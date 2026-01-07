Česko loni přivítalo čtyřicet nových značek. Nejvíce v gastronomii a módě

V roce 2025 na český trh vstoupilo celkem čtyřicet zahraničních značek. Počet vstupů tak zůstává v posledních letech stabilní. Výjimkou byl rekordní rok 2024 se 47 značkami. Mezi významné premiéry patřil vstup americké značky Five Guys, módní značka Arket nebo diskontní řetězec Woolworth, odhalil průzkum společnosti Cushman & Wakefield.
V pondělí 8. prosince se otevřela první restaurace Five Guys. (8. prosince 2025)

V pondělí 8. prosince se otevřela první restaurace Five Guys. (8. prosince 2025) | foto: Bělohlávková VeronikaiDNES.cz

Stejně jako v předchozím roce měl segment gastronomie a rychlého občerstvení na nárůstu největší podíl. Mezi nejvýznamnější vstupy patří americký řetězec Five Guys, který otevřel první pobočku v obchodním domě Máj. V první týdnu po otevření se zařadil mezi deset nejúspěšnějších poboček na světě.

Další novinky zahrnují řetězec dean&david se zdravou stravou, restauraci Koykan se středomořskou kuchyní fine dining restauraci Seven North v hotelu SiR Prague anebo Piano Bar s živou hudbou v paláci Savarin. Nově na český trh vstoupily také aperitivy Ciao Spritz z Itálie, Chernomorka z Ukrajiny, In Town z Maďarska a skořicové rolky Cinnamood z Německa.

Five Guys v Praze otevřel. První nadšenci tu na burgery čekali ještě za tmy

Značky Sushi Circle a Yuzu, obě z Německa, prodávají japonské delikatesy v rámci hypermarketů Kaufland. Stejně tak přes Kaufland vstoupila do ČR značka Mai Sushi z Francie. Nový minimarketový koncept Wundermart otevřel pobočku v pražském hotelu Hilton.

„Rok 2025 potvrdil, že český trh je pro nové značky stále atraktivní a odolný vůči ekonomickým výkyvům. Vnímáme stále výraznější posun směrem k segmentu Food and Beverage, který nejlépe reaguje na měnící se spotřebitelské návyky,“ uvedl Jan Kotrbáček, mezinárodní partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield.

Luxusní segment roste

Rekordní počet nových značek zaznamenal luxusní segment. V rámci hotelu Fairmont Golden Prague otevřely italské šperky Pasquale Bruni a Damiani a lotyšské šperkařství Grenardi. V Široké ulici se objevila značka parfémů Nicolaï a v ulici Na Příkopě otevřel Chanel Fragrance and Beauty, první specializovaná prodejna na českém trhu.

„Praha se stává pevným bodem na mapě evropského luxusního retailu. Značky, které dříve uvažovaly o vstupu do regionu s rezervou, ji dnes vnímají jako sofistikovaný trh s mezinárodní klientelou. Český trh se tak stává přirozeným mostem mezi západoevropskými metropolemi a dynamickými trhy střední a východní Evropy,“ dodal Kotrbáček.

V segmentu zdraví a krásy vstoupilo na český trh pět značek, a to italské Kiko Milano, Bath & Body Works z USA, slovenské Ksisters a Nicolaï a Chanel Fragrance and Beauty.

Módní značky nechybějí

Oblečení, doplňky a obuv zaznamenaly loni celkem čtrnáct nových vstupů. Na Příkopě nedávno otevřel švédský modní řetězec Arket patřící do skupiny H&M, dále italské Blukids, brýle Kodano a EssilorLuxottica, doplňky Peak Design a New Era, zimní móda RefrigiWear a prémiová řada značky s.Oliver Black Label.

Španělské šperky Miramira otevřely prodejnu na Národní třídě a v rámci hotelu Fairmont se objevily i značky Grenardi, Damiani a Pasquale Bruni. Obuv Be Lenka pochází ze Slovenska a otevřela v pražském obchodním centru Arkády Pankrác. Sportovní módu zastupuje multibrand Worldbox ze skupiny CCC Group.

V odvětví volného času vstoupila na trh pouze jedna značka – americká franšíza Another World, která v ČR představuje unikátní koncept VR arény v pražských Holešovicích.

Seznam nových značek doplnil showroom čínské automobilky BYD ve Forum Nová Karolina v Ostravě, značka jízdních kol Canyon Bikes z Německa, prémiová italská značka nábytku Novamobili či spánkové studio Kamjo z Estonska. Milovníci levných nákupů pak ocenili vstup německé diskontní značky Woolworth, která se zaměřuje se na prodej doplňků do domácnosti, oblečení a potravin.

V sekci elektra otevřela v pražském Palladiu britská značka Armory London zaměřující se na nástroje pro úpravu vlasů. V sekci hraček se Česku představila německá značka Small Foot v outletovém centru Freeport Hatě.

„Retail se v Česku po vzoru západní Evropy mění z místa nákupu na prostor pro zážitek, komunitu a emoční propojení se značkou. Tento vývoj přináší obrovský potenciál nejen pro mezinárodní hráče, ale i pro lokální koncepty, které dokážou nabídnout osobitost a autenticitu. Právě v této kombinaci vidíme budoucnost českého trhu,“ dodal Jan Kotrbáček, mezinárodní partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu společnosti Cushman & Wakefield.

Vstup značek v roce 2025
segmentpočet nových značekzemě původuznačky
Luxus / šperky a parfémy5Itálie, Francie, LotyšskoPasquale Bruni, Damiani, Grenardi, Nicolaï, Chanel Fragrance and Beauty
Zdraví a krása5Itálie, USA, SlovenskoKiko Milano, Bath & Body Works, Ksisters
Oblečení, doplňky a obuv14Švédsko, Německo, Itálie, Španělsko, SlovenskoArket, Blukids, s.Oliver Black Label, Miramira, Be Lenka
F&B (restaurace, bary, aperitivy, dezerty)12USA, Itálie, Německo, Polsko, Ukrajina, MaďarskoFive Guys, dean&david, Koykan, Seven North, Ciao Spritz, Chernomorka, Sushi Circle
Volný čas / zážitky1USAAnother World (VR aréna)
Auto / mobilita1ČínaBYD
Sport / kola1NěmeckoCanyon Bikes
Nábytek1ItálieNovamobili
Spánek / studio1EstonskoKamjo
Diskont / doplňky, oblečení, potraviny1NěmeckoWoolworth
Elektro / vlasové nástroje1Velká BritánieArmory London
Hračky1NěmeckoSmall Foot
Zdroj: Cushman & Wakefield
