Cesta k úspěchu ve vedení? Musí vás to strašně bavit, říká šéfka Philip Morris

Vystudovala jste filozofickou fakultu. Jak vás tento typ vzdělání v životě ovlivnil?

Studovala jsem lingvistiku, historii, anglistiku, amerikanistiku a hispanistiku. Měla jsem tak prostor a čas se seznámit s cizími jazyky, jako je angličtina a španělština, nejen z uživatelského pohledu, ale i z pohledu struktury jazyka, literatury, historie a podobně. Což mi otevřelo oči do jiných kultur a pomohlo mi pochopit, jak je důležité správně jazyk používat. A to v jakékoli formě komunikace. Myslím, že se mi také podařilo lépe chápat lidi z jiných kultur a národů, skutečně jim rozumět. Tehdy vznikl můj zájem o to, co v současnosti nazýváme diverzita. Což je nejen v pracovním životě nesmírně užitečné.

Zkušenost mě naučila, že vzdělání, vědomosti, to, kde člověk vyrůstal a pracoval, je jedna věc a má to velkou hodnotu, ale nejdůležitější je jeho přístup.