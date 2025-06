Výstavu pořádá Mezinárodní asociace veřejné dopravy – UITP (Union Internationale des Transports Publics) sdružující téměř 1 900 členských organizací ve 100 zemích světa. Hlavním posláním asociace je podpora a rozvoj efektivní a udržitelné městské mobility.

V prostorách známého Hamburg Messe se na rozsáhlé výstavní ploše o téměř 40 tisíc m² představují firmy působící ve veřejné dopravě své nejnovější produkty, inovace a služby. Očekává se přes 10 000 účastníků z více než 100 zemí, přes 300 vystavovatelů a dalších 340 řečníků, kteří vystupují v rámci doprovodních programů.

Veletrh je klíčovou událostí pro všechny, kteří pracují v oblasti veřejné dopravy. Patří mezi ně provozovatelé, dodavatelé technologií a služeb, odborníci na městské plánování a udržitelný rozvoj, ale také zástupci městských a regionálních úřadů.

K vidění je řada designových a technicky vyspělých produktů hýřících všemi barvami. Působivá je hala vystavující městské autobusy oblepené reklamními nápisy uvádějící výkon baterie a potvrzující nulové emise. Jedním z klíčových témat veletrhu v Hamburku jsou totiž „města s nulovými emisemi“. Mezi vystavovateli je i několik společností z Číny, kteří představují své nejnovější e-busy.

Hamburk jako hostitelské město sám prezentuje své ambiciózní projekty v oblasti transformace mobility, jako je rozšíření metra, elektrifikace autobusové flotily a projekty autonomního řízení, které mají být modelem pro budoucí městskou mobilitu.

Bezpečnost podle Alstomu

Jednou ze společností, která má dlouhodobé partnerství s městem Hamburk je i Alstom, která na veletrhu UITP představila nejnovější generaci svých vlaků Metropolis DT6. Byly navržené pro plně automatizovaný a polo automatizovaný provoz v městské síti metra, včetně nové, páté linky metra U5. Ta bude vybavena moderním signalizačním systémem CBTC (Communication – Based Train Control), který představuje významný pokrok oproti tradičním zabezpečovacím systémům spoléhajícím na pevné kolejové obvody a traťová návěstidla.

„Je to unikátní inovace. Hamburk je na špici městského rozvoje, může být příkladem pro ostatní města v Evropě,“ řekl na výstavišti Henri Poupart-Lafarge, CEO společnosti Alstom.

Na rozdíl od systému s pevným blokem, kde je trať rozdělena na předem definované úseky a do dalšího úseku smí vlak vjet až poté, co jej předchozí vlak opustí, funguje CBTC na principu pohyblivého bloku. Vlaky například neustále hlásí svoji přesnou polohu a rychlost řídícímu centru pomocí obousměrné datové komunikace, a řídící centrum na základě aktuální polohy všech vlaků a dalších provozních dat vypočítává v reálném čase povolení k jízdě pro každý vlak.

Povolení určuje maximální vzdálenost, kterou smí vlak ujet, aby byla zachována bezpečná mezera k vlaku před ním. Tímto způsobem vzniká dynamická „bezpečnostní obálka“ – pohyblivý blok kolem každého vlaku. Vlak nese svůj ochranný prosto s sebou, což umožňuje mnohem hustší provoz.

„Díky přesnějšímu řízení lze snížit intervaly mezi vlaky na 60–70 sekund oproti 90 sekundám u konvenčních systémů,“ upřesnil pro iDNES.cz Michal Kučera, obchodní ředitel pro kolejová vozidla Alstom Czech Republic. Společnost dodala řídicí a zabezpečovací systém CBTC typu Urbalis 400 již pro amsterodamské metro.

Praha má také zájem

Nasadit technologii CBTC plánuje v budoucnu také Praha, a to pro nově budovanou linku metra D. Cílem je dosáhnout nejvyššího stupně automatizace GoA4, tedy plně bezobslužného provozu bez strojvedoucích. Součástí projektu je také záměr automatizovat stávající linku C z druhého stupně na čtvrtý pomocí CBTC.

„Paralela mezi metrem v Hamburku a v Praze určitě je, protože i v Hamburku se buduje nová linka, která bude plně automatizovaná a stávající linky se z nižšího stupně zabezpečení postupně přebudují na vyšší stupeň,“ říká Kučera.

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) již vypsal veřejnou zakázku na kompletní dodávku dopravního systému na klíč, která zahrnuje nejen vlaky, ale i systém CBTC a nástupištní stěny. O dodávku se momentálně ucházejí dva hlavní hráči na trhu – společnost Alstom Czech Republic a Siemens Mobility – Škoda Transportation.

Kvalifikace již proběhla a účastníci výběrového řízení také upřesnili specifikované informace. Nyní by Dopravní podnik měl oficiálně oznámit, kdo se do tendru kvalifikoval. Následně by mělo dojít k prvnímu kolu jednání, určen by měl být také harmonogram, jak konkrétně bude výběrové řízení probíhat.

Alstom je také největším dodavatelem mobilní (palubní) jednotky ETCS v České republice. V současné době se řešení od této společnosti podílejí na více než 80 procentech instalací těchto jednotek v zemi. Společnost dodala v rámci Evropy 70 procent vlaků vybavených systémem ERTMS (European Rail Traffic Management System). Jde o klíčový projekt Evropské unie, jehož cílem je modernizovat a sjednotit zabezpečovací systémy na evropských železnicích a tím zvýšit jejich bezpečnost, efektivitu a interoperabilitu.

Veletrhu v Hamburku věnovanému veřejné dopravě se účastnila také česká společnost Herman. Prostřednictvím svého stánku představila novinky týkající se komunikačních jednotek určené pro vozidla, která chtějí odvádět mýtné co nejsnazším způsobem. Jedná se o automatické zaúčtování pomocí palubního přístroje (On-Board Unit – OBU). Pokud je přístroj namontovaný v nákladním automobilu, řidič se již nemusí manuálně zaúčtovat pomocí mobilní aplikace nebo přes internet. A také jednotek RSU zajišťují komunikaci mezi prvkem dopravní infrastruktury (např. řadičem křižovatky) a vozidly v okolí.

Firma v Hamburku také vystavovala moderní validátory a označovače jízdenek, které umožňují rychlé a pohodlné odbavení cestujících. Toto řešení podporují bezkontaktní platby, čipové karty i tisk papírových dokladů.