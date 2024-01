Naše seznamka sex nenabízí. Jde o zážitky a hledání parťáka, říkají tvůrci

„Aplikace nabízí možnost vytvoření zážitků zaregistrovaným uživatelům, ti je mohou sdílet s ostatními anebo se naopak přidávat k zážitkům a událostem, které jim aplikace podle předem nastaveného filtru vybere,“ říká spolumajitelka Markéta Jíšová. Ta aplikaci Take Up začala vyvíjet společně s partnerem Romanem Hruškou a týmem vývojářů v postcovidové době.

Kromě zážitků, které si uživatelé sami tvoří, nabízí Take Up i komerční zážitky a události. U nich si mohou uživatelé tvořit skupiny parťáků, se kterými chtějí na tyto akce vyrážet.

Disponuje i vlastním rezervačním systémem, který nabízí uživatelům nákup vstupenek nebo voucherů.

„Do budoucna plánujeme nastavit systém tak, aby si uživatelé s Premium členstvím mohli vstupenky a vouchery vystavovat v aplikaci sami i pro své soukromé zážitky za symbolický manipulační poplatek. Ve vývoji je také takzvané společné cestování single uživatelů pod jednou cestovní smlouvou. Anebo možnost rozpočítávání výdajů v založených skupinách,“ dodává Roman Hruška.

V současné době si ji stáhlo téměř tři tisíce lidí. Největší zastoupení je ve věkové skupině osmnáct až třicet let. „Tito lidé nejvíce hledají zážitky, události a lidi, se kterými by mohli vyrazit za zábavou. Lidé ve věku třicet až pětašedesát let u nás hledají partnery pro cestování a sdílení zážitků. Velkou skupinu tvoří pejskaři,“ říká Roman Hruška a dodává, že do konce června příštího roku by chtěli do aplikace zapojit i města a obce.

„Zde se zaměřujeme na seniory, kteří tráví hodně času sami. Díky aplikaci by mohli najít spřízněné duše pro své aktivity,“ říká Hruška.

Bezpečné a promyšlené

Aplikace funguje na principu sociální sítě Facebook, ovšem tvůrci pečlivě dbali na bezpečnost. Mezi bezpečnostní prvky patří ověření identity, následuje speciální mód, tedy tlačítko, které si uživatel spustí, když půjde například na schůzku nebo na setkání s uživateli.

Po celou dobu tak bude sdílet svou polohu pro případ nouze. Pokud nastane problém, zaktivuje tlačítko nouze, kterým si přivolá pomoc záchranných složek „Určitě ovšem platí řídit se selským rozumem a svůj nový kontakt si pečlivě a řádně ověřit,“ prozrazuje Jíšová.

V aplikaci nebude chybět ani hodnocení uživatelů. K dispozici bude také tlačítko, kde mohou uživatelé nahlásit zjištěné nepravdivé údaje, podezření z falešných profilů anebo chování, které neodpovídá morálnímu a etickému kodexu. Do aplikace se mohou registrovat uživatelé starší 15 let napříč generacemi, s různými zájmy a potřebami. Při registraci si uživatel zadá nejen své údaje, ale také informace o tom koho a co v aplikaci hledá.

Uživatelé se vyhledávají podle předem nastavených kritérií, jako jsou věk, pohlaví, lokace, jazyková vybavenost a kategoricky nastavené zájmy. V jedné platformě pak mohou bez problému sdílet zájmy jak senioři tak studenti, rodiny s dětmi, páry anebo singles.

Pět milionů na rozjezd

K rozjezdu tvůrci Take Up potřebovali pět milionů, které získali hlavně díky investičnímu fondu NEWTON Univerzity Angel Fund, který se zaměřuje na úplné začátky podnikatelských záměrů.

„Tato spolupráce nám otevřela dveře k další investorské skupině NUAF Pool1 s.r.o. Cítíme, že máme v týmu silné partnery, kteří nám nejen radí, ale také nám ukazují správný směr. Jejich důvěra nás žene dopředu,“ říká Markéta Jíšová, která doufá, že na konci tohoto roku bude mít aplikace na 50 tisíc uživatelů a roční obrat devět milionů.

K vytyčenému cíli se nyní snaží přiblížit nejen samotní vývojáři, ale také dalších šestnáct lidí v týmu, kteří starají o vývoj, IT, marketing i samotnou značku. „Díky tomu jsme se v den spuštění dokázali na App Storu, dostupném na iPhonech dostat v kategorii zábavná aplikace na patnácté místo a na začátku týdne, i když to mělo nějaké výkyvy, jsme se dostali na 14. místo,“ říká Roman Vaněk.

S tvorbou aplikací mají oba tvůrci již zkušenosti, stojí za vznikem relaxační aplikace Balance, která obsahuje široké množství hudebních afirmací a cviků pro kvalitnější život.