlivňuje stabilitu celého finančního systému i kondici ekonomiky.
Pokud bankám narůstá objem problematických aktiv a mají větší část kapitálu vázanou v rizikových pohledávkách, jsou při financování opatrnější. To následně ovlivňuje mimo jiné úvěrování firem a domácností, zpřísnění podmínek pro hypotéky a snižuje to ochotu financovat a rozvíjet nové příležitosti. Výsledkem často bývá nedostupnost financí, zamrznutí či zpomalení ekonomiky.
Právě program, vytvořený v rámci platformy EBRD NPL Resolution Framework II, se zaměří na nákup a správu portfolií nesplácených úvěrů a dalších problémových aktiv ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Cílem programu je bankám uvolnit ruce a kapitál pro nové financování, celý projekt je přitom nastaven dlouhodobě — na 10 až 15 let.
Investice 250 milionů eur během tří let
APS Holding vznikla v Praze v roce 2004. Z malé české firmy se během dvou dekád stala přední evropská investiční platforma, která dnes působí v 16 zemích - expanduje i v západní Evropě a Severní Americe - a spravuje aktiva přesahující 12,5 miliardy eur.
Práce APS Holding spočívá v tom, že od bank přebírá problematická aktiva — například nesplácené úvěry — a snaží se je stabilizovat, restrukturalizovat nebo efektivně spravovat.
„Nespravujeme pouze dluhy, pomáháme uvolňovat ekonomickou hodnotu v celém regionu,“ doplňuje Martin Machoň, CEO a zakladatel APS Holding. „S cílem investovat až 250 milionů eur v příštích třech letech chceme podpořit vypořádání problémových aktiv a umožnit bankám obnovit financování reálné ekonomiky. Naší rolí je přispívat ke stabilitě a likviditě finančních systémů, a to zejména v náročnějších makroekonomických podmínkách.“
Silná pozice českého kapitálu
Fakt, že si EBRD pro tento strategický program v celkovém objemu 250 milionů eur nevybrala globální investiční skupinu z Londýna či New Yorku a zvolila v Praze založenou skupinu APS s ryze českým vlastníkem, podtrhuje silnou pozici a expertízu českého kapitálu v mezinárodním měřítku.
EBRD plánuje do této společné iniciativy investovat až 75 milionů eur, přičemž její spoluúčast na jednotlivých transakcích dosáhne až 30%. „Jsme potěšeni, že můžeme i nadále podporovat programy APS a řešení nesplácených úvěrů v celém regionu prostřednictvím tohoto programu,“ uvedl Alexander Saveliev, ředitel pro nebankovní finanční instituce v EBRD. „Program umožní robustnější a efektivnější nasazení kapitálu, zlepší fungování trhů s nesplácenými úvěry a podpoří efektivní řešení tíživých situací, čímž přispěje k celkové ekonomické stabilitě regionu.“
Součástí programu je také podpora finanční gramotnosti a odpovědného přístupu k řešení závazků.