„Příjmy domácností rostly rychleji než většina potravin v běžném nákupním koši, a to i přes nedávnou inflační krizi. Nejvýraznější nárůst kupní síly zaznamenaly nízkopříjmové skupiny a starobní důchodci,“ uvádí Jakub Kuneš, ředitel Liberálního institutu.
Podle analýzy mezi lety 2010 a 2025 ceny některých potravin vzrostly výrazně, a to například chléb (143 procent), zelí (113 procent), vejce a máslo (obojí 97 procent). Naopak některé položky zůstaly relativně levné. Cukr zlevnil téměř o čtvrtinu, banány zdražily jen o devět procent a trvanlivé mléko o 13 procent.
|Potravina
|Jednotka
|Nárůst (%)
|Cena 2010
|Cena 2025
|Chléb konzumní kmínový
|1 kg
|1,432
|18,40 Kč
|44,70 Kč
|Zelí hlávkové
|1 kg
|1,129
|16,70 Kč
|35,40 Kč
|Pečivo pšeničné bílé
|1 kg
|1,009
|33,30 Kč
|66,90 Kč
|Vejce
|10 ks
|0,969
|25,40 Kč
|49,90 Kč
|Máslo
|1 kg
|0,966
|111,70 Kč
|219,70 Kč
|Cukr krystal
|1 kg
|−22,7 %
|18,30 Kč
|14,30 Kč
|Mléko trvanlivé
|1 l
|0,133
|14,70 Kč
|16,70 Kč
|Banány
|1 kg
|0,088
|31,10 Kč
|33,90 Kč
|Okurky salátové
|1 kg
|0,1
|35,50 Kč
|39 Kč
|Vodka
|1 l
|0,135
|-
|-
|Pivo lahvové
|0,5 l
|0,342
|-
|-
|Hovězí zadní bez kosti
|1 kg
|0,722
|174,90 Kč
|301,10 Kč
|Vepřová kýta bez kosti
|1 kg
|0,244
|101,70 Kč
|126,50 Kč
|Kuře celé
|1 kg
|0,307
|57,10 Kč
|74,70 Kč
|Eidam
|1 kg
|0,693
|117,80 Kč
|199,30 Kč
|Pasterované mléko
|1 l
|0,628
|15,40 Kč
|25,10 Kč
|Zdroj dat: ČSÚ, ISPV, ČSSZ
Za stejné období však mzdy a platy vzrostly zhruba o sto procent a starobní důchody dokonce o 109 procent. Průměrná mzda se zvýšila z 26 462 na 51 828 korun, průměrný plat ve veřejné sféře z 24 876 na 49 721 korun. Mediánové ukazatele, lépe odrážející příjem běžného zaměstnance, rostly obdobně – mediánová mzda z 21 420 na 42 101 korun a mediánový plat z 23 380 na 45 728 korun.
Starobní důchodci si také výrazně polepšili – průměrný důchod vzrostl z 10 075 na 21 063 korun, přičemž nejrychlejší růst nastal po roce 2018 díky mimořádným valorizacím. Kupní síla seniorů vůči potravinám se tak znatelně zvýšila a ceny potravinového koše stouply o zhruba 80 procent, důchody se více než zdvojnásobily.
Kupní síla a dostupnost potravin
Díky rychlejšímu růstu příjmů než cen se potraviny staly pro domácnosti dostupnějšími v reálném smyslu. Průměrný zaměstnanec si dnes může dovolit zhruba dvojnásobné množství potravin než v roce 2010. Například za průměrnou mzdu si koupí přes 1 100 bochníků chleba, více než 3 400 kilogramů mouky, asi 4 500 kelímků jogurtu nebo 2 tisíce litrů mléka.
Z indexového srovnání vyplývá, že nejvíce se relativně zlevnil cukr (-23 procent), dále banány, trvanlivé mléko a brambory. Naopak největší relativní zdražení vůči příjmům představují chléb a zelí, jejichž ceny rostly rychleji než většina ostatních potravin. I u nich však kupní síla zaměstnanců zůstává vyšší než před patnácti lety.
|Potravina
|Jednotka
|2010
|2025
|Trend
|Chléb
|1 kg
|1 438
|1 159
|zhoršení
|Kuře
|1 kg
|463
|694
|zlepšení
|Banány
|1 kg
|851
|1 529
|zlepšení
|Brambory
|1 kg
|1 371
|2 244
|zlepšení
|Cukr
|1 kg
|1 446
|3 624
|výrazné zlepšení
|Mléko trvanlivé
|1 l
|1 800
|3 103
|zlepšení
|Máslo
|1 kg
|237
|236
|bez výrazné změny
|Vejce
|10 ks
|1 042
|1 039
|prakticky beze změny
|Zdroj dat: ČSÚ, ISPV, ČSSZ
Celkově rostly všechny sledované příjmové kategorie podobným tempem, přičemž největší relativní nárůst zaznamenaly nízkopříjmové skupiny a důchodci.
|Potravina
|Jednotka
|2010
|2025
|Trend
|Chléb
|1 kg
|548
|471
|zhoršení
|Banány
|1 kg
|324
|622
|zlepšení
|Brambory
|1 kg
|521
|911
|zlepšení
|Cukr
|1 kg
|552
|1 474
|zlepšení
|Kuře
|1 kg
|176
|282
|zlepšení
|Mléko trvanlivé
|1 l
|686
|1 265
|zlepšení
|Máslo
|1 kg
|90
|96
|mírné zlepšení
|Zdroj dat: ČSÚ, ISPV, ČSSZ