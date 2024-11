První matraci do auta vyřezal nožem. Teď mění osobáky na obytňáky

„Chtěl jsem se pořádně vyspat na cestách. Jako nejflexibilnější i cenově nejdostupnější mi přišlo cestovat a přespávat v osobním autě. Vyzkoušel jsem všechno možné včetně karimatek, ale nebylo to ono,“ popisuje Jaromír Uxa počátek značky ANNYcarmat.

Před dovolenou, na kterou se chystal s přítelkyní, proto vzal starou matraci z postele a nožem ji ořezal tak, aby po sklopení zadních sedadel u Hondy Accord vzniklo velké lůžko. Snažil se, aby využil veškerý volný prostor a aby z postele nemohlo nic propadnout pod sedadla.

„Na dovolené to fungovalo skvěle, pak jsme se vrátili domů a já vyndal z auta obrovskou neskladnou věc, na kterou by se v garáži do příští cesty jen prášilo. Uvědomil jsem si, že na to musím jít jinak. Že spaní v osobním autě, aby bylo uživatelsky co nejpříjemnější, musí být složené z více dílů,“ popisuje Uxa.

Začalo období experimentů, hledání vhodných materiálů. Uxa první „prototypy“, které sám navrhl, testoval na sobě a přátelích. Poslední výpravy vedly do hor, třeba po starých alpských vojenských cestách. Jejich výhodou je, že jsou oficiálně přístupné a navíc v češtině vyšel průvodce Alpy bez asfaltu, který na základě svých vlastních cest napsal Michal Novák.

Kdo to ušije?

„Nechtěl jsem používat prostěradlo, takže horní vrstva matrace musela být z materiálu, který je příjemný na dotek a zároveň se dobře udržuje. Naopak spodní část jsem navrhoval tak, aby se matrace daly vyndat z auta a použít třeba při pikniku jako místo na sezení,“ popisuje mladý designer.

Podle něj neexistuje typický zákazník značky ANNYcarmat, protože všechny výrobky jsou dělané na míru konkrétního auta a podle individuálních požadavků. Matrace z Plzně tak putovaly do notně omšelých kombíků Škoda Octavia druhé generace, které si jako první nomádské auto pořizují mladé páry, tak i do luxusních SUV, jako je třeba BMW X7. „Jeho majitel chtěl, aby se mohl v autě vyspat vedle svého golfového bagu,“ vzpomíná Uxa.

Najít někoho, kdo by uměl šít a byl ochotný vyzkoušet si netradiční výrobu, nebylo jednoduché. Přece jen Plzeňsko vždy bylo orientováno spíše na strojírenství a obecně v Česku textilní průmysl zažil po listopadu 89 těžké časy. „Zkoušel jsem různé čalouníky, opravy oděvů a podobně. Nesetkal jsem se zájmem o kusovou výrobu. Nakonec jsem narazil na malou dílnu, kde šijeme dodnes,“ popisuje zakladatel značky.

K matracím přidal i další vybavení do interiéru osobních aut, tak aby cestovatelé využili každý centimetr vzácného vnitřního prostoru: na vnitřní stranu termoizolačních clon začali našívat síťky na uchycení drobných předmětů, pak se ve výrobním programu objevily i variace na kapsáře, které dobře znají cestovatelé z malých dodávek.

Plzeňskou značku ANNYcarmat založil designer Jaromír UXA před šesti lety. Zaměřuje se na výrobu matrací a další doplňky do osobních aut. Značka má mezinárodní ambice. Její výrobky si můžete prohlédnout na veletrhu Caravaning Brno 2024 v pavilonu V od 7. do 10. 11. 2024.

Uxa přiznává, že „lůžková úprava“ osobního auta, ať jde o sebevětší model, nenahradí plnohodnotný obytný vůz. „Když cestujete tímhle stylem, spíte v autě, ale veškerý život se odehrává kolem vozu. Pro drtivou většinu našich zákazníků je to sezonní záležitost. Na druhé straně stačí kempovací vybavení vyndat a máte standardní rodinné auto, který můžete vozit děti do školky či žena s ním může jezdit na nákupy,“ vysvětluje Uxa.

Jak byznysu se „spaním v autě“ pomohl covid a jak sociální sítě? Jaké triky Jaromír Uxa používá, aby se při přespávání v interiéru vozu nesrážela voda? A jak se vyhnout úmornému překládání věcí? Kam už Jaromír Uxa s „lůžkovou úpravou“ dojel, se dozvíte v dalším díle podcastu Industrial.