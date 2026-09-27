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Garáže zdražují téměř ve všech městech, říká analýza. V Brně stojí téměř milion

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  7:22
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ondřej Littera, MAFRA

Garáže a garážová stání zdražují téměř ve všech velkých městech v České republice. V některých případech jejich ceny v září meziročně vzrostly o více než 60 procent.

Nejdražší jsou v Brně, kde se garáže i místa k parkování pohybují okolo 900 000 korun. Nejlevnější garáže jsou v Ostravě, kde stojí zhruba 300 000 korun, a stání jsou nejdražší v Olomouci s cenou asi 490 000 korun. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Valuo.cz, kterou má ČTK k dispozici.

Mediánová cena garáží se v září zvýšila ve 13 ze 14 velkých měst. Výjimkou byla Praha, kde ceny klesly z 700 000 korun na 625 000 korun, tedy o necelých 11 procent. Nejvýrazněji procentuálně rostly ceny v Plzni, a to o 60 procent. O zhruba třetinu ale zdražily také v Olomouci, Českých Budějovicích, Kladnu a Ústí nad Labem.

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Garáže již podle jednatele Valua Radka Šitery nejsou doplňkovou nemovitostí k bydlení, ale stávají se samostatnou kategorií, která láka i investory. „Ve městech, kde je parkování dlouhodobě problém, je poptávka stabilní a nabídka velmi omezená. To tlačí ceny nahoru i v lokalitách, kde by takový růst ještě před pár lety působil překvapivě,“ řekl Šitera.

V Brně garáže stojí asi 890 000 korun, druhé nejdražší jsou v Českých Budějovicích s mediánem 755 000 korun. Relativně cenově dostupné garáže je možné koupit kromě Ostravy také v Karlových Varech, kde medián činí 420 000 korun a v Ústí nad Labem, kde jsou garáže o zhruba 10 000 korun dražší.

Garážová stání v září meziročně zdražily v 11 ze 13 měst. Pokles o pětinu zaznamenali v Hradci Králové a o necelá dvě procenta v Liberci. Naopak v Karlových Varech ceny garážových stání za rok vzrostly o 65 procent na 560 000 korun. I v Ostravě a Českých Budějovicích se ale zvýšily o více než třetinu a v Praze, kde sice zlevňovaly garáže, parkovací stání zdražila o 15 procent na 690 000 korun. Stále však zůstala levnější než v Brně, kde stojí 900 000 korun.

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„Stání v novějších bytových domech může být pro obyvatele praktičtější a likvidnější, zatímco samostatné garáže závisí mnohem více na konkrétní lokalitě, technickém stavu a možnostech využití,“ dodal Šitera.

Poptávku po garážích a garážových stáních bude podle analýzy v dalších letech dál podporovat i rozvoj elektromobility. S rostoucím počtem elektromobilů poroste význam vlastního parkovacího místa s možností dobíjení, což může zvýhodnit zejména garáže a stání v objektech, kde bude technicky možné instalovat nabíjecí infrastrukturu. Rozdíly v cenách mezi garážemi vybavenými elektřinou a běžnými parkovacími místy by se tak mohly prohlubovat.

Podle dat ministerstva dopravy bylo v zemi loni registrováno 9,5 milionu vozidel všech kategorií včetně návěsů a přívěsů. O dvě procenta se loni zvýšil počet registrovaných osobních automobilů na 6,8 milionu. Počet motocyklů vzrostl o 30 223 na 1,37 milionu.

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