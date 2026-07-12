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Z Lipna se odrazil k síti hotelů. Amenity Michala Šnobra ale brzdí byrokracie

Veronika Bělohlávková
Amenity Resorts na Lipně byl první projektem Michala Šnobra. (2. července 2026)

Amenity Resorts na Lipně byl první projektem Michala Šnobra. (2. července 2026) | foto: Amenity Resorts

Na Lipně se nachází rozsáhlý areál Amenity Resorts. Kromě ubytování nabízí řadu...
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První projekt Amenity Resorts vznikl na Lipně. Původně šlo o developerský záměr...
Kousek od Frymburku se nachází Amenity Resorts Statek Náhlov. (30. června 2026)
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Hotelová skupina Amenity Hotels & Resorts za necelých dvacet let vyrostla z jednoho projektu na Lipně v síť rekreačních areálů v několika částech Česka. Dnes provozuje několik hlavních resortů i menších ubytovacích projektů. Za sítí stojí šestapadesátiletý Michal Šnobr, který jinak vystupuje hlavně jako minoritní akcionář energetické skupiny ČEZ. Vedle energetiky se ale v posledních letech soustředí i na byznys v cestovním ruchu.

Skupina Amenity má nyní osm provozů a další dva sesterské projekty. „Do sítě patří resort a hotel na Lipně, Špindlerově Mlýně, v Orlických horách, v oblasti České Kanady a v Horních Věstonicích,“ řekla obchodní a marketingová manažerka Amenity Petra van Gorp Adamová.

Vedle toho skupina provozuje také apartmány v Perné na Pálavě, ubytování u rybníků v Blažejově u Jindřichova Hradce pod názvem Usedlost v Marinkách a ubytování na farmě u Frymburku Statek Náhlov. „Mezi sesterské projekty patří Bouda Helena v Peci pod Sněžkou a Hotel Koflík ve Strakonicích,“ doplnila van Gorp Adamová.

Skupina podle ní dnes nabízí celkem 241 pokojů v domech, chatách a apartmánech. Celková kapacita činí 737 lůžek. Tržby ani zisk ovšem firma nezveřejňuje.

Právě rozložení projektů do různých regionů je jedním z důvodů, proč skupina nestaví jen na jednom typu hostů. Část areálů těží hlavně z letní turistiky, jiné ze zimní sezony a další z firemních akcí a konferencí.

Nejnovější přírůstek

To se ukázalo i u nejnovějšího a posledního hotelu v České Kanadě, který firma otevřela před rokem. Šnobr tento projekt označuje za důležitý milník. Hotel vznikl na brownfieldu v místě bývalého areálu pohraniční stráže.

Příprava projektu v České Kanadě podle Šnobra trvala dvanáct let. Během té doby se několikrát přepracovával a celý projekt nakonec spolknul více než sto milionů korun. Právě délku povolovacích procesů a související administrativu označuje za jednu z hlavních překážek dalšího podnikání.

„To, co nám tady vytvořili, co se týče stavebního řízení a administrativy kolem, je už nepřekonatelná překážka, zejména pro nás střední podnikatele,“ uvedl Šnobr. Podle něj úřady často nedodržují ani zákonné lhůty. „Věci, které by se podle zákona a předpisů měly řešit třicet nebo šedesát dnů, klidně zůstanou pod stolem dva, tři i čtyři roky a nikdo s tím nehne,“ řekl.

V České Kanadě v roce 2025 otevřel Amenity Resorts svůj poslední velký hotel, který se zaměřuje hlavně na firemní klientelu. (30. června 2026)

Při otevření hotelu v České Kanadě panovaly obavy hlavně ze zimního provozu. Nakonec se ale ukázalo, že i zimní sezona byla úspěšná. Jako slabší místo projektu se naopak ukázal malý konferenční sál, který chce firma rozšířit. Právě firemní klientela je podle vedení skupiny pro některé lokality důležitá. To potvrzuje i vyjádření van Gorp Adamové, podle níž patří Česká Kanada a Orlické hory mezi nejsilnější místa právě z pohledu firemních pobytů.

První projekt ovšem vznikl na Lipně. Původně šlo o developerský záměr s apartmánovými domy na prodej. Šnobr se ale rozhodl projekt dál rozvíjet a zůstat. „Rozhodl jsem se, že to místo opustit nechci, že tam nejsem proto, abych postavil, prodal a odešel,“ uvedl. Z jedné lokality se pak postupně stal základ celé hotelové a rekreační skupiny.

