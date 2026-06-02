Na český trh míří gastroaplikace Futrumi. Sází na doporučení lidí od fochu

Veronika Bělohlávková
Česká gastronomická scéna se rozrůstá o další projekt. Vedle Gastromapy Lukáše Hejlíka a průvodce Tom’s Gastro Guide Tomáše Jilíka přichází i aplikace Futrumi, za kterou stojí dva podnikatelé z Brna. Místo recenzí od široké veřejnosti chce nabídnout tipy od kuchařů, cukrářů, baristů nebo majitelů podniků.
Aplikace Futrumi slibuje tipy od kuchařů, cukrářů, baristů nebo majitelů podniků. (1. června 2026) | foto: Futrumi

Futrumi vzniklo z vlastní potřeby programátora z Brna Jana Pollaka a Michaely Jurak, kteří hledali ověřené gastro tipy. „Nejsme z gastra. Jsme fanoušci jídla a vaření. Vzniklo to jako náš vlastní problém. Už jsme nevěděli, kam chodit, a tak jsme si mezi kamarády začali sdílet tabulku tipů gastropodniků,“ říká Pollak.

Podle něj projekt postupně vzešel z obyčejné excelové tabulky. „Na začátku roku 2024 jsme si tipy takto sdíleli mezi sebou. Pak jsme začali přemýšlet, jak s těmi daty naložit dál a jestli by se to dalo nějak uchopit,“ popisuje.

Pollak jako programátor proto začal vytvářet vlastní aplikaci a testovat ji v okruhu přátel. Původní plán byl podle něj výrazně větší a dražší. „Spočítali jsme si, že by to byly jednotky milionů korun. Pro nás to bylo bez investora nemyslitelné,“ říká.

Tým se proto rozhodl postupovat opatrněji a nápad si nejdřív ověřit. „Udělali jsme několik rozhovorů s lidmi z potenciální cílové skupiny. Zjišťovali jsme, co jim chybí a co by měla aplikace přinést,“ dodává.

Tipy místo davových recenzí

Veřejně je aplikace dostupná od začátku letošního roku. Zatím funguje jen jako mobilní aplikace pro Android a iOS. Web slouží pouze ke stažení.

Futrumi

Téměř 600 podniků prověřených lokální gastro scénou. Na to, že jsme teprve na začátku, se naše společná mapa plní neskutečným tempem. Moc děkujeme, že jste v tom s námi.

Dnes pro vás máme novou nálož inspirace. Do appky právě přistálo 20 čerstvých tipů od zakladatele legendární @dapietroplzen.

Kde to @petrsoukaldapietro baví nejvíc? Ukázal nám své srdcovky v Praze a samozřejmě i v Plzni, kde se zrodila jejich pizza:

@fredbistro  @stipeccz  @yamato_prague
@alebprague  @bjukitchen  @cukrar_skala
@tissenuselska  @srnky_sazavska  @hokus.pokus.praha

Plzní ale rozhodně nekončíme. Zajímají nás vaše nápady. Která další česká města i regiony bychom měli v appce pořádně zmapovat? Dejte nám vědět do komentářů.

Nebo by vás spíš lákaly tipy za hranicemi? Kdo ví, možná už tam pro vás potichu něco pečeme...

Celý seznam míst od Petra najdete už teď ve Futrumi. Odkaz se schovává v biu.

15. března 2026 v 20:04, příspěvek archivován: 1. června 2026 v 13:18
Futrumi nestaví na klasických recenzích od široké veřejnosti. Sází na doporučení od lidí z oboru. Pollak připouští, že gastro scéna je malá a lidé se v ní často znají. „Jasně, často jsou to kamarádi. Ale ta otázka vždycky je, jestli tam sami rádi chodí a jestli to mají autenticky rádi. Navíc se pod to podepisují vlastním jménem,“ říká.

Podle něj má právě podpis pod doporučením fungovat jako pojistka proti protislužbám a kamarádskému nadržování. Do aplikace podle Pollaka průběžně přispívají kuchaři i další známá jména z oboru.

Jedním z nejaktivnějších je například zakladatel hranolkové franšízy French Fries René Müller. „Projekt se mi líbí svou povahou. Lidé z oboru doporučují jiné podniky z oboru. Je to vlastně veřejné prohlášení někoho, kdo něco provozuje, že rád chodí i do konkurenčních podniků a nebojí se je podpořit veřejně,“ říká Müller.

Proč Futrumi?

Název vychází ze slova „futrovat se“ z brněnského hantecu. Odkazuje tak moravský původ zakladatelů. Spojení s koncovkou „um“ může evokoovat umami a lehce japonský styl. Název pro aplikaci se vybíral vybírali dlouho.

Původně se aplikace jmenovala Fingerlick. Později ale narazili na ochrannou známku, která byla v konfliktu se sloganem jednoho velkého fastfoodového řetězce. I proto nakonec vznikl název Futrumi. Název firmy zůstal původní.

Podle něj může podobný model pomoci i samotnému trhu. „Mohlo by to být přitažlivé pro lidi a zároveň trochu pomoct trhu, aby táhl za jeden provaz,“ dodává.

Pollak připouští, že projekt je zatím na začátku. „Začínáme odspoda. Teď hlavně budujeme obsah, vychytáváme mouchy a vylepšujeme produkt,“ říká.

Vedle známých jmen

Futrumi zároveň vstupuje do prostoru, kde už působí zavedené projekty. Lukáš Hejlík má Gastromapu, Tomáš Jilík zase aplikaci Tom’s Gastro Guide, kde představuje stovky podniků v Praze.

Pollak přesto tvrdí, že nejde o přímou kopii. „S Lukášem Hejlíkem i Tomášem Jilíkem se vlastně snažíme o totéž. Aby si dobrá restaurace našla své hosty. Jen my na to jdeme z jiné strany. Chceme dát prostor i lidem, kteří vlastní aplikaci nikdy mít nebudou, ale mají znalosti a přehled,“ říká.

Česku chybí kantýny, jídelny a řeznické pulty. Lukáš Hejlík o tuzemském gastru

Rozdíl vidí i proti běžným recenzím na mapách. „Na Google mapách vidíte průměr v hvězdičkách. Často se ale nedozvíte, že v průměrné pekárně mají jeden výborný chleba. My umíme zachytit i konkrétní produkt, na který má smysl tam jít,“ tvrdí Pollak.

Projekt zatím nemá příjmy. „Zatím to platíme sami. Jsme dva majitelé, já a Michaela, a financujeme to z vlastních zdrojů. Projekt nás zatím stojí jen čas a energii. Aplikaci i technické zázemí si děláme sami,“ říká zakladatel.

Na otázku, jak chce projekt do budoucna financovat, odpovídá zatím obecně. „Nejkonzervativnější variantou je nabídnout uživatelům prémiové funkce nebo obsah,“ říká.

Zároveň odmítá, že by si podniky mohly platit za lepší umístění. „Určitě se nikdy nestane, že si podnik bude moct zaplatit to, že je ve Futrumi. Vždycky to bude autentický tip od experta,“ tvrdí. Dodává, že vstup investora by projektu bezesporu pomohl.

Inspiraci našel Pollak ve Skandinávii. „Podobná aplikace existuje ve Skandinávii. Taky oslovuje lidi z gastra. V Česku ale nic úplně stejného podle mě není,“ říká.

