Stejně jako v předchozím roce měl segment gastronomie a rychlého občerstvení na nárůstu největší podíl. Mezi nejvýznamnější vstupy patří americký řetězec Five Guys, který otevřel první pobočku v obchodním domě Máj. V první týdnu po otevření se zařadil mezi deset nejúspěšnějších poboček na světě.
Další novinky zahrnují řetězec dean&david se zdravou stravou, restauraci Koykan se středomořskou kuchyní fine dining restauraci Seven North v hotelu SiR Prague anebo Piano Bar s živou hudbou v paláci Savarin. Nově na český trh vstoupily také aperitivy Ciao Spritz z Itálie, Chernomorka z Ukrajiny, In Town z Maďarska a skořicové rolky Cinnamood z Německa.
Five Guys v Praze otevřel. První nadšenci tu na burgery čekali ještě za tmy
Značky Sushi Circle a Yuzu, obě z Německa, prodávají japonské delikatesy v rámci hypermarketů Kaufland. Stejně tak přes Kaufland vstoupila do ČR značka Mai Sushi z Francie. Nový minimarketový koncept Wundermart otevřel pobočku v pražském hotelu Hilton.
„Rok 2025 potvrdil, že český trh je pro nové značky stále atraktivní a odolný vůči ekonomickým výkyvům. Vnímáme stále výraznější posun směrem k segmentu Food and Beverage, který nejlépe reaguje na měnící se spotřebitelské návyky,“ uvedl Jan Kotrbáček, mezinárodní partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield.
Luxusní segment roste
Rekordní počet nových značek zaznamenal luxusní segment. V rámci hotelu Fairmont Golden Prague otevřely italské šperky Pasquale Bruni a Damiani a lotyšské šperkařství Grenardi. V Široké ulici se objevila značka parfémů Nicolaï a v ulici Na Příkopě otevřel Chanel Fragrance and Beauty, první specializovaná prodejna na českém trhu.
„Praha se stává pevným bodem na mapě evropského luxusního retailu. Značky, které dříve uvažovaly o vstupu do regionu s rezervou, ji dnes vnímají jako sofistikovaný trh s mezinárodní klientelou. Český trh se tak stává přirozeným mostem mezi západoevropskými metropolemi a dynamickými trhy střední a východní Evropy,“ dodal Kotrbáček.
V segmentu zdraví a krásy vstoupilo na český trh pět značek, a to italské Kiko Milano, Bath & Body Works z USA, slovenské Ksisters a Nicolaï a Chanel Fragrance and Beauty.
Módní značky nechybějí
Oblečení, doplňky a obuv zaznamenaly loni celkem čtrnáct nových vstupů. Na Příkopě nedávno otevřel švédský modní řetězec Arket patřící do skupiny H&M, dále italské Blukids, brýle Kodano a EssilorLuxottica, doplňky Peak Design a New Era, zimní móda RefrigiWear a prémiová řada značky s.Oliver Black Label.
Španělské šperky Miramira otevřely prodejnu na Národní třídě a v rámci hotelu Fairmont se objevily i značky Grenardi, Damiani a Pasquale Bruni. Obuv Be Lenka pochází ze Slovenska a otevřela v pražském obchodním centru Arkády Pankrác. Sportovní módu zastupuje multibrand Worldbox ze skupiny CCC Group.
V odvětví volného času vstoupila na trh pouze jedna značka – americká franšíza Another World, která v ČR představuje unikátní koncept VR arény v pražských Holešovicích.
Seznam nových značek doplnil showroom čínské automobilky BYD ve Forum Nová Karolina v Ostravě, značka jízdních kol Canyon Bikes z Německa, prémiová italská značka nábytku Novamobili či spánkové studio Kamjo z Estonska. Milovníci levných nákupů pak ocenili vstup německé diskontní značky Woolworth, která se zaměřuje se na prodej doplňků do domácnosti, oblečení a potravin.
V sekci elektra otevřela v pražském Palladiu britská značka Armory London zaměřující se na nástroje pro úpravu vlasů. V sekci hraček se Česku představila německá značka Small Foot v outletovém centru Freeport Hatě.
„Retail se v Česku po vzoru západní Evropy mění z místa nákupu na prostor pro zážitek, komunitu a emoční propojení se značkou. Tento vývoj přináší obrovský potenciál nejen pro mezinárodní hráče, ale i pro lokální koncepty, které dokážou nabídnout osobitost a autenticitu. Právě v této kombinaci vidíme budoucnost českého trhu,“ dodal Jan Kotrbáček, mezinárodní partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu společnosti Cushman & Wakefield.
|Luxus / šperky a parfémy
|5
|Itálie, Francie, Lotyšsko
|Pasquale Bruni, Damiani, Grenardi, Nicolaï, Chanel Fragrance and Beauty
|Zdraví a krása
|5
|Itálie, USA, Slovensko
|Kiko Milano, Bath & Body Works, Ksisters
|Oblečení, doplňky a obuv
|14
|Švédsko, Německo, Itálie, Španělsko, Slovensko
|Arket, Blukids, s.Oliver Black Label, Miramira, Be Lenka
|F&B (restaurace, bary, aperitivy, dezerty)
|12
|USA, Itálie, Německo, Polsko, Ukrajina, Maďarsko
|Five Guys, dean&david, Koykan, Seven North, Ciao Spritz, Chernomorka, Sushi Circle
|Volný čas / zážitky
|1
|USA
|Another World (VR aréna)
|Auto / mobilita
|1
|Čína
|BYD
|Sport / kola
|1
|Německo
|Canyon Bikes
|Nábytek
|1
|Itálie
|Novamobili
|Spánek / studio
|1
|Estonsko
|Kamjo
|Diskont / doplňky, oblečení, potraviny
|1
|Německo
|Woolworth
|Elektro / vlasové nástroje
|1
|Velká Británie
|Armory London
|Hračky
|1
|Německo
|Small Foot
|Zdroj: Cushman & Wakefield