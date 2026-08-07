Půlmiliardová škoda nebyla podle něj tím největším problémem. V podcastu Industrial vysvětluje, proč bylo důležitější zachránit fungování celé firmy než počítat ztráty.
„Zrovna jsme vybírali naši lyžařskou kolekci pro zimu 2027, když nám přišel kolega říct, že několik pater nad naším skladem ve Zlíně hoří,“ vzpomíná Václav Hrbek, majitel a CEO společnosti Alpine Pro na osudný den. „Je to vždy meeting zhruba deseti lidí a návrhářů, pro mě je to svátek, kdy přijdou návrháři a prezentují svoje návrhy. Když pak přišel kolega, bílý jako stěna s tím, že se budova zřítila, naskočil ten prvotní šok,“ říká.
Značka Alpine Pro měla ve Zlíně centrální sklad, v onen osudný čtvrtek, předtím, než začalo hořet, ke všemu ještě přivezli a složili kontejnery nového zboží.
Půl miliardy zmizelo během několika minut
Škoda? Přes půl miliardy korun. Mnohem důležitější však bylo během několika minut rozhodnout, jak zabránit tomu, aby se zastavila celá firma. „První bylo vypnutí e-shopu, protože samozřejmě nemůžeme sbírat objednávky, které potom nevykryjeme,“ popisuje Hrbek. Následovalo informování zákazníků, vracení plateb, hledání náhradního skladu a hlavně spouštění výroby zničené části podzimní a zimní kolekce znovu. Firmu podle Hrbka nejvíce bolí ztráta části této nové kolekce, která je pro ni stěžejní, generuje největší tržby a kterou Alpine Pro potřebuje k přežití.
Ještě ten den značku zavalila vlna přízně a podpory od široké veřejnosti, sportovců, obchodních partnerů i konkurentů. „Dokonce i naše konkurence nám psala, že mají dostatečně velké sklady a rádi případně pomohou,“ zmiňuje šéf Alpine Pro.
Kolekce se rodí rok a půl dopředu
Alpine Pro dnes připravuje kolekce více než rok a půl dopředu, má vlastní kanceláře v Číně i Bangladéši, část výroby však stále drží v České republice. „V Česku šijeme jen doplňky, ale jsou to vysoké desetitisíce kusů. Když jsme připravili kolekci na Olympijské hry v Pekingu v roce 2022, tak jsme drtivou většinu kolekce šili tady. Řekli jsme si, že když Čína šije pro celý svět, tak my celou kolekci ušijeme u nás v Česku a pojedeme s tím do Číny,“ vypráví Hrbek. Dodává však, že továrna, která jim tehdy kolekci šila, už bohužel dnes neexistuje. „I když bychom si přáli více šít v Česku, musíme výrobu přeskupovat, textilní průmysl v Evropě pomalu mizí.“
V roce 2024 měla společnost Alpine Pro, která působí i na zahraničních trzích, obrat 1,1 miliardy korun. Český trh se na něm podílí více než polovinou, přibližně 60 procenty. Polsko už přitom není až třetím nejvýznamnějším trhem. Letos poprvé tržbami předstihlo Slovensko. Slovenský trh je podle Václava Hrbka velmi specifický a obtížný, za slabší spotřebitelskou náladou na Slovensku podle něj stojí kombinace několika faktorů – politická situace, celková nálada zákazníků i blízkost války na Ukrajině. Firma tam proto nové prodejny neotevírá, zatímco v Polsku v expanzi stále pokračuje.
Český outdoorový trh patří k nejtvrdším v Evropě
Český trh podle Hrbka stále nabízí určitý prostor pro růst, zároveň je ale mimořádně konkurenční. V desetimilionové zemi působí velké množství značek zaměřených nejen na outdoorové, ale také například na cyklistické oblečení. Taková koncentrace výrobců a značek podle něj nemá v Evropě příliš obdoby. Prosadit se proto není jednoduché a firmy musí hledat nové produktové kategorie nebo jiné způsoby, jak se od konkurence odlišit. To u Alpine Pro dokazuje například licence na Boba a Bobka. „Jsme česká firma a chceme podporovat české věci, české olympioniky, paralympioniky, Sokol, skauty, biatlon a další podobné organizace.“
Navzdory rozsáhlému požáru ve Zlíně zůstává Hrbek ohledně dalšího vývoje firmy optimistický. Kamenné prodejny jsou podle něj zatím dostatečně zásobené a Alpine Pro intenzivně pracuje na výrobě zničené kolekce. Kde se vidí za deset let? „Rádi bychom i nadále rostli, ale v dnešní době na to žádné tabulky neplatí, je tam příliš mnoho proměnných, v našem případě, kdy jsme závislí na zimě a zimním oblečení, se na prodejích projeví i globální oteplování,“ říká.
Jak je firma úspěšná na zahraničních trzích, jak se staví k destruktivnímu požáru a jak se mění český trh s outdoor módou si poslechněte v podcastu Industrial.