„Ambiente je tu už 30 let, a protože takové jubileum si chceme se všemi kolegy připomenout, v úterý 9. září bude v našich restauracích částečně či po celý den zavřeno,“ uvádí gastronomická skupina Ambiente na svém webu.
|
Jíst se musí. Česká gastronomie přešla na e-shopy, říká Karpíšek
Některé podniky zůstaly přes den otevřené. V karlínském Bufetu v Praze bylo například otevřeno v době obědů, restaurace Čestr na Vinohradech nebo malostranská kavárna Café Savoy zavíraly v 15:00. Podobně fungovalo dalších třináct podniků. Od 16. hodiny a zejména v době večeří milovníci sítě podniků musí hledat náhradu.
Po celý den měla dnes zavřeno i řada restaurací Lokál. Na oběd nezašli lidé ani do pobočky Lokál u Caipla v Brně nebo Lokál Pod Divadlem v Plzni. Stejně tak zůstala zavřená staroměstská restaurace Pasta Fresca v samém srdci Prahy, která se zaměřuje na italské jídlo.
O den později, 10. září, si od rozvozu dává pauzu velkoobchod s masem Amaso.
|
Umělec spojil řemesla. Vznikla miska v trojobalu i talíř jako laminované těsto
První restaurace nynější sítě Ambiente vznikla v roce 1995. V Mánesově ulici ji založil Tomáš Karpíšek, dnes koncept sestává z 33 podniků. Většina restaurací, kaváren, bister nebo pekáren se nachází v Praze, zmíněné pobočky hospod se pod názvem Lokál rozšířily i do Brna a Plzně. Koncept Ambiente tvůrci na svém webu popisují jako „prostředí, které tvoří lidé se stejným pohledem na gastronomii“.