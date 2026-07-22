Alphabet ve druhém čtvrtletí téměř zečtyřnásobil zisk, tržby překonaly odhady

Alphabet ve čtvrtletí těžila zejména z prudce rostoucí poptávky po cloudových službách a umělé inteligenci (AI), stejně jako ze stabilního trhu s digitální inzercí. Tržby divize Google Cloud vzrostly meziročně o 82 procent na 24,77 miliardy dolarů, zatímco analytici odhadovali nárůst jen kolem 67 procent.
Příjmy z digitální reklamy tvoří 68 procent celkových příjmů firmy a stouply meziročně o 14,4 procenta na 81,63 miliardy dolarů.
Podle Alphabetu téměř 90 procent firem ze seznamu z Fortune 100 používá jazykový model Gemini Enterprise. Společnost dále uvedla, že přes 1,7 miliardy unikátních diváků sledovalo na platformě YouTube obsah k mužskému mistrovství světa v kopané. Provozní marže vzrostla z 32 procent na 34 procent.
Firma v červnu získala kapitál na financování expanze infrastruktury pro AI ve výši 49,6 miliardy dolarů vydáním akcií. Dalších 20,3 miliardy dolarů získala vydáním nezajištěných dluhopisů.
Podle společnosti funkce jako Přehled od AI a Režim AI přispěly k nárůstu celkového počtu vyhledávacích dotazů a k většímu zapojení uživatelů. Společnost Google toho využila k zobrazování reklam v těchto funkcích.
"Klíčová otázka ale aktuálně není, kolik Alphabet vydělal, ale kolik za to zaplatil," sdělil ČTK analytik Portu Marek Pokorný. Připomněl, že kapitálové výdaje skupina meziročně zdvojnásobila. "V relativním vyjádření to znamená, že firma investuje zhruba 37,5 procenta svých tržeb, zatímco loni to bylo přibližně 23 procent. Kapitálové výdaje tak poprvé převyšují celý provozní zisk skupiny," dodal.
Podle Pokorného to vyvolává otázky. "Cloudový backlog ve výši 514 miliard dolarů, 950 milionů měsíčních uživatelů Gemini a 22 miliard tokenů zpracovaných za minutu jsou působivé metriky, ale jde stále o ukazatele budoucí, nikoli realizované návratnosti. Argument, že akcelerace cloudu z předchozího kvartálu na 82 procent je 'důkazem' návratnosti investic, je legitimní, ale neúplný, protože část tohoto růstu je financována kapacitou, jejíž odpisy se do výsledovky plně promítnou až v příštích letech," uvedl Pokorný.
Akcie společnosti Alphabet patřily v letošním roce dosud k nejvýkonnějším ze skupiny akcií takzvané úžasné sedmičky a vzrostly téměř o 11 procent, uvedla agentura Reuters.
Obavy z prodlev v projektu Gemini, odchodů některých významných manažerů a regulačních tlaků nicméně od konce dubna způsobily pokles kurzu akcií o přibližně devět procent. Konkurenční společnosti Microsoft a Amazon zveřejní své čtvrtletní výsledky příští týden.