Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ambiente vydalo k výročí vlastní sběratelské karty. Vzácné nabízejí slevu na útratu

Autor:
  18:00
Sběratelské kartičky nejsou jen doménou sportovců nebo filmových hrdinů, muzikantů, wrestlerů, influencerů nebo dokonce psů. Vlastní edici právě vydala i gastronomická skupina Ambiente, která si tak připomíná třicet let své existence. Součástí edice jsou také vzácné karty se slevou na útratu. Zájem je tak velký, že se na e-shopu ihned vyprodaly.
Gastro skupina Ambiente vydala své sběratelské karty. (14. května 2026)

Gastro skupina Ambiente vydala své sběratelské karty. (14. května 2026) | foto: Ambiente

Karty jsou rozděleny do tří kategorií: běžné, vzácné a legendární. (14. května...
O sběratelské kartičky Ambiente je obrovský zájem. (14. května 2026)
Sběratelské karty připomínají osobnosti Ambiente. (14. května 2026)
Skupina Ambiente při příležitosti ke třicetiletému výročí vydala sběratelské...
10 fotografií

Edice sběratelských karet je rozdělená do několika tematických okruhů. Vedle osobností a restaurací zahrnuje také ikonická jídla nebo důležité milníky z vývoje skupiny. Karty nemají sloužit jen ke sbírání. Podle Ambiente se s nimi dají hrát i karetní hry, například kvarteto nebo přebíjená.

„Třicet let jsme oslavili už na podzim společně s našimi zaměstnanci, protože právě lidé jsou pro nás tím nejcennějším. Chtěli jsme ale vytvořit také něco, co zapojí hosty a umožní jim poskládat si příběh Ambiente po svém. Sběratelské karty nám připadaly jako hravý a srozumitelný formát,“ uvedla manažerka komunikace Šárka Hamanová.

Pokémoni, hokejisti i fotbalisti. Češi stále více investují do sběratelských karet

Karty se dělí do tří kategorií. Základ tvoří běžné karty. Ty jsou určené ke sbírání i ke hře. Další skupinou jsou vzácné karty, kterých je 2 500 a jejich držitelé získají jednorázovou slevu z útraty v podnicích Ambiente, a to ve výši 10, 15 nebo 25 procent. Nejvzácnější jsou takzvané legendární karty. V oběhu jich je 30 a nesou holografickou podobu zakladatele Ambiente Tomáše Karpíška. S kartou bude možné získat slevu až 50 procent na jídlo a pití. Platit má do konce července 2028.

Sběratelské karty v balíčku za 115 korun jsou k dostání v podnicích Ambiente, s výjimkou La Degustation, Marie B. a Štanglu, a v klubu Ambiente. Na e-shopu už jsou momentálně vyprodané, ovšem budou se znovu naskladňovat.

„Tam, kde už dárkové karty došly, je budeme během příštího týdne naskladňovat. Přímo v Klubu Ambiente ale fyzicky stále jsou. Na e-shopu jsme prodej dočasně stopli, abychom stihli odbavit ten obrovský zájem a zkontrolovali zásoby. Ve středu nám navíc do Klubu přijde další tisícovka kusů, takže tam je lidé seženou úplně bez problému,“ dodává mluvčí Ambiente Tereza Gastová.

Skupina Ambiente provozuje desítky gastronomických podniků a k výročí zvolilo formát známý hlavně ze světa sportovních sběratelských edic.

Skupina Ambiente

provozuje více než čtyřicet podniků, převážně v Praze, ale také v Brně či Plzni.

Restaurace

Lokál (více poboček v Praze, Brně a Plzni)

Čestr (Praha – moderní česká restaurace zaměřená na hovězí maso)

Brasileiro Slovanský dům (brazilský steakhouse)

Café Savoy (klasická kavárna a restaurace)

Kantýna (masová restaurace / jídelna konceptu „od farmy po stůl“)

Kuchyň

La Degustation Bohême Bourgeoise

Pizza Nuova (italská kuchyně / pizza)

Pasta Fresca (italská pasta restaurace)

Pastacaffé Vězeňská

Skô (slovensko-maďarská kuchyně)

Štangl (degustační restaurace)

Řeznictví a maso

Naše maso (řeznictví a bistro v Praze)

Amaso (výrobní závod s masem z českých chovů)

Další koncepty

Eska (pekárna a restaurace)

Dva kohouti (pivovar s výčepem)

Myšák (cukrárna)

Pult (pivnice)

Bokovka (vinárna)

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

Ambiente vydalo k výročí vlastní sběratelské karty. Vzácné nabízejí slevu na útratu

Gastro skupina Ambiente vydala své sběratelské karty. (14. května 2026)

Sběratelské kartičky nejsou jen doménou sportovců nebo filmových hrdinů, muzikantů, wrestlerů, influencerů nebo dokonce psů. Vlastní edici právě vydala i gastronomická skupina Ambiente, která si tak...

