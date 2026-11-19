Podle informací CNBC se kniha objednávek uzavřela s obří poptávkou kolem 500 miliard dolarů – zhruba 400 miliard od velkých institucí a téměř 100 miliard od drobných investorů. Zájem tak překonal červnový vstup SpaceX na burzu. Firma proto emisi nakonec navýšila a stanovila konečnou cenu akcie na 83 dolarů, tedy vysoko nad původně plánovaným rozpětím 70 až 78 dolarů.
Spolu se souběžným neveřejným úpisem akcií v objemu 26 miliard dolarů pro technologické partnery, jako jsou Google, Microsoft či AMD, získá Anthropic celkem přes 107 miliard dolarů (samotné IPO vynese zhruba 81,3 miliardy). Právě úzká provázanost technologických gigantů ale na trzích vzbuzuje obavy.
Jak vysvětlil analytik investiční platformy Portu Marek Malina, běžní investoři budou moci s akciemi obchodovat přes své brokery až ve čtvrtek v podvečer našeho času – pravděpodobně mezi 17:30 a 19:00.
Hlavní produkt společnosti Anthropic je pokročilá umělá inteligence jménem Claude, která je dnes největším konkurentem známého ChatGPT od společnosti OpenAI. Firmu založili v roce 2021 sourozenci Dario a Daniela Amodeiovi poté, co odešli z vedení OpenAI kvůli neshodám ohledně bezpečnosti vývoje AI.
Zatímco běžní uživatelé si s chatboty spíše hrají, Anthropic svůj byznys postavil na velkých korporacích, které dnes generují přes 80 procent jeho příjmů. „Lidé nejsou ochotni platit desetinásobek ceny za lepší model. Firmy to ale udělají,“ vysvětlil Bloombergu úspěch strategie zaměřené místo běžných spotřebitelů na korporace Peter Singlehurst z investiční společnosti Baillie Gifford. Specializované nástroje, jako je platforma Claude Code pro vývojáře, firmám pomáhají s programováním, účetnictvím nebo právními předpisy.
Díky skoro 12 tisícovkám platících firemním klientům roste Anthropic tempem, které nemá na finančních trzích obdoby. Zatímco za celý loňský rok utržil 4,6 miliardy dolarů, letos v říjnu už vydělává tempem odpovídajícím 81 miliardám dolarů ročně. „Nikdy dříve nevzniklo v rámci jediné společnosti tolik bohatství tak rychle,“ dodává Singlehurst.
Ohýbání pravidel
Na burzu vstupuje firma, která za prvních devět měsíců letošního roku vykázala čistou ztrátu 104 miliard dolarů. Přestože většinu této sumy tvoří jen účetní přecenění dřívějších investičních půjček (dřívější investoři firmě půjčili peníze s právem vyměnit je za akcie a čím víc firma roste na hodnotě, tím dráž musí Anthropic tento závazek účetně ocenit), skutečná provozní ztráta i tak činila 1,26 miliardy dolarů. Anthropic veškeré vydělané peníze obratem investuje do další expanze. A ta je drahá.
Obavy vzbuzuje způsob, jakým se kvůli technologickým gigantům mění pravidla Wall Street. Burza Nasdaq letos zrušila pojistku, podle které musela firma veřejnosti nabídnout alespoň deset procent svých akcií a zavedla zrychlený vstup do hlavních burzovních indexů. Už 21. prosince tak akcie Anthropiku zamíří do indexu Nasdaq-100.
Penzijní a podílové fondy milionů běžných střadatelů po celém světě je proto budou muset automaticky nakoupit za zhruba 19 miliard dolarů, aniž by se kdokoli ptal na ziskovost firmy. Jelikož se však na trhu nabízí jen kolem pěti procent celkových akcií, počáteční váha Anthropiku v indexových fondech bude podle Maliny překvapivě nízká – podobně jako u SpaceX, které se i přes obří hodnotu zařadilo v indexu Morningstar US Large Cap až na 40. příčku. Naopak americký index S&P 500 si přísná pravidla ponechal a Anthropiku zůstává kvůli ztrátovosti minimálně na rok uzavřen.
