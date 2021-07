KOMENTÁŘ: Lithium je a bude naše

Asi si ještě vzpomenete, jak se před čtyřmi lety bojovalo o lithium. Odhodlání nedopustit krádež za bílého dne nese své ovoce už teď.

V roce 2017 se objevila zpráva, že ministr průmyslu v Sobotkově vládě Jiří Havlíček podepsal memorandum, které mělo práva na průzkum a případnou těžbu lithia v Česku převést na podivnou australskou firmu s netransparentní strukturou končící v daňových rájích. Ukázková příprava na megatunel mnohonásobně dražší než soláry.

Z výzkumu měli být vyšachováni čeští vědci i klíčové státní firmy, což zvedlo kritiku široké i odborné veřejnosti. Okamžitě jsme věc začali řešit a dotáhli ji do úspěšného konce. Dnes je těžba pod kontrolou firmy majoritně ovládané společností ČEZ, tedy de facto ČR, výzkum v gesci české univerzity a státu a do celého procesu jsme zapojili tuzemskou odbornou veřejnost.

Proč to bylo tak důležité a jak to probíhalo? Lithium je kov, který je extrémně důležitý pro budoucnost českého průmyslu a energetiky ve vazbě na výrobu aut. Je to naše budoucnost a hodnota této operace je pro náš průmysl nevyčíslitelná.

Proto hned po volbách v roce 2017 moje vláda memorandum se společností European Metals Holdings o těžbě lithia u Cínovce vypověděla, a když v dubnu 2019 přebral resort průmyslu Karel Havlíček, zahájil proces, na jehož konci měl být návrat případné těžby lithia pod kontrolu českého státu.

V červnu 2019 proběhlo jednání ministra Havlíčka v Sasku na téma spolupráce při osvojování ložiska lithia na Cínovci. V srpnu ministerstvo zahájilo spolupráci se společností Severočeské doly, resp. ČEZ, ve věci prozkoumání potenciálu ložiska lithia na Cínovci a v březnu 2020 se ČEZ rozhodl těžbu postoupit do druhé fáze přípravy. Jejím účelem je technické ověření postupu výroby v poloprovozních podmínkách a v pilotních testovacích linkách.

V dubnu se ČEZ stal majoritním vlastníkem společnosti Geomet, čímž ČR opět získala kontrolu nad případnou těžbou lithia. Loni v létě uzavřela Vysoká škola chemickotechnologická v Praze memorandum s ČEZ a společností Lafarge o spolupráci při průmyslovém prověření technologie úpravy lithia, kterou vyvinuli experti VŠCHT pod gescí MPO. V červnu 2021 tato škola otevřela nové technologické centrum CIRKTECH, které se zaměřuje právě na lithium. No a letos v září plánují ukončení testování úpravárenské technologie pro zpravování lithia a v roce 2022 její vyhodnocení. Na konci tohoto roku tak budeme vědět, zda a za jakých podmínek budeme cínovecké lithium moci těžit a využívat pro budoucnost naší země.

Tato vláda má totiž zásadní plán pro český průmysl. Pod vedením ČEZ má vzniknout tzv. gigafactory, továrna na výrobu lithiových autobaterií, což je přesně ten segment průmyslu, který bude pro příští desetiletí extrémně důležitý pro zaměstnanost a výkon naší ekonomiky.

Pokud bychom tenhle proces nedotáhli do konce a nezískali cínovecké lithium zpět do našich rukou, přišli bychom o jednu z možností, jak zásadním způsobem ovlivnit budoucnost našeho průmyslu, výroby aut, energetiky a dalších navazujících oblastí, které táhnou naši ekonomiku. Ještěže jsme tu krádež za bílého dne nedopustili.