Poptávka po antigenních sadách je vysoká. Obchody rozšiřují nabídku o testy ze slin

Z tuzemských řetězců byl Kaufland první, který antigenní testy do prodeje zařadil. Původně jeden test s odběrem z přední části nosu nabízel za 149,90, nyní ho prodává o 40 korun levněji. Balení 25 kusů má za 2499 korun a cenu podle své mluvčí Renaty Maierl přizpůsobuje aktuální nabídce tak, aby byla pro zákazníky co nejvýhodnější, řekla. O víkendu bude mít Kaufland podle Maierl nově testy z detekcí koronaviru ze slin. Řetězec největší poptávku po testech sleduje v prodejnách v Praze, Středočeském a Libereckém kraji. Lidé podle Maierl upřednostňují jednokusová balení před rodinnými.



Vysoký zájem zákazníků o testy hlásí také Globus, který je prodává od pátku. Nabízí testy s odběrem z nosu a úst v balení po 20 kusech za 2199 korun. „Díky velikosti balení jsou vítány zejména menšími firmami, podnikateli a velkými rodinami,“ uvedla mluvčí společnosti Lutfia Volfová. Doplnila, že tento týden je v plánu do prodeje zařadit testy s odběrem ze slin po jednom kusu za 149,90 koruny.

Prodej antigenních testů v uplynulém týdnu zahájila také síť Billa a podle své mluvčí Dany Bratánkové o ně od té doby sleduje rostoucí zájem. „Nicméně z poptávky je patrné, že k testování již dochází v provozech větších i malých firem a ve státních institucích,“ řekla. Billa prodává testy s odběrem z krku či přední části nosu, jeden za 119,90 koruny.

V Lidlu jsou antigenní testy s odběrem ze slin dostupné od soboty. Jeden tu lidé koupí za 139 korun a hned od zahájení prodeje u nich řetězec podle svého mluvčího Tomáše Mylera eviduje zvýšenou poptávku.

Velký odbyt testů je i v on-line supermarketech. Rohlik.cz nabízí testy s odběrem z nosu, nosohltanu a krku. Momentálně je dostupné jen balení 20 kusů za 1999 korun. Vyprodané jsou jednotlivé testy. „Chybějící zboží už máme na příjmu a čeká na naskladnění,“ uvedla mluvčí e-shopu Zdeňka Svoboda Kuhnová. Rohlik.cz podle ní má zájem nabídku rozšířit, například o testy ze slin.

Vysoká poptávka po testech je i v e-shopu Košík.cz, kde lidé seženou výtěrový test za akční cenu 89,90 koruny a dále testy s detekcí ze slin za 169,90 korun. E-shop zařadil do prodeje i balení 20 kusů, to je ale nyní vyprodané. Nákupy velkých balení podle mluvčího Košíku Františka Brože mimo jiné velmi podpořilo zavedení povinného testování ve firmách do deseti zaměstnanců a u živnostníků. „Ukazuje se, že poptávka bude pravděpodobně v příštích týdnech ještě vyšší, než byly naše prvotní odhady. Budeme tedy s dodavateli řešit cesty, jak zajistit dostatečné množství testů i přes rostoucí zájem, cílem je samozřejmě mít položky dlouhodobě dostupné. I přes velké množství dodavatelů testů jdeme cestou spolupráce s konkrétními značkami, chceme mít jistotu, že nabízené testy jsou kvalitní,“ doplnil.