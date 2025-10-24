„Humanoidní roboti, které testujeme, mají dokonce vlastní jména. Chtěli jsme, aby jejich označení bylo zapamatovatelné a zároveň systematické. Do budoucna plánujeme další roboty a budeme se držet české abecedy,“ říká PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská.
Základní verze robotů Unitree G1 Basic slouží především k demonstracím a seznámení s robotikou. Její cena se pohybuje kolem 660 tisíc korun. Pokročilejší varianta G1 EDU nabízí možnost programování, je vybavená senzory a umožňuje experimentovat s vlastními aplikacemi. Zájemce ale vyjde přibližně na 1,9 milionu korun.
V současnosti jsou tyto modely určeny především technologickým nadšencům, školám a firmám, které chtějí vyzkoušet praktické využití robotiky. Alza v první fázi nabídne možnost roboty testovat a půjčovat, zejména firemním zákazníkům a vzdělávacím institucím.
„Pro školy jde o přípravu dětí na budoucnost, pro firmy o možnost prakticky otestovat automatizaci,“ vysvětluje Čeřovská. „Zákazníci si mohou roboty doslova osahat a připravit se na to, co technologie přinese.“
Humanoidní robot Unitree G1 měří zhruba 130 centimetrů, váží 35 kilogramů a má 23 kloubů. Díky 3D vidění s hloubkovou kamerou a LiDARu, osmijádrovému procesoru, podpoře wifi 6 a baterii s výdrží okolo dvou hodin dokáže chodit, běhat i předvádět akrobatické prvky, včetně salta.
Díky kombinaci výkonu a přijatelné ceny se tak G1 stává atraktivním nástrojem nejen pro univerzity a výzkumníky, ale i pro eventové agentury, které chtějí publikum zaujmout něčím skutečně neobvyklým.
Roboti místo nudy, ne místo lidí
Alza roboty testuje i interně, aby zjistila, kde dávají největší smysl. „Humanoidní roboti zatím nejsou náhradou člověka. Spíš jsou zajímavým doplňkem a inspirací,“ říká Čeřovská.
Podle ní mohou v budoucnu převzít rutinní a opakované úkoly, aby lidem zbylo víc času na kreativní a smysluplnou práci. „Naším cílem je budovat know-how, vzdělávat veřejnost a připravit se na dobu, kdy podobné technologie proniknou i do běžných domácností,“ dodává.
Do konce roku chce Alza otestovat další robotické modely a v příštím roce už počítá s jejich širší prezentací. Vybrané kousky se mají objevit v showroomech a na akcích, kde si je zákazníci budou moci osobně prohlédnout a třeba i pozdravit Adama nebo Boženu naživo.
„Do nabídky se dostanou jen roboti, kteří obstojí v praxi a mají pro zákazníky skutečný přínos,“ uzavírá Čeřovská.