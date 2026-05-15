Edice sběratelských karet je rozdělená do několika tematických okruhů. Vedle osobností a restaurací zahrnuje také ikonická jídla nebo důležité milníky z vývoje skupiny. Karty nemají sloužit jen ke sbírání. Podle Ambiente se s nimi dají hrát i karetní hry, například kvarteto nebo přebíjená.
„Třicet let jsme oslavili už na podzim společně s našimi zaměstnanci, protože právě lidé jsou pro nás tím nejcennějším. Chtěli jsme ale vytvořit také něco, co zapojí hosty a umožní jim poskládat si příběh Ambiente po svém. Sběratelské karty nám připadaly jako hravý a srozumitelný formát,“ uvedla manažerka komunikace Šárka Hamanová.
|
Pokémoni, hokejisti i fotbalisti. Češi stále více investují do sběratelských karet
Karty se dělí do tří kategorií. Základ tvoří běžné karty. Ty jsou určené ke sbírání i ke hře. Další skupinou jsou vzácné karty, kterých je 2 500 a jejich držitelé získají jednorázovou slevu z útraty v podnicích Ambiente, a to ve výši 10, 15 nebo 25 procent. Nejvzácnější jsou takzvané legendární karty. V oběhu jich je 30 a nesou holografickou podobu zakladatele Ambiente Tomáše Karpíška. S kartou bude možné získat slevu až 50 procent na jídlo a pití. Platit má do konce července 2028.
Sběratelské karty v balíčku za 115 korun jsou k dostání v podnicích Ambiente, s výjimkou La Degustation, Marie B. a Štanglu, a v klubu Ambiente. Na e-shopu už jsou momentálně vyprodané, ovšem budou se znovu naskladňovat.
„Tam, kde už dárkové karty došly, je budeme během příštího týdne naskladňovat. Přímo v Klubu Ambiente ale fyzicky stále jsou. Na e-shopu jsme prodej dočasně stopli, abychom stihli odbavit ten obrovský zájem a zkontrolovali zásoby. Ve středu nám navíc do Klubu přijde další tisícovka kusů, takže tam je lidé seženou úplně bez problému,“ dodává mluvčí Ambiente Tereza Gastová.
Skupina Ambiente provozuje desítky gastronomických podniků a k výročí zvolilo formát známý hlavně ze světa sportovních sběratelských edic.
Skupina Ambiente
provozuje více než čtyřicet podniků, převážně v Praze, ale také v Brně či Plzni.
Restaurace
Lokál (více poboček v Praze, Brně a Plzni)
Čestr (Praha – moderní česká restaurace zaměřená na hovězí maso)
Brasileiro Slovanský dům (brazilský steakhouse)
Café Savoy (klasická kavárna a restaurace)
Kantýna (masová restaurace / jídelna konceptu „od farmy po stůl“)
Kuchyň
La Degustation Bohême Bourgeoise
Pizza Nuova (italská kuchyně / pizza)
Pasta Fresca (italská pasta restaurace)
Pastacaffé Vězeňská
Skô (slovensko-maďarská kuchyně)
Štangl (degustační restaurace)
Řeznictví a maso
Naše maso (řeznictví a bistro v Praze)
Amaso (výrobní závod s masem z českých chovů)
Další koncepty
Eska (pekárna a restaurace)
Dva kohouti (pivovar s výčepem)
Myšák (cukrárna)
Pult (pivnice)
Bokovka (vinárna)