Trh se pozvolna mění. Už aby se stály fronty na práci, přejí si firmy

Vyplývá to z ankety MF DNES, která prostřednictvím krajských redakcí oslovila na tři desítky převážně výrobních firem. „Spousta lidí ještě nepochopila, co nás čeká. Ekonomika má obrovskou setrvačnost, stejně jako myšlení lidí. Dopady změn a propadu ekonomiky teprve přijdou a lidé se s tím budou sžívat,“ říká Pavel Cesnek, generální ředitel strojíren Žďas ve Žďáru nad Sázavou. Připravuje se na to, že zakázky jeho firmě letos klesnou o pětinu, takže bude muset zefektivňovat výrobu a škrtat místa.