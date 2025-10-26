Mezinárodní e-commerce společnost Amazon působí v Česku ve dvou lokalitách: původní distribuční centrum zprovozněné v roce 2015 je v Dobrovízi u Prahy, druhé je v Kojetíně v Olomouckém kraji. Moravský provoz je o osm let mladší, než ten středočeský a mimo jiné ukazuje, jak se za tak relativně krátkou dobu posunuly v oblasti logistiky a skladování technologie.
Centrum v Kojetíně je totiž plně robotický: zatímco v Dobrovízi zaváží nebo vyskladňují položky zaměstnanci, kteří se pro ně vypraví na dané místo ve skladu, v Kojetíně se o dopravu regálů starají roboti. Ti přivezou regál na pracovní stanici, kde se zaměstnanci starají o samotné úkony – tedy vyskladnění položky nebo naopak její doplnění do skladu. „Odpadá tu množství repetitivní, monotónní a fyzicky náročné práce,“ komentuje technologii Jiří Konečný, hlavní provozní manažer kojetínského distribučního centra.
Je způsob práce jediný rozdíl mezi oběma distribučními centry v Česku?
Je to rozhodně ten nejdůležitější rozdíl, protože jinak v principu obě centra fungují stejně. V Kojetíně jen namáhavou práci zaměstnanců při přemisťování zboží přebírají roboti. Technika, kterou používáme, zvedne až 500 kilogramů a pracuje zcela automaticky. Zaměstnanec pak zboží vyskladní tak, že jednoduše položku vyndá z dovezeného regálu, obdobně to funguje při naskladňování. Centrum v Kojetíně je dodnes jedno z nejmodernějších distribučních center Amazonu v Evropě.
Jiří Konečný
Do Amazonu nastoupil Jiří Konečný při otevření prvního distribučního centra v Dobrovízi v roce 2015. „Šlo o mou první práci na plný úvazek, nastoupil jsem sem po škole a jedné zahraniční stáži na amsterdamském letišti, kde jsem si poprvé vyzkoušel práci v logistice,“ říká. Začínal jako area manažer zodpovědný za jedno oddělení v rámci jedné směny. Po dvou letech povýšil na pozici operačního manažera (vedl celou směnu a 10 area manažerů), v roce 2021 se stal hlavním provozním manažerem zodpovědným za oddělení outbound, tedy oddělení, které vypravuje zásilky k zákazníkům (kromě outbound má Amazon i oddělení inbound – zaskladnění – a také oddělení kvality). V roce 2023 se přesunul na stejnou pozici v novém distribučním centru v Kojetíně.
Čeká taková modernizace třeba i centrum v Dobrovízi?
Celkové plány Amazonu v tomto ohledu komentovat nemohu. Nicméně si myslím, že pokud, tak je to hudba budoucnosti. Amazon v Evropě neustále roste a rostou naše potřeby skladovacích kapacit. Takže především budujeme nová distribuční centra. K upgradu technologií dochází také, ale to může být někdy docela složité. Ta centra jsou totiž navržena přesně podle našich potřeb a podle aktuálních technických možností. A někdy tak může být jednodušší postavit centrum nové a to původní ponechat. Pro nás totiž není důležitá jen technologie, ale právě ona skladovací kapacita.
Roboti tedy lidem práci neseberou?
V zásadě nikoli. Platí samozřejmě, že čím víc zapojujeme roboty, tím klesá podíl namáhavé lidské práce. Ale na druhou stranu tu roste potřeba starat se právě o toto robotické vybavení a veškerou chytrou techniku. Takže vznikají nové pozice, které vyžadují i nové znalosti a určité zkušenosti. Je to vidět i na porovnání center v Dobrovízi a Kojetíně. V Kojetíně potřebujeme více inženýrů v IT, ale i zaměstnance pro údržbu celého robotického systému. Jak postupně zavádíme novou techniku, vznikají i další pozice, například v souvislosti se zaváděním umělé inteligence.
Ze skladníka se ale inženýr jen tak nestane…
Pro naše operátory a týmové vedoucí, tedy zaměstnance takříkajíc „na place“, máme program Career Choice, kde může zaměstnanec několikrát během své kariéry využít ročně až 65 000 korun na své v podstatě jakékoli vzdělávání. A nemusí to být jen vzdělávání, které by souviselo s jeho rozvojem v rámci Amazonu. Záleží opravdu jen na něm, na co příspěvek využije. Máme třeba příklad bývalé kolegyně, která toužila stát se řidičkou kamionu a tento sen si splnila právě díky tomuto programu. Máme i zaměstnance, kteří takto začínali na pozici operátora a díky talentu a postupnému zvyšování kvalifikace přešli na technické pozice a starají se o robotickou flotilu. Pro manažery má pak Amazon další program rozvoje, ten se zaměřuje především na vedení týmu a další soft-skills.
Chytrá technika v Amazonu
Nejen roboti usnadňují v Amazonu práci. Firma ve svých distribučních centrech po celém světě používá i další technická řešení. Patří k nim například paletizér, robotické rameno, které automaticky vytváří palety z beden. Důležité jsou ergonomicky navržené balící stoly, která pomáhají zaměstnancům při každodenní práci. SLAM kontroluje připravené zásilky, naskenuje čárový kód na jejich obalu a vytiskne a automaticky nalepí na balíček štítek s adresou. Zabere to méně než sekundu. Sparrow je inteligentní robotický systém na přesun výrobků před zabalením, umí položky rozpoznávat pomocí počítačového vidění. Amazon také používá software na optimalizaci tras zaměstnanců při kompletaci objednávek, optimalizuje i samotné doručené zboží z jedné objednávky z různých skladů. Speciální algoritmus vypočítává správnou velikost krabic, do kterých zásilky balit.
Chytrou techniku si Amazon implementuje sám?
Na běžný provoz i rozvoj se snažíme využívat především vlastní zaměstnance. U některých specializovaných řešení však spolupracujeme také s externími dodavateli. V Itálii, poblíž Milána, máme svou inovační laboratoř, kde vyvíjíme a zkoušíme nejen různé robotické technologie, ale i další řešení jako strojové učení, AI a další. Víme, že s ohledem na demografický vývoj vlastně budeme automatizaci potřebovat čím dál víc, takže tomu jdeme tímto způsobem naproti. Jaké technologie budeme kde konkrétně zavádět, to záleží na okolnostech každého případu.
Spolupracujete nějak i se vzdělávacími institucemi?
Ano, samozřejmě. V Česku máme navázánu spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a relativně nově také s Univerzitou Palackého v Olomouci. Pro studenty organizujeme workshopy, které jim pomáhají pochopit, jak fungují naše provozy v praxi, aby si to dovedli spojit se svými teoretickými znalostmi. Ve spolupráci s olomouckou univerzitou připravujeme MBA program zaměřený především na mezinárodní studenty. Studentům také nabízíme stáže s tím, že v případě zájmu a možností u nás následně mohou najít uplatnění.