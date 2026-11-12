Paliva dál zlevňují. Konec vládních opatření může rozdíl smazat, varuje expert

Pohonné hmoty v ČR v uplynulém týdnu výrazně zlevnily. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 od minulé středy klesla o 2,69 koruny na 39,70 koruny za litr. Nafta se u čerpacích stanic nyní prodává průměrně za 45,53 koruny za litr, což je o 2,55 koruny méně než před týdnem. Vyplývá to z údajů společnosti CCS.
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Ceny paliv na trhu podle šéfa Malcom Finance Jaroslava Tona srážejí dolů hlavně zprávy o jednáních mezi USA a Íránem. Zároveň ale upozornil, že na českých čerpacích stanicích se pokles zatím projevuje pomaleji.
Podle analytika XTB Jiřího Tylečka má pozitivní vliv na ceny také obnova těžby na Blízkém východě. U nafty přesto zůstává patrný nedostatek. Její dovoz do EU byl v říjnu o 56 procent nižší než před začátkem konfliktu. Rafinérské marže jsou pak oproti období před válkou na trojnásobku. To způsobuje i výrazný cenový rozdíl mezi naftou a benzinem.
V příštím týdnu Tyleček očekává pokračování zlevňování pohonných hmot, i když v pomalejším tempu než dosud. Benzin by se tak mohl přiblížit k 39 Kč za litr a nafta k 45 Kč za litr. Pro další vývoj bude podle něj klíčová situace v Hormuzském průlivu a případný posun v jednáních mezi USA a Íránem. „Diplomatická dohoda by mohla dále snížit rizikovou přirážku, zatímco nové útoky na tankery nebo energetickou infrastrukturu by mohly současné zlevňování rychle zastavit,“ podotkl Tyleček.
Ton před začátkem měsíce poukázal na riziko, které by mohlo způsobit ukončení vládních opatření. Ta totiž zatím platí do konce listopadu. V případě jejich neprodloužení by nafta zdražila o 2,35 Kč na litru. Tím by se podle Tona v podstatě odmazal pokles cen z posledního týdne.
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Při porovnání cen pohonných hmot v Evropě si Česko oproti předchozím týdnům polepšilo. V případě nafty je ČR nyní podle dat Evropské komise pátá nejlevnější ze zemí EU. „Nejnižší ceny nafty mají momentálně řidiči na Maltě, v Polsku a v Bulharsku,“ uvedl Tyleček. V případě cen benzinu je Česko sedmé nejlevnější. Nejlevněji lze benzin natankovat na Maltě, v Polsku a Švédsku. Naopak nejvíce řidiči zaplatí v Dánsku a Nizozemsku.
Ve srovnání s okolními zeměmi vychází podle Tylečka nejlépe Polsko, které po zavedení vládních opatření patří k zemím s nejlevnějšími palivy v Evropě. Naopak na Slovensku si řidiči připlatí za naftu i benzin.
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26. října 2026