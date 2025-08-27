Na špičky už nemusíte. Alza doručí balíky do spodních schránek

Vyzvednutí zásilek z AlzaBoxů se stává ještě dostupnější. Alza.cz spustila službu, která umožňuje doručit balíček do schránky ve spodních patrech boxu. Při objednávce si zákazník jednoduše zaškrtne volbu „doručení do nízké výšky“. Systém pak při naskladnění balíku upřednostní schránky umístěné do výšky 140 centimetrů. Služba je zdarma.
|
Budoucnost doručovacích boxů je v jejich sdílení. Přibudou i nové funkce
„Jsme si vědomi toho, že dostupnost je klíčová, a neustále hledáme způsoby, jak zlepšit zákaznickou zkušenost. Zavedení možnosti doručení do nižší výšky v AlzaBoxech je dalším krokem k tomu, aby naše služby byly co nejpohodlnější a nejdostupnější pro všechny,“ uvedla mluvčí e-shopu Eliška Čeřovská.
Pokud nebude možné zásilku do požadované výšky uložit, zákazník dostane SMS s upozorněním, do jaké schránky byl balík skutečně vložen.
Alza provozuje v Česku více než 2 850 AlzaBoxů a jejich počet neustále roste. Boxy fungují v otevřeném režimu, což znamená, že do nich doručují i další dopravci jako například PPL, Balíkovna (Česká pošta) nebo DPD.
|
Pošli to boxem. Lidé si mohou posílat balíčky přes Alzu mezi sebou
Novou funkci proto Alza nabízí nejen svým zákazníkům, ale i partnerům z řad dopravců. „Chceme vyzvednutí zásilek zjednodušit opravdu pro všechny zákazníky, a proto žádáme dopravce, aby tuto funkci společně s námi podpořili,“ dodala Čeřovská.