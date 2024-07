Mladá Česka si založila značku s udržitelnou módou. V kampaních sama pózuje

Andy Horáková se značkou Millo vsadila nejdříve na basic kousky jako jsou trička či teplákové soupravy, za šest let svůj repertoár ale rozšířila i o plavky. Nicméně, cesta to nebyla jednoduchá.

Do podnikání se rozhodně nevrhla po hlavě, ale s byznys plánem, podle kterého by měla začít vydělávat za dva roky. „I když jsem si myslela, že jsem připravená na všechno, rozjezd značky byl dražší než jsem si myslela. Původně jsem se chtěla vydat do banky pro půjčku, udržitelné projekty se dneska podporují a vítají, což je skvělé. Nakonec mi ale pomohli rodiče,“ vzpomíná na začátky Horáková.

„Na začátku jsem netušila, co všechno budu potřebovat, co všechno si neumím obstarat sama ani to, že výroba v Portugalsku bude trvat déle než jsem si myslela. I proto dnes na e-shopu není tolik produktů, kolik bych si představovala,“ říká absolventka londýnské vysoké školy Bayes Business School.

Proč chtít plavky z econylu

Oblečení, které značka Millo nabízí totiž vzniká převážně z recyklovaných materiálů, které jsou ve světě čím dál tím populárnější. „Největší problém je s econylem, který se vyrábí z moře vytažených rybářských sítí. Firma, která plastový odpad dokáže zpracovat, sídlí v Portugalsku, i to byl jeden z důvodů, proč jsem chtěla oblečení vyrábět právě tam. Ale jak se ukázalo, poptávka po econylu je poměrně velká,“ vysvětluje Horáková.

Econyl ovšem není jediný udržitelný materiál, na který mladá podnikatelka vsadila. „Oblečení vyrábíme také z recykovaného elestanu, ale například i organické bio bavlny. Chtěla jsem založit značku, která bude nabízet udržitelné oblečení, které vás ale nezruinuje. Díky tomu, že jsem mohla studovat v Anglii, jsem viděla, že takové kousky tam seženete na každém rohu. Je to něco, co mi v Česku chybělo. Tady seženete udržitelnou módu, ale dbá se na to, aby byla lokální nebo ji navrhl nějaký designér, „ říká Horáková, která má se svou značkou globální ambice. „Určitě bych chtěla, aby se jednoho dne naše oblečení prodávalo i v Americe a Austrálii,“ dodává.

Zatím se značce daří především v Itálii, Španělsku a Portugalsku, kde boduje vlajkové loď Milla, tedy plavky. „Řekla bych, že je to kvůli životnímu stylu, přece jen, ti lidé žijí u moře, tak je plavky zajímají víc. V Německu nám zase fungují skvěle prodeje triček, protože udržitelnost je pro Němce hrozně důležitá a lidé jsou na ní nastavení,“ vypočítává Horáková a vysvětluje úspěch plavek. „Většinou není jednoduché navrhnout plavky tak, aby skvěle seděly, nám se ale povedl snad už druhý či třetí prototyp. Měli jsme totiž obrovské štěstí, protože plavky vyrábíme v bývalé továrně značky Triumf. Takže s tím, jak se správně šijí plavky, které nikde neškrtí a dobře sednou, měli zkušenost.“

Tomu, že má značka lepší prodeje v zahraničí než v Česku, také přizpůsobuje marketing. „Začali jsme rozjíždět SEO kampaně mimo Čechy a fungují nám lépe. Značce se prostě v zahraničí daří lépe,“ říká Horáková. A dodává: „Chtěla bych do budoucna z Milla udělat celosvětově známý, ale přístupný brand s oblečením, které vzniklo za fér podmínek pro všechny, kteří se na něm podíleli. Zárověň ale chci, aby si naše oblečení mohla dovolit většina lidí koupit, říká na závěr Horáková, která sama pózuje na snímcích značky Millo.

Více se o značce Millo, udržitelné módě, recyklovaných materiálech a módním průmyslu dozvíte v nové dílu podcastu Industrial.