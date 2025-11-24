Jak mohou obchodníci růst v hlavní sezoně? Jde to i bez velkých rozpočtů

Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Black Friday bývá pro e-shopy šancí dohnat tržby, oslovit nové zákazníky a zajistit si silný závěr roku. Pro menší a střední prodejce to ale zároveň může být období, kdy se těžko prosazují vedle velkých hráčů. Stále víc obchodníků proto volí online tržiště, která jim pomáhají dostat nabídku k milionům lidí.

Allegro podporuje online obchodníky a pomáhá jim růst | foto: Allegro

Cesta k zákazníkům vede například přes Allegro.cz. Online tržiště sází na jednoduchou logiku: spojit obrovskou uživatelskou základnu s nástroji, které obchodníkům sníží náklady a zároveň zvýší viditelnost jejich nabídky. Napříč trhy na platformách Allegra nakupuje více než 20 milionů zákazníků.

Vánoce jsou za rohem. Využijte příležitost

Podle průzkumu agentury Perfect Crowd* pro Allegro.cz nakupování během Black Friday plánují nebo zvažují tři čtvrtiny Čechů. Většina nakupuje elektroniku nebo domácí spotřebiče. Právě v obdobích vysoké poptávky může prodejcům pomoct silná marketingová podpora, kterou platforma nabízí „centrálně“. Obchodník tak nemusí investovat do vlastních kampaní, přesto jeho nabídky vidí obrovské množství nakupujících.

Úspěch stojí na aktivním přístupu

Zkušenosti prodejců napovídají, že klíčem k růstu je aktivní správa účtu, práce s cenotvorbou a zapojení do dostupných kampaní. Výmluvně to popisuje Iveta Dančová z Feedo. „Na Allegro působíme prakticky od jeho vstupu na tuzemský trh,“ říká specialistka e-commerce největší prodejny kočárků, autosedaček a potřeb pro rodiče. „Po pomalejším začátku roku jsme se zaměřili na cenotvorbu, optimalizaci nabídek a efektivní využívání dostupných kampaní. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat: od června evidujeme meziroční nárůst obratu o třetinu a za celé období od začátku roku jsme v černých číslech,“ dodává Dančová.

Allegro podporuje online obchodníky a pomáhá jim růst

Podobnou zkušenost popisuje i Jana Přibíková z online hračkářství 4kids: „Krátce po zapojení do programu Allegro Smart! jsme během jednoho víkendu odbavili přes 1 500 objednávek napříč trhy. Nárůst prodejů byl znatelný a ukazuje, že program Smart! může pomoci se zviditelněním produktů a posílením důvěry zákazníků.“

Zástupkyně 4kids navíc věří, že je Allegro zajímavým prodejním kanálem, který online hračkářství umožňuje oslovit širší skupinu zákazníků nejen v Česku, ale i v dalších zemích střední Evropy.

Vstup je snadný a lákavý i pro menší prodejce

Allegro.cz je jednoduchá a začíná bez jakýchkoli nákladů. Založení účtu je zdarma a prvních 180 dní mohou noví prodejci prodávat, a přitom neplatit provizi. Díky tomu si lze platformu otestovat bez rizika a zjistit, jaký má nabídka potenciál na velkém tržišti.

Začátek prodeje na online tržišti může přinést celou řadu otázek a Allegro na tyto potřeby reaguje svou vzdělávací platformou Allegro Akademie. Ta partnerům zdarma pomáhá lépe porozumět fungování systému a zorientovat se v klíčových krocích spojených s prodejem.

Prodejci zároveň získají přístup k široké škále nástrojů – od profesionálních prodejních funkcí a marketingových možností až po zmiňovaný program Allegro Smart!. Vstupem na Allegro se může nabídka automaticky zobrazovat také v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku, a zboží tak vidí další miliony zákazníků. Platforma navíc nabízí i služby typu One Fulfillment by Allegro, díky kterým mohou obchodníci expedovat zboží rychleji a snáze škálovat podnikání do zahraničí.

* Průzkum pro Allegro realizovala agentura Perfect Crowd v srpnu 2025 na reprezentativním vzorku 1 012 respondentů v České republice.

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

Jak budou otevřené obchody na státní svátek 17. listopadu 2025

Na podzim se otevře 30 nových obchodů (27. dubna 2025)

17. listopad 2025 vychází na pondělí, a protože si o tomto datu připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, řeší Češi věčné „sváteční dilema“: budou mít obchody...

KFC prolomilo mlčení. Naše restaurace i jídlo jsou bezpečné, reaguje na kauzu

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Řetězec rychlého občerstvení KFC se poprvé veřejně vyjádřil ke kauze možných nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin ve svých restauracích. Podle oficiálního sdělení nadnárodní značky byly všechny...

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

Když se na pračku čekalo půl roku. Dnes ji lze pořídit cestou z práce

Calex Elektrosvit - Elektrická kompresorová chladnička Calex (6) 4 330 Kčs a...

