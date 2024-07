Allegro spustilo vlastní výdejní boxy a přejmenuje svou kurýrní službu

„Spuštění naší vlastní sítě výdejních boxů je přirozeným krokem, jak dále zvýšit pohodlí při nakupování a zároveň opět posunout celkovou kvalitu našich služeb,“ sdělil Jakub Kłoczewiak, provozní ředitel společnosti Allegro.

Zatím je po celém Česku k dispozici 140 výdejních boxů. První One Box byl nainstalován na pražském Smíchově, zatím poslední pak v Praze Ďáblicích.

One Boxy tak doplňují stávající síť výdejních boxů a míst, kam společnost WeDo své zásilky doručuje. Počet míst, kde si čeští zákazníci mohou své objednávky z platformy Allegro i mimo ni vyzvednout, se tak zvýší na více než 3 840.

V hlavní roli zelená

V roce 2021 koupila polská společnost Allegro od Rockaway Capital české skupiny Mall Group a kurýrní firmy WeDo. Celková hodnota transakce činila přibližně 24,7 miliardy Kč.

Společnost své výdejní boxy vybavila senzory kvality ovzduší – zákazníci si tak mohou výsledky měření zkontrolovat online na mapě všech lokací. Aby pak místní obyvatelé nebyli ničím rušeni, Allegro přesně označuje místa, kde smí kurýři zásilky vykládat, a zavádí také tiché otevírání a zavírání dvířek jednotlivých přihrádek One Boxu.

S cílem snížit spotřebu elektřiny a nepřispívat ke světelnému smogu je navíc osvětlení One Boxů aktivováno pouze v případě potřeby, pohybovým čidlem. Výdejní boxy disponují také bezbariérovým přístupem pro zákazníky s handicapem.

„Již brzy se pak zákazníci mohou těšit na řadu dalších funkcí – jako například platbu na dobírku přímo přes platební terminál One Boxu nebo možnost zvolit si výšku přihrádky, do které si nakupující nechá svou objednávku doručit,“ doplnil Kłoczewiak.

V tuto chvíli mohou zákazníci platit své objednávky na dobírku skrze platební bránu, jež je jim zprostředkována přes odkaz v notifikaci, která přijde e-mailem nebo přes SMS, jakmile je zásilka doručena do výdejního boxu a připravena k vyzvednutí. Do budoucna je v plánu také možnost platby na dobírku přímo v aplikaci Allegro.

WeDo se mění

Počínaje letošním létem čeká logistickou společnost WeDo, která patří pod Allegro, změna obchodní značky. Nově se přejmenuje na One by Allegro, čímž dojde k postupnému sjednocování logistických služeb spadajících pod společnost Allegro napříč všemi trhy, na nichž aktivně působí. V rámci tohoto celého procesu budou postupně nahrazeny nejen uniformy kurýrů, ale také označení výdejních míst či logistických dep.

Podle provozní ředitele společnost WeDo doručila v minulém roce na allegro.cz a dalších e-shopech mimo platformu 8,2 milionu zásilek. „Transformace WeDo by Allegro na novou značku One by Allegro je pro nás vstupem do zcela nové etapy, v níž chceme dále posouvat standard doručování a přinášet tak našim zákazníkům možnost vybírat z milionů nabídek napříč kategoriemi. To vše s jistotou rychlého a pohodlného doručení do výdejních boxů, výdejních míst i na adresu zákazníka,“ komentuje Jakub Kłoczewiak.