Napínavý souboj. Hlasujte a vyberte nejlepší podnikatelský příběh roku

Vyhlášení nejlepšího příběhu je už tradiční součástí soutěže Podnikatel roku. Letos je vyhlášení národního vítěze v plánu v úterý 4. března, kdy bude součástí slavnostního večera i předání ceny čtenářů MF DNES a iDNES.cz.

Při hlasování vybírá každý čtenář přesně tři příběhy, které ho zaujaly nejvíce. Ten, kdo v konečném součtu získá nejvíce hlasů, si odnese z galavečera i tradiční cenu – speciální zarámovanou titulní stránku MF DNES se svým podnikatelským příběhem.

Svým hlasem můžete ocenit úspěchy firmy, neotřelý podnikatelský nápad nebo zkrátka jen projevit sympatie jejímu majiteli či majitelům. Ankety se účastní následující podnikatelky a podnikatelé.

Zuzana Bílková Besky

S trochou nadsázky by se dalo říct, že si Zuzana Bílková v roce 2010 jen tak odskočila od plotny a šla zrovna náhodou kolem, když v Palkovicích na Frýdecko-Místecku končila firma na zpracování ovčí vlny. Společnost koupila, zachránila a od té doby, postupnými kroky, zvyšuje výrobu i počet zaměstnanců. – čtěte O výrobě nevěděla nic, firmu ale zachránila. A dnes v ní šije deky z ovčí vlny

Tomáš Jelínek JELÍNEK – výroba nábytku

Příběh podnikatele Tomáše Jelínka by vyšel na román. Je spolumajitelem rodinné firmy JELÍNEK, která vyrábí nábytek ve Valašském Meziříčí. A navazuje na tradici starou přes sto let. První výrobu rozjel totiž už v roce 1897 jeho pradědeček Josef Volek – čtěte Pradědeček dodával nábytek Baťovi, jeho potomci vyvážejí do ciziny

Kateřina Kopová Hustopečská mandlárna

Rodačka z Hustopečí, se rozhodla proslavit své město. Odhalila potenciál mandlovky, podomácku vyráběného alkoholického nápoje z vína a mandlí, a chtěla ji zlegalizovat. Dnes už vyrábí kolem 100 tisíc lahví ročně, vlastní tři mandlové kavárny a svůj sortiment rozšířila i o šperky a kosmetiku. – čtěte Odhalila potenciál mandlí a slaví úspěch

Jan Kroupa Proxim

Když mu bylo jedenáct, našel pod vánočním stromečkem stírací los s výhrou 50 tisíc korun. Psal se rok 1992 a tehdy se za tuto částku dal pořídit například pěkný byt. Jan Kroupa měl ale jasno. Vyhrané peníze vložil do firmy, kterou tehdy zakládal jeho otec. – čtěte Rodinná firma je závazek k předchozím generacím, říká výrobce bazénové chemie

Ondřej Kuchař, Jakub Štefeček Zrno Zrnko

Nenápadný dvorek v pražských Nuslích ukrývá místo věnované všem milovníkům poctivého řemeslného pečiva a šálku voňavé kávy. Pekárna Zrno Zrnko denně upeče přes tisíc bochníků chleba, které dodává i do vyhlášených pražských restaurací, bister či hotelů. – čtěte Dobrý chleba dělá čas, kvalita a ruční práce

Matěj Misař, Daniel Kvak Carebot

O zdraví i životě často rozhoduje všímavost lékařů a jejich včasný zásah. S tímto náročným úkolem jim pomáhá už ve stovce nemocnic v pěti evropských zemích Carebot. Systém, který analyzuje rentgenové snímky hrudníku a lékaře neprodleně upozorní na zdravotní problém. – čtěte Druhý pár očí lékařů. Carebot pozná rakovinu i únik vzduchu z plic

Jan Skála RaceX

Majitel firmy RaceX Jan Skála dříve jezdil automobilové závody. Stal se dokonce mistrem republiky v rallycrossu a ve formulích. Když však prozávodil téměř veškeré rodinné peníze, musel s nákladným sportem přestat. Na shánění sponzorů sice po čase rezignoval, ale založil vlastní firmu a začal podnikat. – čtěte Začínal jako závodník, teď dodává i do F1

Adam Sogel Expres menu

Adam Sogel podnikal už na vysoké škole. Od doby, co převzal rodinnou firmu, se obrat ztrojnásobil. „Naší dlouhodobou vizí je, aby se Expres Menu stalo alternativou k domácímu vaření,“ říká. – čtěte Zavařené hotovky dodává do vináren i automatů