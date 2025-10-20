Jen málokterým produktům se podaří přetavit krátkodobou popularitu v dlouhodobý zájem. Analýza ukazuje, že za úspěchem těch trvalejších stojí kombinace praktičnosti, estetického přitažení a osobního vztahu, který si lidé k produktům vytvářejí. Právě tyto faktory rozhodují o tom, zda se z krátké senzace stane součást každodenního života.
Virální produkty neznamenají jen krátkodobou popularitu. Například japonský zelený čaj matcha nebo SodaStream se z původního módního trendu postupně staly součástí každodenní rutiny. „Lidé je kupují opakovaně, ne kvůli trendu, ale protože jim skutečně přinášejí hodnotu,“ říká Monika Brichtová z Allegra.
SodaStream během pandemie zažil obrovský boom, ale ani po jejím konci nezmizel. Nové přístroje si lidé pořizují sice méně často, zato pravidelně dokupují sirupy a CO₂ bombičky.
Termohrnky Stanley nebo láhve Owala ukazují, že praktičnost může vést k dlouhodobému úspěchu. Podle dat Allegra se prodej Stanley hrnků meziročně zvýšil o více než 200 procent. Stejně tak si stabilní zájem udržely LEGO květiny či figurky Sonny Angels, které si vybudovaly pevnou sběratelskou komunitu.
Krátkodobé virální senzace?
Na druhé straně jsou tu produkty, jejichž popularita rychle vyprchala. Dubajská čokoláda se stala senzací mezi koncem roku 2024 a začátkem roku 2025, prodeje vrcholily kolem Valentýna, dnes se prodává hlavně jako dárkové zboží. Figurky Labubu zažily krátký boom na TikToku a u pop-up stánků, ale po úvodním nadšení zůstala jen stabilní komunita fanoušků.
Zajímavé je, že právě tento trend znovu oživil i hračku Monchhichi z 80. let, která díky nostalgii oslovila starší i mladší generaci. Podobně se stabilně prodávají postavičky Kuromi či Stitch, jejichž popularitu podporuje kombinace roztomilosti, rebelie a nostalgie. „Ne všechny virální produkty mají stejný potenciál. Některé jsou krátkodobé senzace, jiné se pomalu mění v dlouhodobější kulturní fenomény,“ dodává Jan Skovajsa, zakladatel společnosti myTimi.
Data Allegra dále ukazují, že skutečný virální úspěch nenastává jen díky virálnímu videu. Produkty, které obstojí, mají osobní význam, praktičnost nebo emocionální propojení se zákazníky. Trendy, které přetrvají, se tak stávají součástí každodenního života – od šálků s matchou přes termohrnky až po nostalgické hračky a sběratelské figurky.
„Většina virálních produktů žije jen několik týdnů, ale matcha a Labubu mají pevné základy a potenciál růstu. Spojují estetiku, emoce a komunitu,“ říká Skovajsa.
„Fenomény, od matchy po figurky Labubu, nejsou náhodné virální výstřely, ale projev hlubšího kulturního trendu,“ doplňuje Ondřej Tyleček, ředitel kreativní agentury Fairy Tailors. Podle něj lidé hledají emoční únik a možnost se s něčím ztotožnit skrze estetiku. „Matcha představuje klid uprostřed chaosu, Stitch a Monchhichi nostalgii a návrat do dětství, dubajská čokoláda aspiraci na luxus. Samotné objekty možná rychle zmizí, ale trend estetizace každodennosti a sdílení malých radostí přetrvá,“ uzavírá Tyleček.