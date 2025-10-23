Nejlepší pálenkou je Zlatá Višňovice od Svacha. Titul se stěhoval do jižních Čech

  20:00
Ve čtvrtém ročníku degustační soutěže Pálenka roku letos poprvé nezvítězila středočeská palírna Radlík, absolutním vítězem koštu se stala Zlatá Višňovice z Destilérky Svach. Radlík ale obhájil titul Palírny roku.

Destilérka Svach | foto: Destilérka Svach

Do hodnocení zaslalo 276 vzorků 35 českých lihovarů, letos bylo vypsáno 25 kategorií, včetně například nových vaječných likérů. Výsledky dnes oznámil organizátor soutěže Jakub Gottwald, který provozuje e-shop s lihovinami Lihovárek.cz.

„Titul Palírna roku obhájila už počtvrté Palírna Radlík, a to na základě průměru pěti nejlépe hodnocených pálenek. Radlík si letos poprvé neodnesl cenu za nejlepší pálenku, výška průměrného hodnocení jejich pálenek ale znovu ukázala, že jde o palírnu, na kterou se můžete vždy spolehnout.

V nejsledovanější kategorii slivovic zvítězila Slivovice Durancie z Palírny u Větrného mlýna v Kuželově díky svému extrémně džemově švestkovému charakteru a marcipánové chuti. „Mezi hruškovicemi zavládla severočeská palírna Raspenava se svou hruškovicí Williams, která sesadila z trůnu Radlíkovu Hruškovici z Dubového sudu, která se tentokrát musela spokojit s druhým místem. V meruňkovicích si to ale v Radlíku vynahradili, odnesli si zlato se svým základním plněním,“ dodali organizátoři. Zajímavými objevy pak byl například jalapeňo okurkový gin Fiesta, který si odnesl stříbrnou medaily v kategorii Moderních ginů. Jeho tvůrci z Garage 22 pak zvítězili také v kategorii klasických ginů s Ginem 22.

23. října 2025

23. října 2025

23. října 2025

23. října 2025  15:51

23. října 2025  9:47,  aktualizováno  14:29

23. října 2025  13:44

23. října 2025  11:54

23. října 2025  7:53

22. října 2025  23:12,  aktualizováno  23.10 6:15

23. října 2025

23. října 2025

23. října 2025

