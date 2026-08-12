Od bilionových výprodejů k historickým rekordům. Stačily dva týdny, aby se nálada na globálních trzích otočila o 180 stupňů. Ještě v polovině července na Wall Streetu panoval strach, že mánie kolem umělé inteligence je jen praskající bublina. Začátkem srpna technologické firmy v čele s Amazonem, Applem, Microsoftem či Palantirem investorům ukázaly, že generují obrovské zisky. A nejen ony – 86 procent společností z indexu S&P 500 překonalo očekávání analytiků.
Úleva, že gigantické investice do AI mají prokazatelnou byznysovou návratnost, se ihned propsala do amerických akcií. Analytik Portu Marek Malina si všímá, že kombinované zisky firem z indexu S&P 500 rostly násobně rychlejším tempem, než se čekalo.
Růst zisků napříč tradičními sektory tak ukazuje, že americký trh nestojí výhradně na technologické mánii.