Potraviny jsou dostupnější než dřív, tvrdí analýza. Pomohl rychlejší růst mezd

  20:00
Za posledních patnáct let sice ceny většiny potravin v Česku výrazně vzrostly, ale mzdy, platy i důchody rostly ještě rychleji. Domácnosti si mohou za svůj příjem dovolit více jídla než v roce 2010, nejvíce si polepšili senioři a lidé s nižšími příjmy. Vyplývá to z analýzy dat Českého statistického úřadu, Informačního systému o průměrném výdělku a České správy sociálního zabezpečení.
„Příjmy domácností rostly rychleji než většina potravin v běžném nákupním koši, a to i přes nedávnou inflační krizi. Nejvýraznější nárůst kupní síly zaznamenaly nízkopříjmové skupiny a starobní důchodci,“ uvádí Jakub Kuneš, ředitel Liberálního institutu.

Podle analýzy mezi lety 2010 a 2025 ceny některých potravin vzrostly výrazně, a to například chléb (143 procent), zelí (113 procent), vejce a máslo (obojí 97 procent). Naopak některé položky zůstaly relativně levné. Cukr zlevnil téměř o čtvrtinu, banány zdražily jen o devět procent a trvanlivé mléko o 13 procent.

Nárůsty cen (2010–2025)
PotravinaJednotkaNárůst (%)Cena 2010Cena 2025
Chléb konzumní kmínový1 kg1,43218,40 Kč44,70 Kč
Zelí hlávkové1 kg1,12916,70 Kč35,40 Kč
Pečivo pšeničné bílé1 kg1,00933,30 Kč66,90 Kč
Vejce10 ks0,96925,40 Kč49,90 Kč
Máslo1 kg0,966111,70 Kč219,70 Kč
Cukr krystal1 kg−22,7 %18,30 Kč14,30 Kč
Mléko trvanlivé1 l0,13314,70 Kč16,70 Kč
Banány1 kg0,08831,10 Kč33,90 Kč
Okurky salátové1 kg0,135,50 Kč39 Kč
Vodka1 l0,135--
Pivo lahvové0,5 l0,342--
Hovězí zadní bez kosti1 kg0,722174,90 Kč301,10 Kč
Vepřová kýta bez kosti1 kg0,244101,70 Kč126,50 Kč
Kuře celé1 kg0,30757,10 Kč74,70 Kč
Eidam1 kg0,693117,80 Kč199,30 Kč
Pasterované mléko1 l0,62815,40 Kč25,10 Kč
Zdroj dat: ČSÚ, ISPV, ČSSZ

Za stejné období však mzdy a platy vzrostly zhruba o sto procent a starobní důchody dokonce o 109 procent. Průměrná mzda se zvýšila z 26 462 na 51 828 korun, průměrný plat ve veřejné sféře z 24 876 na 49 721 korun. Mediánové ukazatele, lépe odrážející příjem běžného zaměstnance, rostly obdobně – mediánová mzda z 21 420 na 42 101 korun a mediánový plat z 23 380 na 45 728 korun.

Starobní důchodci si také výrazně polepšili – průměrný důchod vzrostl z 10 075 na 21 063 korun, přičemž nejrychlejší růst nastal po roce 2018 díky mimořádným valorizacím. Kupní síla seniorů vůči potravinám se tak znatelně zvýšila a ceny potravinového koše stouply o zhruba 80 procent, důchody se více než zdvojnásobily.

Kupní síla a dostupnost potravin

Díky rychlejšímu růstu příjmů než cen se potraviny staly pro domácnosti dostupnějšími v reálném smyslu. Průměrný zaměstnanec si dnes může dovolit zhruba dvojnásobné množství potravin než v roce 2010. Například za průměrnou mzdu si koupí přes 1 100 bochníků chleba, více než 3 400 kilogramů mouky, asi 4 500 kelímků jogurtu nebo 2 tisíce litrů mléka.

Z indexového srovnání vyplývá, že nejvíce se relativně zlevnil cukr (-23 procent), dále banány, trvanlivé mléko a brambory. Naopak největší relativní zdražení vůči příjmům představují chléb a zelí, jejichž ceny rostly rychleji než většina ostatních potravin. I u nich však kupní síla zaměstnanců zůstává vyšší než před patnácti lety.

Dostupnost podle příjmu – Za průměrnou mzdu (ks/l)
PotravinaJednotka20102025Trend
Chléb1 kg1 4381 159zhoršení
Kuře1 kg463694zlepšení
Banány1 kg8511 529zlepšení
Brambory1 kg1 3712 244zlepšení
Cukr1 kg1 4463 624výrazné zlepšení
Mléko trvanlivé1 l1 8003 103zlepšení
Máslo1 kg237236bez výrazné změny
Vejce10 ks1 0421 039prakticky beze změny
Zdroj dat: ČSÚ, ISPV, ČSSZ

Celkově rostly všechny sledované příjmové kategorie podobným tempem, přičemž největší relativní nárůst zaznamenaly nízkopříjmové skupiny a důchodci.

Dostupnost podle příjmu – Za průměrný starobní důchod (ks/l)
PotravinaJednotka20102025Trend
Chléb1 kg548471zhoršení
Banány1 kg324622zlepšení
Brambory1 kg521911zlepšení
Cukr1 kg5521 474zlepšení
Kuře1 kg176282zlepšení
Mléko trvanlivé1 l6861 265zlepšení
Máslo1 kg9096mírné zlepšení
Zdroj dat: ČSÚ, ISPV, ČSSZ
24. října 2025

Výroba elektřiny ze slunce zažívá v Česku renesanci. Už dávno nejde o módní výstřelek několika nadšenců, ale o standardní součást energetického mixu domácností i firem. Kam se tento trh posunul od...

24. října 2025

Maďarsko hledá cesty, jak obejít americké protiruské sankce, řekl Orbán

Maďarsko podle premiéra Viktora Orbána hledá cesty, jak obejít americké sankce uvalené na ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Podle agentury Reuters to Orbán řekl v rozhovoru se státní...

24. října 2025  8:39,  aktualizováno  9:02