15. května 2026

Hořké výročí. V Únětickém pivovaru po 15 letech skončili manželé Tkadlecovi

Prostory pivovarského hostince v Únětickém pivovaru. (24. května 2012)

Únětický pivovar prochází patnáct let po svém znovuobnovení personálním zemětřesením. Většinový majitel Daniel Kunz odvolal z vedení společnosti manžele Lucii a Štěpána Tkadlecovy. Ti měli na...

15. května 2026  17:40

Ropovod, který obejde Hormuz. SAE jeho výstavbu urychlí, funkční má být příští rok

Ropná plošina u pobřeží Walvis Bay v Namibii (5. ledna 2022)

Spojené arabské emiráty urychlí výstavbu nového ropovodu, který by měl zdvojnásobit vývozní kapacitu přes přístav Fudžajra. Tím se výrazně rozšíří možnosti, jak obejít Hormuzský průliv.

15. května 2026  17:38

Trump láká čínské investice, Spojené státy jim ale stále nedůvěřují

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

Americký prezident Donald Trump se během svého druhého mandátu snaží prezentovat jako lídr, který dokáže do Spojených států přivést významné zahraniční investice. Jedním z hlavních témat jeho...

15. května 2026  15:57

Je to bianco šek na utrácení, kritizují ekonomové rozpočtovou novelu

Poslanci na schůzi Sněmovny projednají mimo jiné novelu zákona o státní...

Poslanecká sněmovna schválila rozvolnění rozpočtových pravidel. Původně měla přitom do českých zákonů promítnout jen technickou změnu v evropských pravidlech pro veřejné rozpočty. K novele se ale...

15. května 2026  14:11

Železničáři hledají projektanta pro první úsek rychlotrati z Prahy do Brna

Vizualizace terminálu vysokorychlostní tratě v Praze východ.

Správa železnic vypsala výběrové řízení na projektanta první části vysokorychlostního spojení mezi Prahou a Brnem. Konkrétně jde o úsek mezi pražskými Běchovicemi a Světlou nad Sázavou, který i při...

15. května 2026  13:50

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

15. května 2026  11:04

iDNES Lounge: Havlíček řešil v Ostravě i ceny a krizový plán pro drahé energie

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na setkání iDNES Lounge v Ostravě....

Krizový plán pro případ dalšího růstu cen energií a pohonných hmot, dopady současné nejistoty na český průmysl i nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Taková byla hlavní témata setkání iDNES Lounge...

15. května 2026  10:53

Registrační značky i doklady k vozidlům do výdejních boxů, chce ministerstvo

ilustrační snímek

Ještě před nedávnem byly výdejní boxy především symbolem rozmachu e-shopů. Dnes se z nich ale stává infrastruktura, kterou využívá i stát. Nejnověji to ukázalo Ministerstvo dopravy, které oznámilo,...

15. května 2026  7:41

Diskontní boom naráží na limity. Zákazník má jen jednu peněženku, říká šéf KiKu

Premium
Martin Šatný, šéf českého diskontního řetězce KiK (22. dubna 2026)

Německá mateřská společnost diskontního řetězce KiK oznámila, že ve své domovské zemi uzavře stovky prodejen. Rozhodnutí vyvolalo otázky, zda podobný scénář nehrozí i v Česku. „Náš trh se vyvíjí...

15. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kalamita polevila, hrabošů ubývá. Rozhoz jedu na hlodavce na polích letos nebude

Vítěz v kategorii původních druhů, hraboš vodní, RSPB Fowlmere, Cambridgeshire....

Po tlaku veřejnosti letos nebude povolen rozhoz jedu na hlodavce na polích. Ministerstvo zemědělství nejdřív před několika měsíci zveřejnilo kvůli kalamitnímu stavu hrabošů tento záměr, v minulém...

15. května 2026

První podobná dohoda za poslední desetiletí. Čína od USA koupí 200 boeingů

Si Ťin-pching na jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v...

Čína se zavázala, že koupí 200 letadel od amerického výrobce Boeing. Oznámil to ve čtvrtek americký prezident Donald Trump v rozhovoru s televizí Fox News po setkání se svým čínským protějškem Si...

14. května 2026  20:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.