Výročí sametové revoluce připomíná nejen politické změny, ale i to, jak se proměnily domácnosti. Technika před rokem 1989 byla pro většinu lidí výrazně hůře dostupná a na barevnou televizi, kotoučový...

Investovat se mladí nebojí. Peněz jim na to ale moc nezbývá

Ilustrační snímek

Češi a Češky do třiceti let častěji volí rizikovější investice a začínají s menšími částkami. Celkově nějakou formou zhodnocují své peníze tři čtvrtiny z nich. Finanční prioritou mladých je finanční...

24. listopadu 2025

Na trhu práce přituhuje. Nejvíc nezaměstnaných za osm let, propouští průmysl

Premium
ilustrační snímek

Lidí bez práce v Česku přibývá, v říjnu jich bylo přes 340 tisíc, nezaměstnanost tak oproti září poskočila o 0,8 procenta na úroveň 4,6 procenta. Analytiky takový růst nezaměstnanosti překvapil.

24. listopadu 2025

Silné deště ve Vietnamu ohrožují kávovou úrodu, záplavy poškodily plantáže

Zaplavená budova v provincii Dak Lak. Vietnam zasáhl tajfun, provázel ho prudký...

Silné deště v největší vietnamské kávové provincii Dak Lak nepříznivě ovlivňují úrodu robusty. Záplavy už poškodily některé plantáže, zpomalují sklizeň a také sušení kávy. Pokud počasí zůstane...

23. listopadu 2025

Z nejstarší osobní lodi se stal luxusní hotel, zisky z provozu jdou na charitu

Loď Doulos Phos

V roce 1914, tedy dva roky po potopení Titaniku, byla v Texasu postavena loď SS Medina. Stihla za svou téměř stoletou kariéru na moři vystřídat nejen několik jmen, ale dokonce i funkcí. Tu...

23. listopadu 2025

Ruská ropa je bez kupců. Kvůli sankcím na moři trčí miliony barelů

Tanker SIG plující pod ruskou vlajkou proplouvá Bosporem v tureckém Istanbulu....

Americké sankce úspěšně narušují ruské obchodování s ropou. Desítky tankerů nyní marně hledají přístavy, kde by mohly svůj náklad vyložit. Zahraniční média upozorňují, že bez jasného adresáta se...

23. listopadu 2025

Hydroponické zahrady jsme zmenšili, teď dávají smysl pro školy, říká podnikatel

Podnikatel Dmitrij Lipovskij u hydroponické farmy (listopad 2025)

Po úspěchu a rozjezdu s hydroponickou farmou v kontejneru, kterou nejdřív umístil v Manifestu na pražském Smíchově zjistil podnikatel Dmitrij Lipovskij, že potřebuje zmenšit velikost svých produktů,...

23. listopadu 2025  13:56

Výparům v letadlech může odzvonit. Aerolinky hledají řešení, chystá se i zákon

Airbus A320-200 společnosti British Airways.

Letecké společnosti celého světa i výrobci motorů zavádějí nová opatření, aby omezili případy úniku toxických výparů na paluby letadel. Tlak na řešení dlouholetého a chronického problému v leteckém...

23. listopadu 2025

Gigantický projekt těžby rudy v Africe režíruje Čína. Změní globální pravidla trhu

Těžební vozidla pracují v blocích tři a čtyři dolu Simandou. (4. listopadu 2025)

V západoafrickém dolu Simandou právě vydolovali první kilogramy vysoce kvalitní železné rudy. Obrovský těžební projekt v Guineji, který má ve svých rukou Čína, je zaměřený na využití největšího...

23. listopadu 2025

Rodinné domy za deset let zdražily trojnásobně, letos růstem předčily i byty

Premium
ilustrační snímek

Vedle bytů zdražují v Česku rychle i rodinné domy. Jen za poslední rok se cena čtverečního metru v celorepublikovém průměru zvýšila o patnáct procent. V některých regionech byl pak cenový skok ještě...

23. listopadu 2025

Prohibice proti nikotinu by nikdy nefungovala, říká šéf české pobočky Philip Morris

Fabio Costa

Českou pobočku společnosti Philip Morris vede od loňského roku energický Fabio Costa, který pomáhá českým kuřákům přejít od cigaret k bezdýmným alternativám. Ty podle něj mají na své straně...

23. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Metrostav v Oslu čelí výzvě. Razí tunel jen pár metrů pod obytnými budovami

Ražba tunelů v Oslu (23. září 2025)

Norská odnož společnosti Metrostav se pustila do výstavby klíčového silničního tunelu, který má ulevit dopravě v oblasti hlavního města Osla. Stavba 3,5 kilometru dlouhého dvoutubusového tunelu je...

22. listopadu 2025

Jak snadno přijít o značku. Stovky západních firem v Rusku čelí právním hrozbám

Ruská firma Očakovo uvedla na trh napodobeniny značek Coca-Cola, Fanta a...

Po počátku invaze na Ukrajinu se z ruského trhu stáhly stovky amerických a evropských firem. Ochranné známky si ale většina z nich nechala. Hlavně proto, aby se jednou do Ruska mohly znovu vrátit. To...

22. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.