Různá místa pro různé hosty

Skupina Amenity se svými provozy soustředí hlavně na rekreační pobyty mimo velká města. Jednotlivé lokality mají odlišný charakter i sezonní výkonnost. Konkrétní čísla o obsazenosti firma nesdělila. „Obsazenost byla podle plánu,“ uvedla van Gorp Adamová.

Nejsilnější areály se podle ní mění podle sezony. V létě jde hlavně o Lipno či Horní Věstonice. V zimě jsou nejsilnějšími lokalitami Špindlerův Mlýn a Orlické hory. Pro firemní klientelu jsou pak důležité především Česká Kanada či Orlické Hory.

Amenity Resort ve Špindlerově Mlýně. (2. července 2026)

Po období rychlé expanze teď Amenity mluví spíš o konsolidaci než o dalším prudkém růstu. Rok 2026 má být podle Šnobra obdobím, kdy firma zklidní tempo a soustředí se na to, aby zvládla rozvoj z předchozích let.

„Musíme se trošku konsolidovat a dát to všechno dohromady, abychom byli schopni dalšího rozvoje,“ uvedl.

To ale neznamená, že by firma další investice zastavila. Podle van Gorp Adamové skupina průběžně připravuje nové lokality a zároveň investuje i do stávajících areálů. „Průběžně doděláváme nové lokality jako jsou například Amenity Usedlost v Márinkách, ale dále investujeme do stávajících resortů,“ uvedla.

Skupina přitom obvykle nevolí cestu jednoduchých akvizic hotových hotelů. Podle Šnobra se častěji pouští do nové výstavby nebo do kompletní přestavby starších objektů. Právě to je ale model, který je citlivější na délku schvalování a povolování.

K hotelům přidává golf, sjezdovky i farmu

Amenity nestaví jen na samotném ubytování. V jednotlivých lokalitách rozvíjí i další zázemí. V České Kanadě je to například golfové hřiště s osmnácti a devíti jamkami. Součástí zázemí mají být také okolní rybníky, kde firma chystá sportovní rybolov a další aktivity.

V Orlických horách je resort propojený se skiareálem v Deštném, který firma také vlastní. Podle Šnobra tam v minulé sezoně přibyla starší moderní lanovka z italského Kronplatzu. „Ten areál se dostal úplně někam jinam,“ řekl.

Amenity LIpno nabízí moderně vybavené pokoje v hotelu nebo v apartmánového...

Na Lipně skupina vedle hotelového provozu rozvíjí i farmu v oblasti Frymburku a Lipna nad Vltavou. Připravuje tam také projekt takzvané herní krajiny na bývalém devadesátihektarovém golfovém hřišti.. Připravovaný zábavně-naučný projekt, který bude propojovat přírodu, zvířata, vodu, energii a hravé objevování je nyní ve fázi příprav. V areálu už jsou podle Šnobra bizoni, zubři, divocí koně, jeleni a další zvířata. I tento záměr ale podle něj naráží na administrativní bariéry. „Myslím, že to bude velmi krásná aktivita, až se nám podaří zlomit byrokratické a administrativní překážky,“ uvedl.

Ve Špindlerově Mlýně skupina sází na pobyt mimo samotné centrum města. Resort tam propojuje s partnerským projektem Boudy Heleny v Krkonoších, kde chystá další záměr. V Horních Věstonicích pak rozvíjí navazující projekt v Perné, kde přestavuje bývalé vinařství na ubytování. Původní budovu, která dříve sloužila ke stáčení vína, chce do budoucna využít i pro výstavní účely.

Podle Šnobra je právě tento model pro Amenity důležitý. Skupina nechce stavět jen samotné hotely, ale rozvíjet kolem nich širší zázemí a aktivity v místě. Do toho zapadá i gastronomie navázaná na vlastní farmy a rybníky. Firma například pořádá tematické víkendy, při nichž hotely vaří z masa z vlastních farem. Projekt Rybar pak zpracovává ryby z rybníků, které si podnik sám obhospodařuje.

Další projekt příští rok

Podobně naráží firma i na kapacitní limity některých stávajících projektů. Na Lipně nestačí hala o ploše 1 400 metrů čtverečních, kde je umístěna největší sbírka a výstava stavebnic LEGO na světě. Michal Šnobr je totiž také velkým sběratelem těchto kostiček a investoval do nich už miliony korun. Část exponátů je proto uložená ve skladech v Plzni a firma je postupně obměňuje. Do budoucna se počítá s přesunem haly jinam, ani to ale podle Šnobra nebude rychlé kvůli dopravnímu napojení a dalším povolením.

Hotelový řetězec chce už v příštím roce zahájit další projekt. Tempo dalšího růstu ale bude záviset i na tom, jak složité bude v Česku připravovat nové stavby.

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