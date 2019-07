Češi vypijí více šumivých vín. Rekordní prodeje počítá i Bohemia sekt

V loňském roce bylo do obchodů dodáno 22 209 000 lahví šumivých vín, o rok dříve to bylo 19 256 000 lahví. Od roku 2008 do roku 2014 se tento počet pohyboval kolem patnáct milionů lahví. Vyplývá to z údajů Celní správy České republiky.



Stoupající zájem konzumentů oceňuje i největší tuzemský výrobce šumivých vín, společnost Bohemia Sekt. „Stejně jako celý segment sektů se i naše prodeje v loňském roce vyvíjely pozitivně. Vážíme si toho, že Češi zůstávají věrní značce Bohemia Sekt, loni se nám podařilo prodat rekordních bezmála třináct milionů lahví,“ uvedl ředitel společnosti Bohemia Sekt Ondřej Beránek.

Podle údajů společnosti patří k nejpopulárnějším sekty z kategorie demi sec, v posledních letech se ale daří i novým příchutím nebo jednodruhovým sektům.

„Roste počet lidí, kteří se nebojí zkoušet nové chutě, příkladem je zájem o Bohemia Sekt La Fleur, ale i příklon k jednodruhovým sektům, jako například Ryzlink rýnský. Dlouhodobě také rostou prodeje nealkoholického šumivého vína,“ doplnil Beránek.

Nejúspěšnějším výrobkem společnosti je ale Bohemia Sekt demi sec, kterého se loni prodalo 7,5 milionu lahví.