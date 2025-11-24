Allegro podporuje online obchodníky a pomáhá jim růst

Cesta k zákazníkům vede například přes Allegro.cz. Online tržiště sází na jednoduchou logiku: spojit obrovskou uživatelskou základnu s nástroji, které obchodníkům sníží náklady a zároveň zvýší viditelnost jejich nabídky. Napříč trhy na platformách Allegra nakupuje více než 20 milionů zákazníků.
Vánoce jsou za rohem. Využijte příležitost
Podle průzkumu agentury Perfect Crowd* pro Allegro.cz nakupování během Black Friday plánují nebo zvažují tři čtvrtiny Čechů. Většina nakupuje elektroniku nebo domácí spotřebiče. Právě v obdobích vysoké poptávky může prodejcům pomoct silná marketingová podpora, kterou platforma nabízí „centrálně“. Obchodník tak nemusí investovat do vlastních kampaní, přesto jeho nabídky vidí obrovské množství nakupujících.
Úspěch stojí na aktivním přístupu
Zkušenosti prodejců napovídají, že klíčem k růstu je aktivní správa účtu, práce s cenotvorbou a zapojení do dostupných kampaní. Výmluvně to popisuje Iveta Dančová z Feedo. „Na Allegro působíme prakticky od jeho vstupu na tuzemský trh,“ říká specialistka e-commerce největší prodejny kočárků, autosedaček a potřeb pro rodiče. „Po pomalejším začátku roku jsme se zaměřili na cenotvorbu, optimalizaci nabídek a efektivní využívání dostupných kampaní. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat: od června evidujeme meziroční nárůst obratu o třetinu a za celé období od začátku roku jsme v černých číslech,“ dodává Dančová.
Podobnou zkušenost popisuje i Jana Přibíková z online hračkářství 4kids: „Krátce po zapojení do programu Allegro Smart! jsme během jednoho víkendu odbavili přes 1 500 objednávek napříč trhy. Nárůst prodejů byl znatelný a ukazuje, že program Smart! může pomoci se zviditelněním produktů a posílením důvěry zákazníků.“
Zástupkyně 4kids navíc věří, že je Allegro zajímavým prodejním kanálem, který online hračkářství umožňuje oslovit širší skupinu zákazníků nejen v Česku, ale i v dalších zemích střední Evropy.
Vstup je snadný a lákavý i pro menší prodejce
Allegro.cz je jednoduchá a začíná bez jakýchkoli nákladů. Založení účtu je zdarma a prvních 180 dní mohou noví prodejci prodávat, a přitom neplatit provizi. Díky tomu si lze platformu otestovat bez rizika a zjistit, jaký má nabídka potenciál na velkém tržišti.
Začátek prodeje na online tržišti může přinést celou řadu otázek a Allegro na tyto potřeby reaguje svou vzdělávací platformou Allegro Akademie. Ta partnerům zdarma pomáhá lépe porozumět fungování systému a zorientovat se v klíčových krocích spojených s prodejem.
Prodejci zároveň získají přístup k široké škále nástrojů – od profesionálních prodejních funkcí a marketingových možností až po zmiňovaný program Allegro Smart!. Vstupem na Allegro se může nabídka automaticky zobrazovat také v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku, a zboží tak vidí další miliony zákazníků. Platforma navíc nabízí i služby typu One Fulfillment by Allegro, díky kterým mohou obchodníci expedovat zboží rychleji a snáze škálovat podnikání do zahraničí.
* Průzkum pro Allegro realizovala agentura Perfect Crowd v srpnu 2025 na reprezentativním vzorku 1 012 respondentů v České republice.