Finální parametry úpisu odhalují o situaci ve firmě pět klíčových věcí:
Zdražení nad plán značí extrémní hlad trhu
Vybrané peníze stačí jen na zhruba jeden rok
Investoři sázejí na budoucí dominanci
Na burzu jde jen zlomek firmy
Zrození nových miliardářů a tisíců milionářů.
Kruhové financování a závislost na Nvidii
Za astronomickým oceněním technologických gigantů stojí i takzvané kruhové financování. Do firmy nalili desítky miliard dolarů technologičtí obři jako Google, Amazon, Microsoft či výrobce čipů Nvidia. Anthropic tyto peníze obratem posílá zpět za pronájem serverů a výpočetní výkon.
Do roku 2045 má Anthropic nasmlouvané výdaje na čipy a datová centra v objemu téměř 900 miliard dolarů. Jen v příštím roce musí zaplatit zhruba 70 miliard, což je částka vyšší než celková tržní hodnota dvou třetin firem v indexu S&P 500. Aby firma dokázala tyto závazky splatit, musí její tržby dál raketově růst a tedy udržet vedoucí pozici i cenovou efektivitu pro firemní zákazníky, podotýká Malina.
Právě naprostá závislost na dodavatelích hardwaru je největším rizikem pro budoucí vývoj firmy. Žádná pokročilá umělá inteligence dnes nemůže fungovat bez špičkových čipů společnosti Nvidia.
Tímto hlavním motorem rozvoje AI však otřásá nejhlubší krize v historii. Její zakladatel a dlouholetý šéf Jensen Huang minulý týden skončil po skandálním odhalení vztahu s podnikatelkou podezřelou ze špionáže pro Čínu a v prosinci ho čeká slyšení před americkým Kongresem kvůli podezření z obcházení zákazů vývozu čipů.
Čipový gigant teď řeší složité dilema: bez autokratického vizionáře může Nvidia ztratit tempo růstu, ale pokud by ho vzala zpět, ohrozí svou důvěryhodnost i vztahy s americkou vládou. Veřejná přetahovaná o moc, kdy se Huang chce vrátit, ale vedení firmy to odmítá. Pokud se Nvidia kvůli těmto sporům zadrhne, může s sebou stáhnout i své klíčové zákazníky v čele s Anthropikem.
Demokraté proti datovým centrům
Anthropic vstupuje na burzu v době, kdy sektor umělé inteligence naráží na sílící odpor americké veřejnosti i politiků. Sám Anthropic už letos podle CNBC svedl s americkou vládou dva ostře sledované spory kvůli otázkám bezpečnosti a regulací.
V nedávných listopadových volbách do amerického Kongresu získali demokraté většinu ve Sněmovně reprezentantů a posílili i na úrovni jednotlivých států. Mnozí z nich v kampani brojili proti nekontrolované výstavbě datových center.
Těsně před samotným vstupem Anthropiku na burzu se však nervozita na trzích začala přece jen mírnit. Pomohly k tomu jak zprávy o obrovském převisu poptávky po akciích firmy, tak i fakt, že otřesená Nvidia navzdory krizi ve vedení zveřejnila skvělé výsledky a výhled tržeb, čímž zastavila propad svých akcií. „Otazníky samozřejmě zůstávají kolem budoucnosti firmy s novým vedením, návratu marží výš po aktuálním poklesu a aktivit na financování v rámci AI komplexu, ale prozatím se výprodej Nvidie zastavil,“ komentuje zklidnění nálady analytik Patria Finance Tomáš Vlk.
Vstup Anthropiku na burzu tak bude ostrým zátěžovým testem pro celý technologický svět. Analytici banky Goldman Sachs sice odhadují, že tržby firmy by mohly do roku 2030 vyrůst až na 685 miliard dolarů, Anthropic ale zároveň čelí tvrdému tlaku levnější konkurence. „Běžným lidem, kteří se chtějí podílet na růstovém příběhu Anthropiku, se proto vyplatí počkat na ustálení ceny po prvních kvartálních výsledcích, nebo zvolit investici přes indexové ETF fondy,“ uzavírá Malina.