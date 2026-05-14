Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Analytici vítají obnovení dluhopisů pro občany, popsali výhody proti spoření

Autor: ,
  15:58
Jako dobrý krok vidí analytici obnovení státních dluhopisů pro občany. Podle nich mohou tyto dluhopisy být konkurencí pro některé investiční produkty, zejména pro spořicí účty, a to díky nízké míře rizika a osvobození výnosů od daně.

Ministryně financí Alena Schillerová představuje dárkové certifikáty zobrazující nové dluhopisy pro občany. | foto: ČTK

Ministerstvo financí zahájilo upisovací období pro první emisi Dluhopisů Republiky dnes, potrvá do 28. června. Lidé mohou v jedné emisi do dluhopisů investovat mezi 1000 korun a třemi miliony Kč.

Předsedkyně představenstva Atris investiční společnosti Hana Seifertová považuje obnovení Dluhopisů Republiky za logický krok, který navazuje na předchozí program z let 2018 až 2021. „Tehdejší emise dosáhly objemu kolem 80 miliard korun a potvrdily, že mezi domácnostmi existuje stabilní poptávka po bezpečných a srozumitelných investičních nástrojích garantovaných státem,“ uvedla Seifertová.

Státní dluhopisy ČR jsou zajímavou konzervativní investicí, uvedl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. „Výnos je navíc osvobozen od daně z příjmu. Výhodou je i fakt, že tyto dluhopisy jsou v korunách, takže pro řadu investorů odpadá kurzové riziko,“ podotkl. „Výnos velmi pravděpodobně nepřekoná akciové trhy. Nabízí ale nižší míru rizika,“ dodal.

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Investiční specialista FinGO David Pacoň považuje státní dluhopisy pro občany za konkurenceschopný produkt. „S fixním výnosem 4,5 procenta ročně u pětiletého dluhopisu stát přímo konkuruje nejlepším termínovaným vkladům a spořícím účtům na trhu, ovšem s výhodou menšího kreditního rizika a osvobození výnosů od 15procentní srážkové daně,“ zdůraznil Pacoň.

Za atraktivní pro investory považuje Dluhopisy Republiky i portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler, vidí ale i některé nevýhody. „Dluhopisy je možné splatit předčasně jednou ročně. Nicméně jinak se výnos reinvestuje. To považuju za určitou nevýhodu, investor si dluhopis kupuje často kvůli tomu, aby dostával během života průběžné platby. Ano sice je tady možnost předčasného splacení, ale tím celou relativně atraktivně zhodnocující investici ukončím,“ upozornil.

Analytik Purple Trading Petr Lajsek připomněl, že ministerstvo nabízí dluhopisy v době zvýšeného geopolitického napětí, kdy panují obavy z opětovného růstu inflace. Ty podle něj mohou přitáhnout pozornost k protiinflačnímu státnímu dluhopisu. Lajsek ale upozornil, že na rozdíl od protiinflačních dluhopisů z minulosti je ministerstvo financí nyní v nabídce opatrnější. „Stát se evidentně poučil z let 2022 a 2023, kdy prudký růst inflace proměnil protiinflační dluhopisy ve velmi drahý závazek pro veřejné finance. Tehdy šlo pro investory prakticky o bezrizikový způsob, jak vydělávat na rekordním zdražování. Současná konstrukce s limitem pěti procent při předčasném splacení proto působí jako jasný signál, že ministerstvo financí už nechce nést otevřené inflační riziko v takovém rozsahu jako v minulosti,“ uvedl Lajsek.

Vstoupit do diskuse

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

Analytici vítají obnovení dluhopisů pro občany, popsali výhody proti spoření

Ministryně financí Alena Schillerová představuje dárkové certifikáty...

Jako dobrý krok vidí analytici obnovení státních dluhopisů pro občany. Podle nich mohou tyto dluhopisy být konkurencí pro některé investiční produkty, zejména pro spořicí účty, a to díky nízké míře...

14. května 2026  15:58

Superdávka je odložená. Co to znamená pro lidi, kteří o ni požádali?

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě...

