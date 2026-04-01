Rohlík Otevíráme první kamenné prodejny
Online supermarket Rohlík letos otočil vlastní byznys naruby. V aprílové kampani oznámil, že otevírá síť kamenných prodejen, kam si zákazníci budou muset chodit pro nákup osobně.
Celé sdělení stojí na nadsázce, kdy firma popisuje běžný nákup jako nepříjemnou zkušenost. Zákazník hledá zboží v regálech, čeká v dlouhých frontách nebo boj o parkovací místo.
Už se nemůžeme dočkat, až se vás naše pokladní s úsměvem zeptá: „Sbíráte bodíky?“ nebo „Nemáte to v drobných?“. Tenhle lidský kontakt vám prostě žádná aplikace nenahradí, uvádí firma. To, co je pro klasický retail standardem, tak prezentuje jako krok zpět.
Aprílový vtip zde funguje jako nepřímá reklama. Proč chodit do obchodu, když může nákup dorazit až ke dveřím.