Do hodnocení zaslalo 276 vzorků 35 českých lihovarů, letos bylo vypsáno 25 kategorií, včetně například nových vaječných likérů. Výsledky dnes oznámil organizátor soutěže Jakub Gottwald, který provozuje e-shop s lihovinami Lihovárek.cz.
„Titul Palírna roku obhájila už počtvrté Palírna Radlík, a to na základě průměru pěti nejlépe hodnocených pálenek. Radlík si letos poprvé neodnesl cenu za nejlepší pálenku, výška průměrného hodnocení jejich pálenek ale znovu ukázala, že jde o palírnu, na kterou se můžete vždy spolehnout.
V nejsledovanější kategorii slivovic zvítězila Slivovice Durancie z Palírny u Větrného mlýna v Kuželově díky svému extrémně džemově švestkovému charakteru a marcipánové chuti. „Mezi hruškovicemi zavládla severočeská palírna Raspenava se svou hruškovicí Williams, která sesadila z trůnu Radlíkovu Hruškovici z Dubového sudu, která se tentokrát musela spokojit s druhým místem. V meruňkovicích si to ale v Radlíku vynahradili, odnesli si zlato se svým základním plněním,“ dodali organizátoři. Zajímavými objevy pak byl například jalapeňo okurkový gin Fiesta, který si odnesl stříbrnou medaily v kategorii Moderních ginů. Jeho tvůrci z Garage 22 pak zvítězili také v kategorii klasických ginů s Ginem 22.