Superdávka, která nahrazuje příspěvky na děti, bydlení a některé další, se z původního květnového termínu odložila o další měsíce. Co to znamená pro lidi, kteří na ni nebo na některý z minulých...

28. února 2026,  aktualizováno  14. 5. 15:41

Nízkonákladová aerolinka krachla kvůli drahé ropě, konkurence ji nahrazuje opatrně

Jedna z nejznámějších nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines ukončila...

Konec Spirit Airlines, jedné z nejvýraznějších amerických nízkonákladových aerolinek, uvolnil konkurentům prostor ke zdražení a převzetí části tras. Problémy levného létání tím však nezmizely....

14. května 2026  15:10

Česká APS Holding získala důvěru evropské banky. Má posílit finanční stabilitu Evropy

Nové limity. Ukazatel LTV, tedy poměr úvěru a zastavené nemovitosti, se od...

Česká firma s českým vlastníkem slaví úspěch. Pražská skupina APS Holding, která se specializuje na správu problémových aktiv, spojila síly s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a společně...

14. května 2026  15:04

Boeing musí rodině oběti letecké nehody zaplatit odškodné přes miliardu korun

V Etiopii se krátce po startu z hlavního města Addis Abeby zřítilo letadlo se...

Letecká společnost Boeing bude muset vyplatit odškodné ve výši 49,5 milionu dolarů příbuzným 24leté Američanky, která zahynula při havárii letadla Boeing 737 MAX 8 společnosti Ethiopian Airlines v...

14. května 2026  14:14

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

14. května 2026  12:30,  aktualizováno  13:39

Válka s Íránem sužuje Malawi. Farmářům dochází hnojiva, hrozí hladová sezona

Bez dostatku hnojiv hrozí v Malawi katastrofální neúroda a hlad. (14. května...

Uzavření Hormuzského průlivu kvůli válce s Íránem otřásá světovým trhem s palivy i hnojivy. Nejtvrději dopadá na chudé země závislé na dovozu, zejména východoafrickou republiku Malawi, kde malí...

14. května 2026  12:13

Čínská automobilka vyjednává s Volkswagenem o koupi továrny v Evropě

Návštěvníci si prohlížejí stánky Xpeng během Auto China 2026 v Pekingu. (24....

Čínský výrobce elektromobilů Xpeng vyjednává s Volkswagenem a s dalšími automobilkami o koupi továrny v Evropě. Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume už dříve řekl, že by společnost mohla uvést...

14. května 2026  11:08

Ani 150 kilometrů v hodině nestačí. Zhruba 40 procent řidičů rychlost překročilo

Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako...

První data z pilotního úseku, kde ministerstvo dopravy povolilo zvýšit maximální rychlost na 150 kilometrů v hodině, ukazují, že ani tento rychlostní limit velké části českých řidičů nestačí. Přes 40...

14. května 2026  10:05

Velký obal, malý obsah. Zmenšená Milka klame spotřebitele, rozhodl německý soud

Čokoláda „Alpenmilch“ od firmy Milka. (22. ledna 2026)

V přelomovém případu, jenž se vedl okolo oblíbené čokolády Milka, je konečně jasno. Německý soud dospěl ve středu k závěru, že vlastník Milky, tedy společnost Mondelēz International, porušila...

14. května 2026  9:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trh kryptoměn je bezpečnější než dřív a láká drobné investory

Bitcoin je internetová open-source P2P platební síť a také v této síti...

Kryptoměny mají množství využití a kromě určitého nástroje nezávislosti se z nich pro mnohé stal i zajímavý investiční artikl. V poslední době kryptoměny lákají coby investiční příležitost i čím dál...

14. května 2026  8:38

Japoncům kvůli válce v Íránu dochází barvivo, chipsy budou v černobílém balení

Japonská firma Calbee uvádí černobílé obaly chipsů, válka v Íránu omezila...

Obaly některých japonských pochutin získají strohé černobílé provedení s tím, jak válka v Íránu a blokáda Hormuzského průlivu narušují dodávky na ropě založené suroviny používané k výrobě barevných...

14. května 2026  7:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.